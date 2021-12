RECENZE: ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition - AMD Radeon RX 6800M v akci

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition je svým způsobem opravdu speciální, jelikož se jedná o jediný notebook v nabídce ASUSu využívající dGPU od AMD. Designově připomíná standardní Strix G15, ale má jistá menší vylepšení a zmiňovaný Radeon RX 6800M. Notebook existuje i v 17,3" provedení, jakožto Strix G17, ale v ČR jsem ho neviděl. Jedná se navíc o poměrně zajímavý hi-end, ASUS si za tento kousek účtuje nějakých 57 990 Kč s DPH(aktuálně je zdá se ve slevě za 54 000 kč s DPH, toto platí k 1.12.2021), což vlastně není špatné, jelikož notebooky s GeForce RTX 3080 jsou typicky dražší. Ano, na trhu jsou i levnější notebooky s RTX 3080, ale většinou se jedná o pomalejší modely se 100W napájecím limitem a 8GB VRAM. Pokud byste chtěli herní notebook od ASUSu v podobném těle s RTX 3080, nejblíže je Strix SCAR 15 s RTX 3080 8GB 115W asi za 64k Kč s DPH. Radeon RX 6800M má potenciál konkurovat mobilním RTX 3070 a 3080, zároveň nabízí fixních 12GB VRAM, takže netřeba řešit dilema 8 vs 16GB u RTX 3080.

Testovaný kus je aktuálně jediným svého druhu ve smyslu prodávané konfigurace v rámci ČR a má v sobě následující hardware:

AMD Ryzen 9 5900HX – 3,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 16MB L3, 80W TDP, 7nm, 8C/16T

2x8GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX 6800M 12GB 115-140W

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile (iGPU)

15,6“ BOE NE156QHM-NY1, 2560x1440, IPS, 48-165Hz

Samsung PM991a 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

MediaTek MT7921 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 90Wh baterie

280W adaptér

Windows 10 Home v20H2

Notebook mi dorazil ve svém standardním balení, v kartonové krabici najdeme samotný notebook, manuály, vyměnitelné kusy notebooku a 280W napájecí adaptér.

ASUS se rozhodl tento model poněkud více odlišit od ostatních Strix G15 modelů, jedná se totiž o speciální AMD edici a tak zde najdeme loga společnosti AMD a spíše červené barevné schéma. ASUS dokonce vylepšil chlazení, ale o tom trochu později. Podobně jako jiné ASUSy řady Strix má i tento model vyměnitelné krytky v rohu notebooku. Jedná se víceméně o designový prvek, v balení najdeme ještě dva jinak barevné rohy, od výrobce je nasazený červený.

Notebook má jinak víceméně standardní design jako ostatní ASUSy řady G15, hmotnost je příjemných 2,5 kilogramu. Horní víko je kovové a máme zde logo ASUS ROG podsvícené RGB LEDkama.

Notebook má většinu portů vzadu, mimo dva výfuky zde najdeme napájecí barell plug konektor, gigabitový ethernet ve formě RJ45 konektoru, HDMI 2.0b připojené do iGPU v CPU, USB-C 10Gb/s poskytující 100W PD, DisplayPort(připojeno do RX 6800M) a jeden USB-A 5Gb/s port.

Na pravé straně notebooku najdeme jen jeden výfuk chlazení a žádné porty.

Na levé straně se nachází dva USB-A 5Gb/s porty a jeden 3,5mm audio combo jack.

Portová výbava je víceméně OK, ale podobně jako u SCAR 17 mi zde chybí alespoň jeden USB-A port na pravé straně, čtečka SD karet a ocenil bych spíše dva samostatné 3,5mm audio jacky namísto combo jacku, nicméně i s combo jackem se zdá celkem pohodlně žít.

Po otevření notebooku najdeme ochranou látku klávesnice, jejím sejmutím se nám naskytne pohled na samotnou klávesnici, která má překvapivě normální rozložení kláves, jsem rád, že ASUS zde nepoužil podivný numerický blok jako u nedávného Zephyrusu S17 a SCARu 17. Zapínací tlačítko je také na rozumnějším místě, než jak bývá u některých notebooků, kdy je zapínací tlačítko místo klávesy Delete. Nechybí zde i speciální klávesy na změnu hlasitosti a ovládání ventilátorů.

Část palmrestu je potištěná nápisem ROG, ale krajané uvidí spíše GROG.

Nad klávesnicí najdeme ještě čtyři stavové LEDky, jsem rád, že ASUS nadále zachovává LEDku aktivity disků.

V notebooku nesmí chybět i nějaký ten displej, ASUS zde osadil 15,6" panel s rozlišením 2560x1440, konkrétně se jedná o panel BOE NE156QHM-NY1. Tento panel navíc podporuje FreeSync a to v rozpětí 48 až 165 Hertzů. Panel dle ASUSu splňuje specifikaci DCI-P3 na 100%. Subjektivně mi tento panel přišel jako velmi dobrý, nicméně toto rozlišení bych více ocenil na 17,3" úhlopříčce.

Tradičně jsem se musel podívat dovnitř notebooku, spodní víko drží na místě celkem jedenáct šroubků. Spodní víko má překvapivě mnoho pogumovaných ploch, aby notebook po stole neklouzal. Větrací otvory pro ventilátory zde také můžeme vidět, ale řekl bych, že by nebylo zlé, kdyby byly o něco větší a umožňovaly vyšší průtok vzduchu.

Spodní víko můžeme snadno odcvakat, ale pozor na dva flex kabely, které napájí RGB LEDky na dně notebooku, před odstraněním spodního víka je dobré tyto kabely odpojit.

Nyní se nám naskytá pohled na vnitřnosti notebooku. Oproti běžným G15 Strix modelům se ASUS rozhodl vylepšit chlazení tohoto speciálního modelu. A to poměrně značně, procesor, grafickou kartu, VRM a VRAM kryje velká parní komora(vapor chamber), teplo z komory odvádí několik heatpipes do pasivních chladičů, které ofukují dva velké ventilátory. Aby toho nebylo málo i tento model využívá tekutý kov namísto teplovodivé pasty, rozhodně se nedoporučuje demontáž chladiče, jelikož tím můžete komponenty poškodit.

V notebooku je starý známý AMD Ryzen 9 5900HX a protože ASUS přifouknul chlazení, rozhodl se přifouknout i napájecí limity a to poměrně masivně, procesor má dlouhodobý napájecí limit 80 Wattů a krátkodobě si může říct až o 100W, což je dle mého názoru příliš mnoho a lehce to snižuje výhodu parní komory a tekutého kovu, jelikož je to příliš mnoho tepla na malé ploše. Procesor je díky těmto limitům ochotný udržet frekvenci 4GHz na všech osmi jádrech, přičemž brzdou bude spíše standardní DDR4-3200 CL22 paměti.

Pod parní komorou žije i grafická karta, konkrétně AMD Radeon RX 6800M s 12GB GDDR6 VRAM. Toto GPU známe s desktopu jako Radeon RX 6700 XT, nicméně v mobilním segmentu má celá karta nižší napájecí limit, maximálně 140 Wattů namísto 230W jako v desktopu. Notebook podporuje technologii AMD SmartShift, CPU a GPU sdílí dohromady napájecí limit a pokud je jedna komponenta méně vytížená, druhá může získat více Wattů, pokud je to zapotřebí. Grafická karta tak v závilosti na typu zátěže může konzumovat maximálně 115-140 Wattů. Jakmile se nějak více zatíží CPU, očekávejte spíše pohyb někde v rozpětí 115-130W.

Druhá grafická karta je v procesoru, integrovaná Vega 8, která poskytuje výstup do interního eDP panelu a HDMI 2.0b konektoru. USB-C port na notebooku je připojen přímo do Radeonu RX 6800M. ASUS ROG Strix G15 Advantage zcela postrádá MUX čip, což je dle mého názoru škoda a přicházíme tak o výkon při užívání interního displeje notebooku(může to být klidně až 30% výkonu dole).

Pod obří parní komorou můžeme vidět dva černé lepíky a pod nimi najdeme standardní DDR4 SODIMM moduly, ASUS zde osadil dva 8GB DDR4-3200 CL22 single rank moduly(1Rx8), které vyrobila společnost Micron. Údajně lze zakoupit tento notebook i s horšími moduly typu 1Rx16, ale testovaný model takové paměti nemá.

Vlevo od pamětí najdeme dva M.2 2280 sloty, každý poskytuje čtyři PCIe linky třetí generace přímo z procesoru. ASUS osadil jedno primární SSD, Samsung PM991a, jedná se o dostupné OEM SSD, která integruje řadič i NAND do jednoho čipu. Osobně bych ocenil spíše výkonnější SSD vzhledem k ceně a pozici notebooku, ale pro většinu hráčů to bude naprosto OK. SSD nemá žádné pořádné chlazení, jen malý kousek teplovodivé podložky, která odvádí teplo do základní desky. Na test jsem osadil sekundární Samsung 970 PRO 512GB a to se při záleži přehřívá, jelikož zde není žádné chlazení k dispozici.

Pod SSD je v M.2 2230 slotu namontovaná karta MediaTek MT7921 poskytující WiFi 6 a Bluetooth 5.2. Podobně jako u jiných ASUS G notebooků zde najdeme zvláštní systém, kdy se dvě antény z WiFi karty dělí celkem na čtyři, tři pro WiFi a jedna pro Bluetooth.

Spodní části notebooku vévodí velká čtyřčlánková 90Wh baterie a dva reproduktory.

Rozborka notebooku je tedy snadná jako u jiných modelů, obtížnější bude demontáž chladiče, protože zde máme tekutý kov a více práce zabere případná výměna klávesnice, ta je totiž namontována na spodek palmrestu, takže základní deska se musí kompletně demontovat.

Jelikož má notebook několik různých napájecích profilů a režimů pro procesor i grafickou kartou, otestoval jsem v rychlosti výkon procesoru ve všech režimech. Vše jsem pak testoval v režimu Performance, který je nastaven továrně od výrobnce, pokud máme připojený napájecí adaptér. Notebook umožňuje i ruční změnu napájecích limitů, zkusil jsem tedy táhlo posunout na 100 Wattů, nicméně tento režim je víceméně nesmyslný, chlazení si s tím příliš dobře neporadí.





graph-11

Software

Na notebooku kromě ovladačů najdeme několik ASUS utilit, nechybí obligátní MS Office 365 a McAfee

Armoury Crate

Armoury Crate je velmi častý nástroj na víceméně všech produktech společnosti ASUS, pokud se jedná o počítače, notebooky a základní desky. Na notebooku zde můžeme nastavit mnoho věcí, napájecí limity CPU i GPU, napájecí profily, chování ventilátorů, RGB LED podsbícení, aktualizovat ovladače, programy, instalovat různé utility. Za zmínku stojí i to, že zde můžeme zapínat funkci Radeon Chill, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost a Radeon Image Sharpening, což je typicky nastavitelné v grafických ovladačích.

MyASUS

Nástroj MyASUS najdeme také na mnohých produktech ASUS a do jisté míry je redundantní, jelikož nabízí aktualizace ovladačů a programů, přičemž zde najdeme možnosti podpory, informace o záruce a tak podobně.

Realtek Audio Console

Tento program je také známý snad všem uživatelům Realtek audio produktů, můžeme zde nastavovat poměrně běžné věci co se zvuku týče.