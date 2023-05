RECENZE: AMD Radeon RX 7600 8GB

Pokud sledujete zprávy ze zahraničí, nejspíše jste zahlédli recenze této karty. Naše recenze vychází se zpožděním, nicméně mohu za to čistě já, jelikož mám velmi mnoho jiné práce. Než se do karty pustíme, musím ještě zmínit, že během testování jsem nenarazil na žádné problémy a oproti některým zahraničním kolegům jsem dostal i správnou verzi ovladačů.

Během testování společnost AMD provedla dvě změny, došlo k posunutí konce embarga a také došlo na snížení ceny, což je pozitivní, jelikož Radeon RX 7600 by se u nás měl vlézt cenově někde pod 8000 Kč s DPH. Alespoň doufám, s jistotou to bohužel nevím.

Karta mi dorazila přímo od AMD a jedná se o referenční model. Podobně jako ostatní Radeony RX 7000, je vše vyvedeno v černé barvě a karta je velmi kompaktní.

Referenční Radeon RX 7600 zabere v počítači opravu jen dva sloty, chladič nijak obří není, což je pozitivní pro menší skříně.

Karta má napájecí limit nastaven na hodnotě 165 Wattů a vystačí si tak s jedním přídavným osmipinem. Jsem zvědavý, jak budou vypadat partnerské modely, je možné, že OC verze zajímavě povýší výkon(je i možné, že ne, jelikož máme limit ve formě 128-bitové sběrnice a je možné, že GPU nepůjde přetaktovat velmi vysoko).

Karta má celkem čtyři výstupy na monitor, podobně jako vyšší modely RX 7900 XT/XTX. Najdeme zde překvapivě rovnou tři DisplayPorty 2.0 a jeden HDMI 2.1 výstup, což není špatné na kartu této třídy.

Referenční Radeon RX 7600 má celkem jednoduchou konstrukci chladiče, rozborku jsem samozřejmě dělal po dokončení všech testů.

Zadní backplate drží na místě čtyři šroubky, je kovový a dokonce má i nějaké teplovodivé polštářky pro přenos tepla z GDDDR6 pamětí, nicméně mi přišlo, že někdo jeden polštářek zapomněl osadit, jsou tam jen tři namísto čtyř.

Dále mne překvapila absence křížového držáku šroubků pod GPU, typicky takový kus plechu pomáhá rozložit tlak, nejspíše si v AMD spočítali, že to zde není třeba.

Abychom chladič demontovali, je třeba odšroubovat všechny šroubky na PCB a také šroubky zepředu karty.

Samotný chladič je velmi kompaktní, z měděné základny odvádí teplo dvě heatpipes do černě lakovaného žebrování. Kovový rámeček okolo chladiče pak slouží pro kontakt s napájecí kaskádou karty a GDDR6 paměťmi.

Co se týče grafického jádra, to má k dispozici 2048 shaderů, taktovací frekvence v herní zátěži se typicky pohybovaly někde v rozpětí 2400-2600 MHz v závislosti na hře. Pozitivní je i tichý provoz, karta roztočila ventilátory typicky na nějakých 1600 otáček za minutu maximálně a je příjemně tichá. Nenarazil jsem ani na nějaké pískající cívky, nebo něco takového.

Samozřejmě je otázkou, za jakou cenu se vlastně karta bude v ČR prodávat, to v době psaní tohoto článku nemám oficiálně potvrzené, doporučená prodejní cena je $269, ale je otázka, jak to bude u nás. Totiž Radeon RX 7600 má velmi ostrou konkurenci a to ve formě Radeonu RX 6700 XT, který má sice vyšší spotřebu, ale zároveň má 12GB VRAM a vyšší výkon. Cenově se RX 6700 XT pohybuje typicky okolo 9000 Kč s DPH. Další konkurencí pak může být GeForce RTX 3060 a 3060 Ti.

Starší Radeony RX 6600/6650 XT jsou téměř vždy pomalejší, bohužel jsem nestihl přetestovat RX 6600 a neměl jsem po ruce RTX 3060/3060 Ti a RX 6700 XT. Ve srovnávacích testech tak primárně uvidíte starší Radeon RX 5700 XT a RTX 2060 SUPER, přičemž obě dvě tyto karty dokáže nový Radeon RX 7600 celkem s přehledem porazit. Samozřejmě ne vždy, díky úzké paměťové sběrnici a pomalejší VRAM RX 7600 ztrácí ve vyšších rozlišeních, ale upřímně jsem čekal větší negativní dopad, než co jsem naměřil.

Karta je do počítače připojena přes osm PCIe linek čtvrté generace, jak je u takto menších GPU zvykem. Osobně to nevnímám jako nějaký velký problém, základní desky s PCIe čtvrté generace jsou na trhu už hezkých pár let a nečekal bych nějaký zásadní propad výkonu i na desce s PCIe Gen3. Systém se starším PCIe navíc bude mít úžší hrdlo ve formě procesoru a paměťového subsystému, ale samozřejmě situace, kdy kartě dojde VRAM bude horší na systému s PCIe třetí generace.

Osobně bych uvítal i variantu karty s fyzickým PCIe x8 konektorem, což se hodí do různých prapodivných OEM strojů, serverů a tak podobně. Nicméně chápu, že je to okrajový trh.

Kartu jsem testoval s ovladačem od AMD, který byl ve verzi 23.10.01.16, v herních testech chybí BeamNG drive na mapě Automation. Je to z toho důvodu, že ve verzi 0.28 došlo k veliké aktualizaci této mapy a dost to zvýšilo její grafické nároky, došlo i na přidání PBR a testovací vozidlo se taktéž změnilo. Mapa Utah a vozidla naní se prakticky nezměnila, tak nechávám pouze tento náročnější test.

Původní sestava na testování GPU využívala AMD Ryzen 9 5900X a GIGABYTE X570 AORUS PRO základní desku. To se změnilo a procesor, který pohání novou sestavu je AMD Ryzen 9 7950X, který by měl poskytovat velmi dobrý nejen herní výkon a občas se podívá i do jiných desek na nějaké testy.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 7950X

G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38

GIGABYTE B650E AORUS MASTER (BIOS F3c)

GIGABYTE AORUS 7000s 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen4

GIGABYTE UD1000GM zdroj (podporuje nativně nový 16pin konektor)

Windows 10 Pro v22H2

Jelikož procesor chladím AIO vodníkem, nedochází zde k nějakému přímému ofukování VRM a NVMe SSD. Na tyto účely jsem použil ventilátor z nějakého Intel BOX chladiče, tentokrát se zde hodily ony pověstné plastové nožičky, takže ventilátor sedí na místě.