RECENZE: ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD

Společnost ADATA nabídla na recenzi poměrně nedávno toto SSD a protože jsem celkem nadšenec do NVMe disků, nabídku jsem přijal. Soukromě totiž používám ve svém HTPC ADATA SX6000 128GB s dvěma Gen3 linkami, byl jsem poměrně zvědavý jak si vede tento vyšší model.

SSD mi dorazilo v prodejním balení, ve kterém najdeme samotný disk a také chladič, ten spíše působí jako tenký kovový lepík, mnoho tepla neodvede, nicméně mnoho moderních základních desek je dodáváno s chladiči M.2 disků od výrobce, nebo si můžeme nějaký pořídit, což je něco co výrazně doporučuji.

SSD se aktuálně prodává za nějakých 6600-7599 Kč s DPH(záleží v jakém eshopu SSD kupujeme, rozdíly jsou mohou být poměrně velké), což z něj dělá jeden z levnějších modelů v 2TB kapacitě, konkurenční disky jsou typicky výrazně dražší, například Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB stojí i 13 290 Kč, což je poměrně výrazný příplatek.

ADATA za tuto cenu nabízí 2TB SSD, které má DRAM buffer(není to běžné u levnějších disků), SLC cache neznámé velikosti, pět let záruky a velmi slušných 1280 TBW. Jedná se samozřejmě o TLC SSD, ale to si myslím ničemu nevadí. Papírové sekvenční rychlosti čtení/zápis dosahují klasických 3500/3000 MB/s, což je limit řadiče Silicon Motion SM2262ENG, který má celkem osm kanálů a podporuje NVMe protokol ve verzi 1.3, výrobce dále uvádí 390 000 IOPS při náhodném čtení i zápisu a dva miliony hodin MTBF.

To nezní vůbec špatně, nejbližší konkurence ve formě Patriot Viper VPN100 2TB nabídne jen tříletou záruku, ale překvapivě 3115 TBW. Ještě nedávno byl velmi oblíbený Intel 660p díky poměru cena/kapacita, nicméně po zdražování zase tak výhodný není, 2TB varianta často stojí téměř osm tisíc Kč s DPH, disk má jen 400 TBW a nabídne výrazně nižší výkon.

ADATA SX8200 Pro 2TB tak vypadá velmi zajímavě. Podíval jsem ještě podrobněji na čipy, jelikož nebyly schované pod nějakým lepíkem. Najdeme zde celkem čtyři velké čipy označené jako ADATA 60077655 5303112797, každý s kapacitou 500-512GB, nicméně branding ADATA schovává pravého výrobce, přičemž výrobce uvádí, že se jedná o 3D TLC. Mělo by se však jednat o 64 vrstvé čipy od Micronu. Dále zde najdeme na každé straně jeden malý čip, tentokráte od Samsungu, jedná se o DRAM buffer pro řadič, tyto Samsung K4A8G165WC-BCTD moduly mají každý kapacitu 1GB, jedná se o DDR4-2666 moduly, máme tak celkem 2GB DDR4 buffer, což je slušné.

ADATA má ke svým SSD i software, vtipně nazvaný SSD Toolbox, což používají snad všichni výrobci SSD kromě Samsungu, ten jediný nazývá svůj software pro SSD tak, že nepoznáte co to vlastně je(Samsung Magician). Jedná se o poměrně standardní utilitu, kde můžeme monitorovat stav SSD, provést Secure Erase, pouštět diagnostiku, TRIM a firmware upgrade.

Bohužel Firmware Upgrade přesměruje pouze na stránky výrobce a k testovanému disku zatím žádný jiný firmware ke stažení dostupný není. Netuším tedy jaká je procedura k tomuto konkrétnímu disku. Dodám ještě, že TRIM je možné od Windows 8.1 pouštět za pomoci Defragment and Optimize GUI, u SSD máme typicky volbu Optimize, u HDD pak Defragment.

Testy všech SSD disků jsem prováděl na testovací sestavě s procesorem AMD Ryzen 9 3900X, 2x8GB RAM DDR4-3333 CL16 a základní desce Gigabyte X570 AORUS PRO. Jako systém posloužily Windows 10 Pro v1909 a Linux Mint 19.3. Původně jsem měl v této sestavě nainstalovaný Samsung SSD 970 EVO 500GB jako systémový, ale musel se chudák po dobu testů odstěhovat.

Také je důležité, jak jsou NVMe disky připojené, testovací deska má přímo na sobě dva M.2 sloty, oba podporují čtyři linky PCIe Gen4, horní slot je připojený přímo do procesoru, zatímco druhý slot je připojený do AMD X570 chipsetu, který dále komunikuje s CPU skrze čtyři PCIe Gen4 linky. Pokud osadíme disky do slotů, které jsou pověšeny na chipset, vždy získáme lehce nižší výkon oproti připojení přímo do CPU. Z tohoto důvodu jsem všechna SSD primárně testoval v prvním slotu pověšeném přímo na CPU. Výkonnostní propad přes chipset je velmi malý, avšak měřitelný, typicky v řádu jednotek procent, nicméně postihuje hlavně sekvenční rychlost čtení a zápisu, neboť data putují přes chipset a úzké hrdlo do CPU.

Z tohoto hlediska mají zajímavou výhodu procesory AMD Ryzen ThreadRipper či serverové EPYCy, nebo Intel Cascade Lake-X díky většímu množství PCIe linek, které jsou vyvedeny přímo z CPU.

Abych SSDčka moc nesmažil, použil jsem grafickou kartu Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 8GB, která bydlela ve spodním PCIe x8 slotu na desce. Je to také z důvodu, abych měl snadnější přístup k oběma M.2 slotům a nemusel jsem při výměně disků pokaždé vyndávat i grafickou kartu.