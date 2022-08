RECENZE: ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition 4GB, aneb čtyři PCIe linky stačí

Radeon RX 6500 XT, podobně jako RX 6400 či GeForce GTX 1630 patří do sekce low-endových grafických karet. Díky dnešní době atomové jsou však ceny těchto low-endových karet přinejmenším diskutabilní.

Po vydání Radeonu RX 6500 XT se Internetem rozběhla masivní kritika, možná až přehnaná na účet Radeonu RX 6500 XT. Ale proč tomu tak je? Radeon RX 6500 XT je kartou, která neměla původně v desktopové verzi existovat.

Jedná se o celkem malé GPU, má jen 1024 stream procesorů, 64-bit paměťovou sběrnici a do počítače se připojuje přes čtyři PCIe linky čtvrté generace. Pozornému čtenáři taková konfigurace dost možná připomene různé NVIDIA GeForce MX150/250/230/250/450 a další deriváty, které mají málo...všeho. Malé grafické jádro Navi 24 postavené na TSMC 6nm procesu má oproti GeForce MX grafikám výhodu v tom, že obsahuje fyzická rozhraní pro připojení displeje, ale GPU prý podporuje jen dva monitory, typicky se tak osazuje jeden DisplayPort a jeden HDMI výstup.

Radeon RX 6500 XT tak byl původně určen pro notebooky jako taková lepší grafická karta, ale ne nějak žravá, podobně jako GeForce MX, byť nárůst výkonu by zde byl asi vyšší oproti RDNA2 iGPU v Ryzenech řady 6000. Společnost AMD se nakonec rozhodla toto grafické jádro vydat v desktopu, což s sebou nese jistá omezení, jelikož karta byla navržena primárně pro notebooky a asi i s nižším napájecím limitem. Zcela jistě se počítalo, že obraz z GPU se primárně posílá přes PCIe linky do iGPU.

Jaké jsou tedy hlavní problémy této grafické karty? Je jich technicky vzato hned několik, ale jejich závažnost je dost různá, závisí tak na uživateli, co bude vadit nejvíce.

"Grafika má jen čtyři PCIe linky, toto je totální **** a nikdy si to nekoupím a karta je nepoužitelná a patří akorát tak do elektroodpadu!!! >:("

Ano i s takovým názorem se lze setkat, nicméně čtyři PCIe linky čtvrté generace poskytují propustnost jako osm linek třetí generace. Na trhu se mnoho let používalo právě osm linek třetí generace i u herních notebooků, kde došlo na osazení značně rychlejších grafických karet. Dle mého názoru toto není zásadní problém, jelikož moderní PC platformy podporují PCIe čtvrté generace přibližně od roku 2019 a tato karta bude velmi pravděpodobně kombinována s novým hardwarem.

Pokud kartu osadíte do počítače, který umí jen PCIe třetí generace o mnoho výkonu nepřijdete, jsou však specifické hry a programy, kde to vadí více a primárně to souvisí s využitím VRAM. Pokud ony 4GB dojdou, začne se používat systémová RAM a tahání dat přes čtyři linky je poněkud pomalejší. Zároveň si myslím, že pokud kartu osadíme do staršího počítače, který je osazený procesory z generací Ivy Bridge či Haswell, budou nás více brzdit tyto starší procesory, než propustnost PCIe sběrnice.

Grafika v roce 2022 s 4GB VRAM? WTF?

Ano, Radeon RX 6500 XT i RX 6400 jsou low-endové karty s 4GB VRAM. Neočekává se nějaký super vysoký výkon a osazením 8GB GDDR6 18 Gbit/s pamětí by se karta značně prodražila. Větší množství VRAM do jisté míry kompenzuje méně PCIe linek, ale řekl bych, že v dané výkonnostní hladině to zase tak brutální problém nebude, hlavně pokud karta zlevní. Navíc se údajně chystá i 8GB verze této karty, zatím od společnosti Sapphire.

Vono to neumí akcelerovat AV1 a tak!

Ano, toto je asi hlavní problém Radeonu RX 6500 XT. GPU Navi 24 totiž nepodporuje hardwarovou akceleraci videa, tedy jen částečně. GPU umí dekódovat H.264/H265/HEVC, ale absolutně nepodporuje enkódování videoformátů na hardwarové úrovni. Navíc neumí dekódovat AV1 kodek, což kartu dělá nevhodnou pro použití v HTPC. Opět je to dědictví z mobilního segmentu, kde se tyto operace provádí hlavně na úrovni iGPU a v AMD se rozhodli Navi 24 ořezat o tyto funkce. Teoreticky by mělo být možné video akcelerovat za pomoci samotných stream procesorů, tuším přes DirectCompute, ale software toto musí podporovat a je to značně méně efektivní, než když akceleraci provádí dedikované obvody.

Radeon RX 6500 XT umí jen dva monitory?

Ano. Typicky na kartě najdeme jeden DisplayPort 1.4a a jeden HDMI 2.1 výstup. Technicky vzato by mělo být možné přes DisplayPort tahat více monitorů najednou, ale nemám zrovna po ruce žádný monitor podporující DisplayPort daisy chain, abych to mohl vyzkoušet. Navíc je možné, že GPU jako takové podporuje opravdu jen dva monitory. Opět je to dědictví z mobilního segmentu, kde tato karta typicky nemá připojený žádný monitor a data posílá přes PCIe do iGPU. Možná mohly některé notebooky mít extra miniDP/USB-C s DP připojen na RX 6500 XT, ale nejsem si tím jistý. Absence podpory více monitorů trápí spíše lidi jako já, protože se občas hodí úsporná grafická karta, která uživí čtyři monitory. V tomto ohledu je tak lepší i starý Radeon RX 480/580, který nabídne stejný nebo vyšší výkon a obslouží více monitorů. Nebo raději modernější Radeon RX 5500 XT.

Prošli jsme si tedy nejzásadnější neduhy této grafické karty, nyní se podíváme na testovaný kus. Jak jsem zmínil na začátku článku, jedná se o low-endovou grafickou kartu a karty tohoto typu většinou výrobci GPU jako AMD/NVIDIA neposkytují do recenzí, stejně tak výrobci grafických karet jako ASUS, Gigabyte, MSI a další. Většinou to řeším tak, že se kartu snažím někde zapůjčit(nebo to i zakoupím), ale ne vždy se najde subjekt ochotný hardware tohoto typu zapůjčovat.

V tomto ohledu mne zachránil můj oblíbený eshop s výpočetní technikou, Softcom. I v minulosti byli ochotní zapůjčit karty, které nikdo jiný půjčit nechtěl. Pamatujete třeba na GeForce GT 1030 s DDR4 VRAM?

A Softcom byl velmi ochotný a zapůjčil tak grafickou kartu ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition 4GB. Jedná se o trochu lepší dvouslotový model s jedním šestipinovým konektorem a nějakým tím továrním přetaktováním, protože proč ne. Softcom tuto kartu aktuálně prodává za cca 5500 Kč s DPH (ceny se mění víceméně každý den) a jedná se tak o spíše levnější RX 6500 XT na našem trhu. V podobné cenové hladině se pohybuje i GeForce GTX 1650 nebo dokonce výběhové karty jako GTX 1050 Ti a také novinka ve formě GeForce GTX 1630.

Jelikož se jedná o kartu z řady DUAL, je balení celkem minimalistické a nic speciálního kromě samotné karty a základního manuálu uvnitř nenajdeme.

Grafická karta samotná je celkem kompaktní a řekl bych, že překvapivě dobře zpracovaná na relativně levný produkt. ASUS dokonce osadil i kovový backplate a nezapomněl ani na nějaký ten svítící prvek veprostřed karty.

Chladič je dostatečně robustní a karta zastavuje oba dva ventilátory v nízké zátěži, přičemž více jak 1800 otáček za minutu jsem neviděl a karta je díky tomu velmi tichá i v maximální zátěži.

Co se týká výstupů, najdeme zde jen jeden DisplayPort 1.4a a jeden HDMI 2.1 výstup.

Pro přídavné napájení zde najdeme jeden PCIe šestipin a to včetně diagnostické LEDky, která se rozsvítí červeně, pokud přídavné napájení nezapojíme. Dle AMD je napájecí limit Radeonu RX 6500 XT nastaven na 107 Wattů, ASUS tento údaj bohužel neuvádí a to karta nabízí i lehké přetaktování.

Během testování některých her jsem si všiml, že GPU je ochotné boostovat na frekvence přesahující 2900 MHz, což je vyšší frekvence, než jakou uvádí AMD. Zkusil jsem tak pokořit metu 3GHz, bohužel přímo v ovladačích nelze nastavit vyšší frekvenci GPU, než 2975 MHz, přičemž přidání 15% napájecího limitu taktéž nepomohlo a nezískal jsem prakticky žádný výkon navíc. Karta je tak vyšponovaná poměrně vysoko, nebo je zde hardwarový limit.

V době testování jsem použil nejnovější AMD ovladače verze 22.7.1

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L, paměti byly vyměněny za kit společnosti HyperX, nyní má sestava k dispozici celkem 32GB RAM v konfiguraci 4x8GB, neměl jsem po ruce lepší kit, ale toto postačí víceméně bez potíží.

Sestava je složená z následujících komponent:

AMD Ryzen 9 5900X

4x HyperX KHX3600C17D/8GX DDR4 3600MHz (32GB)

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v21H2

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible. Protože testujeme spíše slabší grafické karty, rozlišení 3840x2160 jsem raději vypustil.