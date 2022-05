RECENZE: ASUS PN41 miniPC (Celeron N4500 a N5100), pasivně chlazená krabička

Věřím, že se najde mnoho čtenářů, kteří přišli někdy do styku s malými počítači ála Intel NUC, či jiné malé krabičky, ať už pro průmyslové nebo jiné použití. Nějaký ten pátek nazpět jsem měl možnost otestovat zajímavou krabičku ASUS PN51 s procesorem AMD Ryzen 3 4300U a tento rok jsem měl možnost otestovat ještě menší a navíc pasivně chlazené krabičky ASUS PN41.

Tyto malé krabičky se prodávají v obchodech a to jako barebone bez SSD, RAM a OS, nebo mohou být osazené. Dále je možné u společnosti ASUS objednat vlastní konfiguraci, pokud se nám nelíbí, co nabízí eshopy. To může být zajímavé pro firmy, které potřebují třeba sto takových krabiček jako tenké klienty pro zaměstnance, nebo pro školy a tak podobně.

Z těchto důvodů se krabičky trochu hůře hodnotí, jelikož na trhu existuje celá plejáda konfigurací, navíc je možné si objednat vlastní pro potřeby nakupujícího subjektu.

Aktuální nabídka(platné koncem dubna 2022) vypadá totiž takto:

Model CPU RAM SSD WLAN Port OS Cena PN41-BC032ZV Celeron N4500 (fanless) 1x4GB DDR4 128GB PCIe NVMe Gen3 INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA Win10 PRO ETD CZK 7,590 PN41-BC034ZV Celeron N5100 (fanless) 1x4GB DDR4 128GB PCIe NVMe Gen3 INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA Win10 PRO ETD CZK 7,890 PN41-BC034ZVS1 Celeron N5100 (fanless) 1x4GB DDR4 128GB PCIe NVMe Gen3 INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA Win11 PRO ETD (MM3) CZK 8,590 PN41-BC032ZVS1 Celeron N4500 (fanless) 1x4GB DDR4 128GB PCIe NVMe Gen3 INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA Win11 PRO ETD (MM3) CZK 8,290 PN41-BBC129MV Celeron N4500 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 5,490 PN41-BBC029MC Celeron N4500 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) COM WO/OS CZK 5,490 PN41-BBC130MV Celeron N5100 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 5,690 PN41-BBP131MV PENTIUM SILVER N6000 nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 6,390 PN41-BBC129MVS1 Celeron N4500 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 5,590 PN41-BBC130MVS1 Celeron N5100 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 5,790 PN41-BBP131MVS1 PENTIUM SILVER N6000 nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) VGA WO/OS CZK 6,490 PN41-BBC029MCS1 Celeron N4500 (fanless) nic 1*M.2 Slot+ 1* 2.5" Slot INTEL 9560 802. 11ac, BT5.1(2*2) COM WO/OS CZK 5,590

Ke mně dorazily na test dvě různé krabičky s různými procesory v barebone konfiguraci bez RAM, SSD, ale obě krabičky mají jako OS Windows 10 Pro. Jedná se o zakázkové konfigurace, které ASUS zapůjčil skrze svého zákazníka a nejedná se tak o barebone konfigurace z eshopu.

První krabička je spíše levnější, osazena je dvoujádrovým procesorem Intel Celeron N4500 a nemá zvukový kodek, chybí i přední 3,5mm audio jack, což je možné objednat. Do této krabičky jsem v rámci cenové optimalizace osadil jeden 8GB DDR4-3200 CL22 1Rx16 modul vytažený z Lenovo ThinkPadu L15 Gen2. Procesor podporuje maximálně 16GB RAM v konfiguraci 2x8GB RAM (jeden 16GB modul se tomu nelíbil) a paměť funguje v režimu 2933 MT/s. Jako SSD zde posloužilo starší OEM Samsung PM961 512GB PCIe NVMe x4 Gen3 M.2 2280, toto SSD je OEM varianta Samsungu 960 EVO a patří tak mezi velmi topící SSD.

Konfigurace tak vypadala přesně takto:

Intel Celeron N4500 2C/2T - 1,1GHz, Turbo až 2,8GHz, 4MB L3 cache, 6W TDP, 10nm

1x8GB RAM DDR4-2933 CL-21-21-21-47 1T

Intel UHD Graphics 16EU

Samsung PM961 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x2

Realtek RTL8125 2.5GbE

Intel AC 9560 (802.11ac + Bluetooth 5.0)

65W adaptér

Windows 10 Pro v21H2

Zaujalo mně, že testovaná konfigurace má 2,5 Gbit/s ethernet od Realteku, očekával jsem spíše gigabitový čipset společnosti Intel, ale proč ne. Stejnou síťovou kartou disponuje i lehce dražší model, který se liší hlavně přítomností 3,5mm combo jacku a lepším čtyřjádrovým procesorem Intel Celeron N5100. Já jsem konfiguraci pozměnil ještě tím, že jsem přidal druhý 8GB DDR4-3200 CL22 1Rx16 modul pro epických 16GB RAM, což je na tenkého klienta naprosto zbytečné, ale chtěl jsem přidat nějaký ten výkon dvoukanálovým zapojením RAM a neměl jsem po ruce 4GB moduly.

Dražší konfigurace vypadala takto:

Intel Celeron N5100 4C/4T - 1,1GHz, Turbo až 2,8GHz, 4MB L3 cache, 6W TDP, 10nm

2x8GB RAM DDR4-2933 CL-21-21-21-47 1T

Intel UHD Graphics 24EU

Samsung PM961 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x2

Realtek RTL8125 2.5GbE

Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.0)

65W adaptér

Windows 10 Pro v21H2

Sluší se dodat, že krabičky je možné nechat osadit lehce rychlejšími procesory Intel Celeron N4005, N5105 a procesorem Pentium® Silver N6000. N6000 se mi jevil jako nejzajímavější, ale bohužel nebyl k dostání. Rovnou prozradím, že testované Celerony nejsou velmi rychlé a občas jsem si připadal, jako kdybych používal počítač s Core2Duo procesorem.

Jak jsem zmínil dříve, krabičky jsou konfigurovatelné a u ASUSu je tak možné objednat si jisté specialitky navíc. Jeden zadní port je zaměnitelný, můžeme zde nechat osadit 15-pinový D-Sub konektor(často nazývaný jako VGA), sériový COM1 9-pin konektor, velký DisplayPort 1.4 nebo druhý gigabitový ethernet s RJ45 konektorem. Testované konfigurace mají osazeny klasický 15-pinový D-Sub pro možnost připojení VGA kompatibilního monitoru.

Podívejme se tedy na balení krabičcek a jejich příslušenství, to bylo v podstatě totožné. Uvnitř celkem kompaktní krabičky najdeme chladič pro PCIe NVMe M.2 SSD, který musíme namontovat. Zkusil jsem, jak se Samsung PM961 512GB smaží bez chladiče a bylo to o život. Teplota řadiče se při instalaci Windows 10 aktualizací vyšplhala přes 100°C a během restartu si BIOS postěžoval na selhávající SMART systémového disku, což mně lehce vyděsilo. Pokud plánujete osadit topivější NVMe SSD, tento kovový chladič je nutností. M.2 slot jinak poskytuje maximálně dvě PCIe linky třetí generace, což není moc problém, jelikož brzdou bude procesor a většina subjektů nejspíše sáhne po levnějším SATA řešení, nebo použijí konfiguraci s připájeným 64GB eMMC úložištěm.

V krabici nechybí sada manuálů, bezpečnostních upozornění a DVD s ovladači. Dále zde najdeme několik šroubků a VESA držák, aby bylo možné krabičku uchytit na monitor.

Výbavu zakončuje 65W napájecí adaptér, který je extrémně předimenzovaný, jelikož v zátěži tato krabička bere něco málo přes 10 Wattů(technicky vzato, pokud osadíme všechny USB porty, dojde ke zvýšení odběru).

Nyní k samotným miniPC, obě dvě krabičky mají téměř identický předek(model s N4500 nemá audio jack), najdeme zde 10Gb/s USB-C port, 5Gb/s USB-A port, LEDku aktivity disku a zapínací tlačítko. Rozměry celého miniPC jsou 115 x 115 x 49 milimetrů.

Na jednom boku krabičky můžeme vidět žebrování, které umožňuje nějaký ten pohyb vzduchu skrz miniPC. Vedle výduchu je pak zdířka pro zámek typu Kensington.

Na zadní straně krabičky najdeme další výdech chlazení a zbytek portové výbavy. Najdeme zde HDMI výstup, USB-C 10Gb/s s podporou DisplayPortu 1.4, konfigurovatelný port(v našem případě zde sedí 15-pin D-Sub aka VGA), RJ45 pověšený na Relatek RTL8125 2,5 GbE čipset, dva USB-A 5Gb/s porty a napájecí konektor. Ke krabičce je možné připojit až tři monitory, více Intel procesory nepodporují.

Jelikož jsou obě krabičky prodávané jako barebone, musel jsem do nich přidat operační paměť a nějaký disk. Na spodku krabičky můžeme vidět závity pro VESA držák a čtyři šourobky. Ty stačí odšroubovat a celé dno se pak vysune z miniPC ven.

Nyní můžeme vidět vnitřnosti miniPC, najdeme zde jeden SATA konektor, dva DDR4 SODIMM sloty a dva M.2 sloty. V jednom M.2 2230 slotu je usazena WiFi karta Intel AC 9560. Druhý M.2 slot má standardní délku 80 milimetrů a poskytuje dvě PCIe linky třetí generace. Zde výrazně doporučuji našroubovat chladič NVMe disku, počítač je pasivně chlazený a teplo nemusí unikat velmi dobře. Jak přesně vypadá chladič netuším, nechtěl jsem krabičku poškodit, zařízení není zdá se vyrobeno tak, aby šlo desku snadno vymontovat.

Na této fotografii můžeme vidět osazené DDR4 SODIMM paměti a NVMe SSD s chladičem. Znovu raději opakuji, že krabička s Celeronem N4500 má osazen jeden 8GB modul a krabička s N5100 má osazeny dva 8GB moduly.

Krabička s Celeronem N4500 má kromě menšího množství jader i slabší UHD grafickou kartu, která má jen 16 EU. Dvě jádra dnes vytížíte bez problémů, stačí na to aktualizace Windows, nebo třeba instalace her přes Steam, což není zrovna něco, co bude na PN41 zrovna často provozováno.

Krabička s Celeronem N5100 je na tom o něco lépe, díky dvěma extra procesorovým jádrům, více RAM a má také silnější iGPU s 24 EU.

Oba dva procesory mají maximální TDP nastaveno na hodnotu 6 Wattů, což činí ASUS MiniPC PN41 velmi úsporným zařízením. To oceníte obzvlášť, pokud provozujete stovky až tisíce takových krabiček. Krabičky jsem testoval ve Windows 10 Pro v21H2, jelikož je na to zde licence, Samsung SSD PM961 512GB jsem přehodil z jednoho miniPC do druhého, takže instalace byla totožná.

Uživatele Windows 10 Pro může navíc těšit následující hláška.