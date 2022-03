RECENZE: ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FEA - opravdu dobré business 2v1

Business class notebooky a zařízení všeobecně jsou mým denním chlebem a po celkem povedeném ASUS B5 Flip 2v1 jsem dostal nabídku podívat se na trochu vyšší model, který má displej s poměrem stran 16:10 a lehce novější Tiger Lake U procesor. Dnešní kousek je řekl bych primárně konkurencí pro různé "jógovité" otočné notebooky s dotykovým displejem ála Lenovo ThinkPad Yoga či HP x360 řada a tak podobně. Nicméně ASUS ExpertBook patří do rodiny spíše firemně zaměřených strojů, takže můžeme očekávat celkově lepší podporu a snad i životnost oproti běžným notebookům.

ASUS aktuálně v ČR nabízí dvě konfigurace, já jsem testoval tu levnější, která se prodává typicky za 45-46 000 Kč s DPH, můžeme si ale připlatit 9000 Kč za model integrující 5G modem a extra 16GB RAM. Já jsem nasimuloval dražší variantu bez 5G modemu a přidal jsem rovnou druhý 16GB SODIMM modul, protože nemám rád notebooky s jednokanálově zapojenou RAM. Navíc je to první věc, kterou bych do této konfigurace kupoval, pokud bych tento stroj chtěl pořídit bez 5G modemu.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

Intel Core i7-1195G7 4C/8T - 2,9GHz, Turbo až 5GHz, 12MB L3 cache, 20W TDP, 10nm

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

Intel Iris Xe Graphics 96EU

14“ Panda LM140GF-2L01 2560x1600 60Hz IPS LCD, dotykové, 400 nitů, 100% sRGB

Intel 670p 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel I219-V

Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

3 cell 63Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H2

Notebook ke mně dorazil ve svém prodejním balení, v kartonové krabici mimo samotný notebook najdeme i nějaké to příslušenství. Konkrétně zde je k dispozici sada manuálů, velmi kompaktní 65W USB-C adaptér(je možné jím nabíjet i telefony a tablety, mimo 20V podporuje ještě 15V, 9V a 5V výstupní napětí) a redukce z microHDMI na klasický RJ45 konektor.

Oproti B5 Flip zde najdeme ještě aktivní ASUS Pen pero s tlačítky a jednou AAA baterií. Pero funguje i s jinými ASUS notebooky, konkrétně mi chodilo i na dříve testovaném B5 Flip modelu. Příslušenství zakončuje ještě nástroj na otevření šuplíku pro SIM karty, což je relevantní, pokud si do notebooku přidáme nějaký modem. To mně přivádí k myšlence, že jsem mohl zkusit osadit Fibocom LTE modem vytažený z ThinkPadu L15 Gen1, ale totálně jsem to prokoučoval, takže nevím, zda fungují WWAN karty jiných výrobců.

Samotný notebook je zabalený v látkovém obalu a celé tělo je vyrobeno z kovu, konkrétně se jedná o slitinu hořčíku a hliníku. Hmotnost notebooku je tak 1,44 kilogramu, což není vůbec špatné na 14" notebook 2v1 konstrukce. Přesné rozměry jsou 32 x 23,42 x 1,80 ~ 1,89 centimetrů.

Nejprve se podíváme na portovou výbavu, ta je totiž skoro až šokující, vzhledem k tomu, že se jedná o otočný 2v1 tableto-notebook. Porty jsou samozřejmě jen na stranách notebooku, vzadu žádné nejsou, jelikož zde máme panty a výfuk chlazení. ASUS i zde používá výklopný mechanismus, kdy víko displeje přizvedává spodní část notebooku s klávesnicí.

Na pravé straně notebooku najdeme zdířku zámku typu Kensington, miniDisplayPort(toto velmi vítám, velmi užitečné pro monitory s vysokým rozlišením, navíc je možno připojit i více monitorů, pokud podporují standard DisplayPort 1.2 a řetězení), šuplík na SIM karty, čtečku na SmartCard čipové karty, zapínací tlačítko(integruje v sobě zároveň čtečku otisků prstů), tlačítka pro změnu hlasitosti a USB-A 10Gb/s port.

Zbytek portů najdeme na levé straně notebooku, opět jich je relativně hodně. Najdeme zde USB-C porty, které podporují napájení notebooku, Thunderbolt 4, USB 10Gb/s konektivitu a DisplayPort 1.2. Musím ale zmínit, že oba dva porty jsou připojeny na jeden TBT4 řadič a sdílí tak celkem čtyři PCIe linky třetí generace, což pro většinu uživatelů nebude nějaký zásadní problém. Dále zde najdeme HDMI 2.0b výstup, USB-A 10Gb/s, microHDMI konektor sloužící jako připojení síťové karty Intel I219-V skrze speciální redukci, 3,5mm audio jack a tři stavové LEDky.

Jsem si vědom, že tato portová výbava není nijak úžasná u běžného notebooku, ale u tenkého 2v1 stroje je toto velmi parádní. Jsem rád, že zde máme USB-A porty na obou stranách, nativní gigabitový ethernet(byť skrze redukci) a dostatek výstupů na monitory.

Jakmile notebook otevřeme, naskytne se nám pohled na klávesnici, velký touchpad a kupu lepíků, přičemž nálepka informující o podpoře NFC zasahuje přímo do samotného touchpadu. Na klávesnici samotné se píše celkem příjemně, podsvícení zajišťují bíle svítící LEDky, které mají jednu úroveň podsvícení. Menší specialitkou jsou čtyři konfigurovatelné makro klávesy, které lze používat skrze klávesu Fn a poté klávesu s čísly 1 až 4.

V touchpadu nechybí klasický ASUSí numerický blok, který si můžeme zapnout. Je však lehce humorné, že ve tmě svítí více, než samotné podsvícení klávesnice. Toto řešení je asi lepší, než žádný numerický blok, ale vyžaduje nějakou praxi, jelikož zde chybí nějaká mechanická odezva jako po stisku klasické klávesy.

Nyní k displeji. Ten je dle mého subjektivního názoru naprosto parádní, rozlišení 2560x1600 na 14" úhlopříčce funguje velmi dobře(osobně preferuji spíše větší displeje a nejsem cílovka 2v1 strojů, ale i tak je 1600p velmi použitelné), musím sice trochu ostřit při 100% škálování, ale je to pořád slušně použitelné. Displej samotný údajně poskytuje 100% sRGB barevné pokrytí a podsvícení dosahuje slušné hodnoty 400 nitů.

Displej má i dvě dotykové vrstvy, jedna slouží pro přibalené kreslící pero, druhá je kapacitní a reaguje tak na prsty. Poměr stran 16:10 zde dává celkem velký smysl, pokud si k B7 Flip přiložím menší B5 Flip, který má poměr stran 16:9, je větší B7 Flip ve všech ohledech pohodlnější, poměr stran 16:10 zkrátka funguje lépe.

Nad displejem najdeme ještě 720p webkameru, IR kameru pro Windows Hello a dva mikrofony. I na tento vyšší model ASUS osadil mechanickou krytku webkamery, ta opět pouze webkameru zakryje, ale zcela ji nevypne. Tak třeba příště.

Celkově jsem byl příjemně překvapen, ASUS ExpertBook B7 Flip je ještě lepší, než nižší model B5 Flip(dražší/vyšší model neznamená typicky lepší u některých výrobců) a příplatek není nijak vysoký, zvlášť pokud se podíváme, co v podobné cenové relaci 2v1 strojů nabízí Lenovo.

Samozřejmě mně zajímalo, co se skrývá uvnitř noteboooku. Spodní víko drží na místě celkem dvanáct křížových šroubků stejné velikosti, přičemž na odvacknutí víka budeme potřebovat nějaký nástroj, jelikož víko samo od sebe neodpadne, zde tedy doporočuji jistou opatrnost. Spodní víko je jinak kovové s několika plastovými díly, hlavně okolo antén ve spodní části.

Nyní se díváte na vnitřnosti notebooku. Spodní části dominuje tříčlánková baterie s kapacitou 63 Watt-hodin a několik antén s reproduktory.

Nad baterií se nachází kovová klícka, která skrývá jediný M.2 2280 slot. Ten poskytuje čtyři PCIe linky třetí generace a já jsem zde našel SSD od Intelu, konkrétně model 670p. Jedná se tak o SSD využívající QLC NAND a mělo by snad být i lepší, než starší 660p. Je trochu škoda, že ASUS neosadil nějaké lepší SSD, přeci jen se jedná o vyšší model. Předpokládám však, že použité SSD je tak trochu náhodné podle toho, co je zrovna skladem, prostě jako je to u ostatních velkých OEM výrobců.

Intel 670p 1TB PCIe NVMe SSD využívá řadič Silicon Motion 2265G, DRAM cache společnosti Nanya a NAND nejspíše od Micronu. Poněkud bizarní je to, že 1TB SSD má k dispozici pouze 256MB DRAM cache. SSD má chlazení řešeno za pomoci teplovodivého polštářku, který teplo odvádí do základní desky. Nějaké teplo se určitě "prosákne" do kovové klece a asi by to šlo udělat ještě lépe, ale i toto je lepší než nic. Výhodou je, že Intel 670p 1TB SSD moc netopí(pamětníci si jistě vzpomenou na pravý opak, třeba Micron 2300 či Samsung 960 EVO).

Vlevo od primárního M.2 2280 slotu najdeme druhý M.2 slot, ten však slouží pro přídavný 5G modem, který testovaný model nemá. Pozitivní je, že notebook má natažené a připravené antény i pro 5G modem, takže ho můžeme osadit i později.

V levé horní části můžeme vidět čtečku SmartCard karet, kterou je možno demontovat.

V pravé horní části najdeme pod lepíkem WiFi modul Intel AX201, bohužel tento modul je připájený a není tak vyměnitelný. Na podporu WiFi 6E či novějších standardů tak můžete zapomenout. Na druhou stranu s kabelem to jde lépe a notebook má nativní gigabitový ethernet, případně můžeme připojit i nějakou 10GbE síťovou kartu přes Thunderbolt.

V prostřední části notebooku můžeme vidět plechový kryt a ventilátor. Plechový kryt skrývá dva DDR4 SODIMM sloty, kde můžeme osadit až 64GB RAM. ASUS zde osadil 16GB DDR4-3200 CL22 2Rx8 modul a já jsem přidal druhý, jelikož s dvoukanálovým zapojením RAM získáme více výkonu.

Jelikož jsem zvědavý, nahlédl jsem i pod chladič, zajímalo mně totiž, kam vlastně vede třetí heatpipe. Ukázalo se, že vede do oválného tvaru a teplo odvádí do plechu, který slouží jako obal ventilátoru. Nejsem si zcela jist, zda to reálně něčemu pomáhá, ale asi proč ne. Rozborka chlazení je tak velice snadná a není tu žádný trolling v podobě atypických šroubků. Sluší se dodat, že demontáž chladiče jsem provedl až po skončení testů, abych neovlivnil provozní vlastnosti během testování a to ať už negativně či pozitivně.

Na notebooku byly naštěstí nainstalovány Windows 10 Pro v21H1, nicméně pokud chcete, můžete upgradovat na Windows 11. ASUS ExpertBook B7 Flip využívá platformu Intel Tiger Lake, přičemž máme na výběr pouze novější model, Core i7-1195G7. Tento procesor se nijak zvlášť od předchozího Core i7-1165G7 neliší, má jen lehce navýšený maximální boost, vše ostatní je prakticky stejné a očekával jsem tak, že se stejným napájecím limitem vyšší výkon nebude. Dlouhodobě Flip B7 udržuje dvacet Wattů, což je poměrně rozumné, nekoná se žádná šílenost ve formě 40-50 Wattů TDP.

Software

Na notebooku toho mnoho předinstalováno nebylo, což chválím, nebyl zde dokonce ani obligátní antivirus s platností licence na dobu jednoho měsíce. Dokonce i ASUS utility nejsou přítomné v hojném počtu.

Nejrelevantnější utilitou je program MyASUS, ve kterém můžeme zjistit stav záruky, instalovat BIOS, ovladače, provádět diagnostiku, nastavovat chování baterie, mikrofonů, reproduktorů a tak podobně.