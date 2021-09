RECENZE: ADATA XPG GAMMIX S50 Lite 1TB - entry level PCIe Gen4 NVMe SSD

Je to nějaký ten pátek, co jsem testoval SSD a nyní se k tomu vracím(je to tak trochu podruhé nově, nicméně tato SSD jsem naměřil někdy koncem července). Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.

Samotné SSD má minimalistické balení, ve kterém najdeme víceméně vše potřebné, tedy samotné SSD, manuál a další software si jednoduše stáhneme z internetu.

ADATA prodává testované SSD za 3490 Kč s DPH, což disk staví do přímé konkurence Intel 670p 1TB QLC SSD nebo Samsung 980 1TB M.2 SSD(neplést s 980 Pro), což je TLC bez DRAM cache. Papírově je rychlejší než oba dva zmíněné disky, nabízí 740 TB přepisů v rámci pětileté záruky a integruje i něco na způsob chladiče ve formě tenkého hliníkového plechu, ale do notebooků, které nemají nic se jedná o poměrně zajímavé řešení.

ADATA XPG GAMMIX S50 Lite 1TB je víceméně levné TLC SSD s PCIe 4.0 řadičem, konkrétně je zde použit osmikanálový Silicon Motion SM2267(podporuje standard NVMe 1.4), k řadiči je připojeno 512MB DDR4 DRAM cache, 2TB verze SSD má pak k dispozici dvojnásobek(Samsung u těchto kapacit typicky nabízí dvojnásobek DRAM cache). Řadič je do systému připojen přes čtyři PCIe Gen4 linky, přičemž podporuje i PCIe třetí generace. Je poněkud zvláštní, že došlo na použití PCIe Gen4 řadiče, jelikož maximální rychlost sekvenčního čtení dosahuje až 3800 MB/s, což není problém protlačit přes čtyři PCIe Gen3 linky. Zajímavé může být využití na systémech, kde je možné použít jen dvě PCIe Gen4 linky, konektivita zůstane dostatečná, ale tato situace bude nejspíše velmi vzácná.

SSD používá údajně NAND čipy od Micronu a jedná se o 96 vrstvé 3D TLC čipy, ale nevím přesně o jaké. Figuruje zde i SLC cache, ale její velikost neznám, jelikož je dynamická. Chtěl jsem původně sundat kovový "chladič", ale nechtěl jsem SSD poškodit, lepidlo drží opravdu pevně a tak zde nejsou fotografie čipů a nejsem si 100% jist jaká DRAM cache je využita.

Co se výkonu týče, ADATA tvrdí, že SSD zvládne číst rychlostí až 3800 MB/s sekvenčně a zapisovat rychlostí až 3200 MB/s sekvenčně, co se týče přepisů, uvádí 740 TBW pro 1TB verzi(512GB má odolnost 370 TBW, 2TB verze 1480 TBW), což považuji za dostatečné vzhledem ke kapacitě a ceně. Záruka je navíc pětiletá, za předpokladu, že nezapíšeme přes 740 TB dat. Konkurenční Samsung 980 1TB bez DRAM cache nabízí jen 600 TB přepisů.

ADATA nabízí ke svým SSD program ADATA SSD ToolBox, ve kterém můžeme provádět akce jako upgrade firmwaru, zjistit zdraví SSD, Secure Erase a tak podobně. V mém případě nefungovala volba "Check Update" firmwaru, vyskočilo jen varovné okno ERROR.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.