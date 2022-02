RECENZE: Gigabyte Aero 15 OLED XD - dobře vybavený pracant s UHD OLED panelem

Společnost Gigabyte postupně na trh přináší další a další notebooky, některé modely se navíc objevují v ČR. Minulý rok jsem testoval model AORUS 17G YC, který nebyl vyloženě špatný, ale v dané cenové kategorii nijak zvlášť nevynikal.

Dnešní model je mířený na tvůrce obsahu(můžeme se na to dívat různě, řekl bych, že může být zajímavý i pro lidi co dělají opravdovou práci a nejsou jen "infuenceři" na instagramu), primárně zaujme asi lidi, kteří pracují s grafikou, provádí úpravy fotografií a tak podobně. Testovaná konfigurace se aktuálně prodává v cenovém rozpětí 50-54 990 Kč, což vlastně není úplně špatné vzhledem k tomu, co zařízení nabízí.

Hardware dnes testovaného kusu vypadá následovně:

Intel Core i7-11800H – 2,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 24MB L3, 66W TDP, 10nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Max-Q - max 105W

Intel UHD Graphics (Xe iGPU)

15,6“ Samsung ATNA56WR14-0, 3840x2160, OLED, 60Hz

Samsung PM9A1 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

Realtek RTL8125 2,5 GbE

4 cell 99Wh baterie

230W adaptér

Windows 10 Pro v21H1

Gigabyte nabízí varianty tohoto notebooku s přídomky YD, KD, KC, liší se hlavně použitou grafickou kartou, procesorem a množstvím RAM.

Gigabyte mi zaslal notebook ve svém prodejním balení. Notebook je dobře chráněn, ve velké kartonové krabici ho na místě drží pěnové držáky a látkový obal. V druhé menší krabičce najdeme 230W napájecí adaptér, který vyrobila společnost Chicony. Nechybí zde i základní manuály a extra teplovodivé podložky pro druhé M.2 SSD.

Rozměry notebooku činí 35,6 x 25 x 2,15 centimetrů, hmotnost je pak rozumných 2,3 kilogramu. Notebook má totiž kovové tělo i víko displeje, velkou baterii a rozumné chlazení.

Horní víko je kovové a logo AERO je podsvícené bílou barvou.

Zadní část notebooku nemá žádné porty, najdeme zde pouze výfuky chlazení.

Na levé straně notebooku najdeme výfuk chlazení, HDMI 2.1, miniDisplayPort 1.4, USB-A 5Gb/s, 3,5mm audio combo jack a RJ45 konektor pověšený dokonce na 2,5Gbitový čipset Realtek RTL8125, což není u notebooků zrovna časté.

Na pravé straně notebooku najdeme čtvrtý výfuk chladiče, napájecí konektor s LEDkou, velkou čtečku SD karet, USB-C 10Gb/s port s Thunderboltem 4 a dva USB-A 5Gb/s porty. Portová výbava je dle mého názoru velmi slušná, připojíme bez potíží několik externích monitorů, USB-A porty jsou na obou stranách, máme zde 2,5 GbE port, velkou čtečku SD karet i Thunderbolt 4.

Po otevření notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice. Ve spodní části se nachází velký celoklikací touchpad s integrovanou čtečkou otisků prstů a také lepík "Made in Taiwan", tento notebook si tak Medvídek Pú nejspíš nekoupí. Klávesnice samotná mne velmi příjemně překvapila, Gigabyte zde připravil velmi rozumné rozložení kláves, ty jsou navíc od kraje do kraje notebooku, jsou celkem velké a na klávesnici se tak velmi dobře píše. Jsem rád, že tu není trolling se zapínacím tlačítkem místo klávesy Delete a podobné legrácky. Nemám úplně rád zapuštěné kurzorové klávesy tímto stylem, ale dá se to přežít.

Celkově je klávesnice velmi slušná, klávesy mají RGB LED podsvícení a můžeme konfigurovat dokonce jednotlivé klávesy. Gigabyte zde má i vychytávku, kdy po stisknutí tlačítka Fn rozsvítí pouze klávesy, které něco dělají v kombinaci s Fn. Toto je výborná funkce a pomáhá hlavně potmě, jelikož popisky speciálních kláves mají velmi často onen popisek jen natištěný.

Nad klávesnicí a zapínacím tlačítkem najdeme ještě NoseCam(TM), tedy 720p webkameru, která je zde z toho důvodu, aby rámeček displeje mohl být co nejtenčí. Kamera má i mechanickou krytku, která ale čočku pouze zakryje, kamera zůstane zapnutá.

Jedním z hlavních taháků AERA je jeho AMOLED displej od Samsungu. Jedná se o 15,6" 3840x2160 panel s obnovovací frekvencí 60Hz a lesklou povrchovou úpravou. Gigabyte uvádí, že panel splňuje VESA DisplayHDR 400 True Black, 100% DCI-P3 pokrytí a je údajně kalibrovaný X-Rite sondou a má i Pantone validaci. Panel má jas až 440 nitů a moc hezky se na něj kouká. Nejsem grafik ani specialista na displeje, nicméně barvičky jsou velmi pěkné, vše je živé a zároveň mi nepřišlo, že by displej trpěl přílišnou saturací barev. Osobně mi přijde UHD rozlišení jako příliš mnoho na 15,6" úhlopříčku a musel jsem si zapnout škálování na 150% abych s tím mohl fungovat, vysoké rozlišení takto ocení spíše fotografové řekl bych. Dále nejsem nadšenec do lesklých displejů, jelikož i ve vnitřních prostorách se displej někdy chová skoro jako zrcadlo.

Tradičně jsem neopomenul navštívit vnitřnosti notebooku, celokovové spodní víko drží na místě celkem dvanáct torxů, po jeho demontáži zjistíme, že víko slouží zároveň jako chladič PCIe NVMe SSD, což je vítaná změna oproti přenášení tepla do základní desky notebooku. V balení navíc najdeme druhou sadu podložek pro sekundární SSD.

Vnitřek notebooku v některých ohledech překvapí, spodní části vévodí velká baterie s kapacitou 99Wh. Vedle baterie se nachází druhý M.2 2280 PCIe Gen3 slot připojený do Intel HM570 čipsetu.

Nad baterií můžeme vidět pod malým chladičem Intel HM570 PCH, které poskytuje USB, SATA a PCIe linky, u Intelu se jedná o takovou klasiku. Dále zde najdeme dva SODIMM sloty pro DDR4 paměti, Gigabyte zde osadil dva 16GB DDR4-3200 CL22 single-rank moduly, jejichž výrobcem je překvapivě společnost ADATA, XMP profil tyto moduly nemají, pracují tak s JEDEC standardem.

Na pravé straně najdeme primární M.2 2280 slot, který poskytuje rovnou čtyři PCIe linky čtvrté generace. V tomto slotu je osazeno SSD od Samsungu, konkrétně se jedná o OEM model PM9A1 1TB, což je v podstatě OEM verze Samsungu 980 PRO, zde nemám žádnou výtku, jedná se o výborné SSD. Nad SSD je pak ještě třetí M.2 slot, který ubytovává WiFi kartu Intel AX200, což je lehce překvapující, čekal bych spíše AX201, ale možná to znamená, že Core i7-11800H a HM570 PCH neintegruje WLAN a Bluetooth?

Chlazení je pak řešeno tradičně, kdy pasivní části nabírají teplo z černě lakovaných měděných heatpipes, které se proplétají jako hadi mezi stromovými kořeny v prastarém lese. Základny chladičů mají různé výstupky, které slouží pro chlazení napájecích kaskád a grafických pamětí. Servisovatelnost notebooku je dle mého názoru velmi dobrá a komponenty lze snadno vyměnit.

Gigabyte AERO 15 OLED XD využívá osmijádrový procesor Intel Core i7-11800H, což je opět Tiger Lake, ale trochu vylepšený oproti původním čtyřjádrovým modelům. Toto osmijádro má základní frekvenci 2,3GHz a jedno jádro boostuje až na 4,6GHz, překvapí poměrně velká L3 cache, celých 24MB.

Procesor má navíc k dispozici celkem dvacet PCIe linek čtvrté generace a k tomu extra Gen3 linky na propojení s čipsetem. Jedná se o tak o zajímavou výhodu proti mobilním AMD procesorům, které podporují maximálně PCIe třetí generace. Gigabyte trochu povýšil napájecí limit procesoru, záleží však na použitém napájecím profilu a těch máme hned několik. Tovární nastavení je zdá se profil Creator a tak jsem testoval v tomto profilu, ten procesoru dovolí konzumovat až 66 Wattů dlouhodobě a nejedná se tak o nějakou šílenost, kdy by procesor odebíral třeba 100 Wattů. Všechny profily jsem projel skrze Cinebench R23 a v následujícím grafu můžete vidět srovnání těchto profilů a jaký mají vícevláknový výkon. Lehce vtipné jsou profily Silent a Meeting, z pořádné mašiny si vlastně vyrobíme ultrabook.

graph-6

Gigabyte AERO 15 OLED XD nemá MUX čip, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu to kompenzuje tím, že je grafická karta GeForce RTX 3070 8GB Max-Q připojena přes šestnácti PCIe linek čtvrté generace. Jelikož se jedná v podstatě o Max-Q verzi s maximálním napájecím limitem 105 Wattů, dosahuje nižšího výkonu než "tučnější" RTX 3070 s limity 140-165W. Navíc má tento model pomalejší GDDR6 paměti s efektivním taktem 12 GHz, takže propustnost VRAM je maximálně 384 GB/s namísto 448 GB/s s rychlejšími moduly. Jelikož se notebook chlubí lepíkem NVIDIA Studio, nainstaloval jsem nejnovější NVIDIA Studio ovladače v době testování, tyto ovladače by měly poskytovat více stability oproti běžným verzím, nebo beta verzím.

Na notebook jsem flashnul i novější BIOS, jelikož mi to sám SmartFlash nabídnul. Naštěstí to dopadlo dobře a mohl jsem se tak pustit do testování.

Software

Na notebooku nebylo předinstalováno nic speciálního mimo několika Gigabyte utilit. Jeden z relevantních programů je Gigabyte Control Center. V tomto programu můžeme měnit napájecí profily, nastavit chování ventilátorů, konfigurovat RGB LEDky klávesnice, instalovat novější ovladače, software a tak podobně.

K síťové kartě Realtek RTL8125 máme i software Dragon, kterým můžeme optimalizovat síť pro konkrétní programy, v podstatě se jedná o traffic shaping s příměsí QoS, to vše zabalení v klikacím GUI.

Poslední utilita, která mne spíše pobavila je Gigabyte Smart USB backup.