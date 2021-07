RECENZE: ADATA XPG Spectrix S20G 500GB - dostupné NVMe SSD s RGB LED

Je to nějaký ten pátek, co jsem testoval SSD a nyní se k tomu vracím. Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.

ADATA prodává testované SSD za 1790 Kč s DPH, což disk staví na stejnou příčku jako třeba Samsung SSD 980 500GB, což je shodou okolností také SSD bez DRAM cache, ale s modernějím řadičem. ADATA má primárně výhodu v tom, že SSD prodává s přilepeným chladičem, který má v sobě zabudované RGB LEDky, což se může některým uživatelům líbit do jejich Fortnite prosklené skříně, někomu to může být jedno, jiným to bude vyloženě vadit. Hlavním problémem chladiče je to, že je přilepený a nemusí být snadné ho odlepit.

Samotné SSD bydlí v minimalistickém balení, ve kterém najdeme víceméně vše potřebné, tedy samotné SSD, manuál a další software si jednoduše stáhneme z internetu.

ADATA XPG Spectrix S20G je relativně zvláštní řada, tato SSD používají řadič Realtek RTS5762, nebo spíše variantu RTS5763DL, která nepodporuje a nemá DRAM cache a dnešní SSD opravdu DRAM cache nemá. Funkčně se pak jedná o víceméně stejné řadiče podporující standard NVMe 1.3, mají čtyři kanály pro NAND paměti a podporují TLC a QLC NAND paměti. Tyto řadiče podporují i AES256 šifrování, což není úplně běžné u levnějších řadičů, ale nejsem si jist, jak moc to má smysl, jelikož většina uživatelů bude stejně šifrovat BitLockerem, VeraCryptem, nebo něčím jiným. Hlavním problémem tohoto řadiče je jeho stáří, na trh šel v roce 2018 a je tak otazné, jak obstojí oproti modernějšímu řadiči Samsung Pablo, který se nachází v konkurenčním Samsungu 980 500GB.

SSD používá údajně NAND čipy od Micronu a jedná se o 3D TLC čipy, ale nevím přesně o jaké. Figuruje zde i SLC cache, ale její velikost neznám, jelikož je dynamická.

Co se výkonu týče, ADATA tvrdí, že SSD zvládne číst rychlostí až 2500 MB/s sekvenčně a zapisovat rychlostí až 1800 MB/s sekvenčně, co se týče přepisů, uvádí 300 TBW pro 500GB verzi a 600 TBW pro 1TB verzi, což považuji za dostatečné vzhledem ke kapacitě a ceně. Záruka je navíc pětiletá, za předpokladu, že nezapíšeme přes 300 TB dat, což není vůbec špatné, mnozí konkurenti nabídnou maximálně tři roky. Nicméně stejné množství přepisů a stejných pět let záruky nabídne i konkurenční Samsung 980 500GB.

ADATA nabízí ke svým SSD program ADATA SSD ToolBox, ve kterém můžeme provádět poměrně tradiční věci jako upgrade firmwaru, zjistit zdraví SSD, Secure Erase a tak podobně

Humorný fakt: Řadič na SSD je vlastně ARM procesor, ale bez podpory 2048-bitových SVE vektorů :O