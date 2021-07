Minirecenze: Supermicro a-1610F-H12W 1U server

Po nedávné minirecenzi HPE 2U serveru s velmi výkoným AMD EPYCem 7742 jsem si připravil testík dostupnějšího a úspornějšího serveru. Opět připomínám, že servery se většinou připravují na míru zákazníkům a i dnes testovaný kousek není výjimkou. Různé konfigurace serverů se mohou diametrálně lišit výkonem, výbavou i cenou.

Dnešní kousek pochází od společnosti Abacus, kde rád nakupuji servery. Název a-1610F pochází z jejich konfigurátoru, nejedná se o oficiální název, který používá Supermicro. H12W pak značí použitou základní desku Supermicro H12SSW-iN, resp. primárně to značí řadu desek podporující serverové procesory AMD založené na Zen2 architektuře(a také jde o podporu PCIe Gen4), tedy AMD EPYC s kódovým označením Rome(první generace nese značení Naples a třetí generace Milan).

Server zabere 1U pozici v racku, 1U servery jsou poměrně běžné, jelikož nabízí vysokou výpočetní hustotu, můžeme osadit až dva 64C/128T AMD EPYC procesory, nicméně v dnešním kusu je pouze jednosocketová základní deska, což nás limituje maximálně na jeden 64C/128T procesor.

Supermicro aktualizovalo šasi pro své 1U servery, změnila se zapínací tlačítka, stavové LEDky a šuplíky na 2,5" disky. V pravé přední části serveru najdeme přední dva USB-A 5Gb/s porty, UID tlačítko, zapínací tlačítko a několik stavových LEDek, máme zde LEDku signalizující zapnutí serveru, aktivitu disků, LEDky pro síťové karty integrované na desce a LEDku signalizující chybu. Displej zobrazující chyby či POST kódy zde nenajdeme.

Testované šasi má celkem deset hot-swap pozic na 2,5" SATA/SAS disky, s patřičnou redukcí je možné osadit i NVMe SSD. Pozitivní je, že Supermicro osazuje standardní šuplíky, do kterých můžeme disky našroubovat a nejedná se o plastové záslepky, díky tomu má server vepředu dobrý průtok vzduchu, jelikož zde nepřekáží nějaké čelo a velké kusy plastu. Do serveru je možno osadit všelijaké disky a existuje i šasi na 3,5" disky. Testovaná konfigurace má v sobě celkem šest Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s disků, přes které je nakonfigurovaný RAID5, což nám dává celkovou kapacitu 2,4 TB.

V zadní části serveru najdeme zbylou portovou výbavu. V levé části bydlí dva 600W zdroje, pro testovanou konfiguraci se jedná o dostatečné napájení, v maximální zátěži server odebírá méně než 250 Wattů.

Přímo na základní desce najdeme v zadní části sériový port, čtyři USB-A 5Gb/s porty, RJ45 připojený do ASPEED AST2500 IPMI/BMC, dva gigabitové RJ45 porty připojené do Broadcom BCM5720 dual-port síťové karty, 15-pin D-Sub připojený do ASPEED AST2500 2D zobrazovadla a to je vše. Portová výbava se může lišit podle použité základní desky, nejčastější změnou je deska, která má přímo na sobě dva 10GbE porty namísto dvou gigabitů.

Server má k dispozici celkem tři PCIe sloty, všechny tři poskytují maximálních šestnáct linek PCIe čtvrté generace, jelikož EPYCy jich mají k dispozici celkem 128. Dva sloty jsou plné výšky a můžeme zde osadit i velmi dlouhé jednoslotové grafické karty, třetí slot je pak pouze low-profile.

Horní víko serveru drží na místě jeden zadní šroubek, ten stačí odšroubovat a naskytne se nám pohled dovnitř serveru.

Základní deska je relativně malá oproti dvousocketovým serverům v přední části je umístěn backplane, který se pomoci miniSAS kabelů připojí do přídavného hardwarového řadiče disků, nebo přímo do desky, poskytuje pak SAS/SATA nebo NVMe konektivitu. V našem případě dva miniSAS kabely vedou do PCIe x8 Gen3 řadiče LSI 9271-8i, který nemá baterii, jelikož se do serveru nevejde, RAID5 má tak vypnutou zapisovací cache na kartě, nicméně nejedná se o problém, jelikož server nebude provádět nějaké složité operace nad disky a výkon tohoto RAIDu5 odpovídá NVMe SSD.

O chlazení se zde stará celkem šest ventilátorů, které lze snadno vyměnit, jedná se v podstatě o spřažené dva ventilátory do jednoho 40x40x56 kousku, modelové značení je GFB0412SHS-C a výrobcem je Delta Electronics. Maximální odběr ventilátorů je 12 Wattů pro každou dvojici, maximálí hluk je 62,5 dBA a točí se maximálně na 13900 otáček za minutu přičemž během mého testování se pohybovaly v rozpětí 4000-7000 RPM.

Zaujalo mne umístění napájecí kaskády procesoru na přední část desky a také přítomnost chladiče, tento chladič tak přijde do kontaktu se studeným vzduchem jako první a přehřívání VRM nehrozí. Chladič procesoru je víceméně standardní 1U chladič s měděnou základnou, vedle najdeme celkem osm slotů, do kterých můžeme osadit až 2TB DDR4-3200 Registered ECC pamětí, za předpokladu, že použijeme 256GB moduly. Dnešní konfigurace je poněkud konzervativnější, jsou zde čtyři 8GB DDR4-3200 Registered ECC moduly od Kingstonu, takže procesor má alespoň čtyřkanálové zapojení RAM.

Samotná deska nabídne mimo různých miniSASů, SATA a USB i dva M.2 22110 porty pro NVMe disky, osadit můžeme dva, nicméně AMD nepodporuje pseudo hardwarový RAID, takže bude zapotřebí si nějaký SW RAID vyrobit v Linuxu, nebo disky nechat jako standalone.

Server má dva PCIe stromečky, jeden poskytuje šestnáct PCIe Gen4 linek do low-profile slotu, druhý pak odvádí z desky třicet dva Gen4 linek do dvou x16 Gen4 slotů, kam můžeme osadit další PCIe karty. Do serveru se vejdou bez potíží i delší grafické karty jako třeba AMD Radeon Pro W5500 či NVIDIA Quadro RTX 4000. Dvouslotové bych spíše nedoporučoval, jelikož ventilátor bude velmi těsně nad dnem skříně.

V druhém stromečku je umístěna grafická karta NVIDIA Quadro P1000 v low-profile provedení, dovezena byla z Německa a výrobcem je překvapivě Fujistu Siemens, jelikož v ČR byly P1000 od PNY nedostupné. Quadro P1000 je low-profile karta generace Pascal s 640 GPU shadery a 4GB GDDR5 5GHz paměťmi na 128-bit sběrnici, TDP karty je údajně 45 Wattů. Druhá PCIe karta, která lehce vyčuhuje spotřebuje pouze čtyři PCIe linky a prozradím jen, že koaxiální konektory mají něco společného s SDI.

Lehce jsem zapomněl na použitý procesor, v serveru je osazen dostupný a relativně úsporný AMD EPYC 7282, což je šestnáctijádro s TDP 120W, podporuje samozřejmě vše co ostatní EPYCy, poskytuje tak až 128 PCIe Gen4 linek, má osmikanálový paměťový řadič a tak podobně. Procesor je konfiguračně velmi podobný desktopovému Ryzenu 9 3950X, jelikož má aktivní jen dva CCD, v každém jsou pak aktivní dva CCX i proto má jen 64MB L3 cache. Základní frekvence procesoru je 2,8GHz, přičemž ménějádrový boost se vyšplhá maximálně na frekvenci 3,2GHz. Pokud využijeme všechna jádra, frekvence poskakuje v rozpětí 3-3,1GHz. Tento procesor bude zatím nejpomalejší ze všech testovaných, jelikož mimo nižší počet jader nedosahuje příliš vysokých frekvencí a má osazenou RAM jen na čtyřech kanálech. Přijde mi zajímavé otestovat i takto "slabší" hardware, jelikož jsem nějakou dobu strávil testováním starších Intel Xeonů generací Ivy Bridge-E, Haswell-E a Broadwell-E. Navíc ne na všechny úkoly je potřeba velmi výkoného procesoru, řešil jsem i servery s osmijádrovými EPYCy 7232P či 7252(podle toho co bylo skladem).

Jako operační systém posloužily Windows Server 2019 Standard, na testy v Linuxu jsem využil Ubuntu 20.10, které jsem bootoval z externího NVMe SSD připojené přes USB-C. Pro NVIDIA Quadro P1000 grafiku jsem nainstaloval Quadro ovladače 462.31, v době testování to byla nejnovější stabilní verze pro "Enterprise".

Avago MegaRAID Storage Manager

V rychlosti ukážu rozhraní k RAIDové kartě pro systém Windows, RAID můžeme samozřejmě konfigurovat v UEFI serveru, ale hodí se mít nějaké možnosti správy i v OS. RAIDovou kartu původně vyvinula společnost LSI, nicméně v roce 2014 je odkoupila společnost Avago, která patří Broadcomu, takže technicky vzato všechny jejich novější řadiče jsou víceméně z dílen Broadcomu. Testovaná karta je služebně lehce starší, ale je pro daný účel zcela dostačující. Program pro management je však poněkud fousatější, nicméně zde můžeme konfigurovat vše co potřebujeme.

BMC a IPMI 2.0 - vzdálená správa

Deska má samozřejmě i IPMI díky ASPEED AST2500 na vzdálenou správu, kdo nějaké takové rozhraní viděl, zná téměř všechny. Logika ovládání je totiž velmi podobná, na novějších deskách došlo k menšímu přeskinování, testovaný server má lehce starší verzi. Osobně mám radost, že výrobci upouští od JAVA appletů pro KVM konzole, novější HTML5 KVM konzole jsou mnohem lepší a není třeba řešit lehce obskurní Javu a nepodpsané JAVA applety, což je problém hlavně u starších serverů, nehledě na licenční politiku Oraclu ve vztahu k Java Runtime. Doporučil bych tedy použít spíše open source Javu ála AdoptOpenJDK, pokud jste firma a nechcete platit Oraclu za runtime jejich Javy.