RECENZE: AMD Athlon 3000G - nejzábavnější dvoujádro na trhu

O Athlonu 3000G jste si mohli přečíst nedávno v naší novince, jedná se víceméně o refresh Athlonu 200GE, ale na novějším 12nm procesu, s vyšší frekvencí obou jader, odemčeným násobičem a podporou rychlejších pamětí.

AMD mi nabídlo tento procesor otestovat ještě před oficiálním vydáním a já jsem na to kývnul. Procesor dorazil pouze samotný v ochranném obalu, nejedná se tedy o finální prodejní balení, CPU samotné není Engineering Sample, předpokládám, že se jedná o běžný kus, který by jinak šel do prodeje, ale je teoreticky možné, že je nějak lépe binovaný(to si zrovna nemyslím, viz. kapitola přetaktování). AMD tak nezaslalo nějaký testovací kit, ale pouze samotné APU, takže jsem pro test využil vlastní komponenty.

Nyní k samotnému Athlonu 3000G, oproti 200GE navyšuje frekvenci obou jader z 3,2GHz na celých 3,5GHz, navíc nabízí odemčený násobič a procesor je tak možné přetaktovat. SMT je samozřejmě podporováno. Athlon 3000G také nově podporuje paměti rychlejší než 2667 MT/s, můžeme tak použít XMP profily a rychlejší paměti, z čehož benefituje integrovaná grafická karta Radeon RX Vega 3, která má stejných 192 shaderů jako v 200GE. iGPU tiká na frekvenci 1100MHz(+100MHz oproti 200GE) a je možné provést nějaké přetaktování i u grafického jádra. TDP procesoru je opět nastaveno na 35 Wattů a mimo přechod na 12nm proces, zde nenajdeme žádné další změny, počet PCIe linek a dalšího I/O je stejný jako u 200GE. Cena byla nastavena na $49, což je o $6 méně, než u Athlonu 200GE. Získáme tak o něco málo výkonnější APU s možností výkon dodatečně navýšit. Troufal bych si říct, že Athlon 3000G je zabiják aktuálních dvoujádrových Intel procesorů.

Nyní k testovací sestavě, chtěl jsem použít něco rozumně levného, jelikož nikdo nebude pořizovat základní desku s X570 chipsetem, která je klidně 6x dražší, než samotné APU, nehledě na to, že tento Athlon 3000G není na X570 deskách typicky podporovaný. Proto jsem zvolil své soukromé VR PC, jelikož zde používám levnou Gigabyte B450 AORUS M základní desku společně s Ryzenem 5 2600, Crucial BallistiX 2x8GB DDR4-3200 CL16 a GTX 1080. Sestavu krmí Seasonic OEM SSP-450RT zdroj s účinností 80PLUS Gold. Jako disk zde slouží velmi levné 512GB PCIe NVMe SSD společnosti KingŠpek(čtěte KingSpec), na kterém jsou nainstalované Windows 10 Pro v1903.

Abych Athlon 3000G mohl nějak otestovat, demontoval jsem GTX 1080 a Ryzen 5 2600, zachoval jsem ale AMD Wraith Prism jako chladič procesoru a aktualizoval jsem BIOS na verzi F50a, což přidává i podporu mikrokódu AGESA 1.0.0.4. AMD doporučuje používat tento mikrokód víceméně se všemi procesory AMD Ryzen, neboť se jedná o trochu větší release, ze kterého benefitují víceméně všechny Ryzeny.

Athlon 3000G jsem testoval ve dvou režimech, víceméně defaultní nastavení, kdy není přetaktovaný, ale XMP je zapnuté a paměti běží na 2933 MT/s. U pamětí jsem ještě lehce upravil časování na veselejší CL14-15-15-32 1T. Radeon RX Vega 3 má přiděleno 2GB VRAM z RAM, takže pro systém zůstává slušných 14GB paměti. Také jsem APU testoval i v přetaktovaném stavu, ale o tom více v kapitole přetaktování.