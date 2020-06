RECENZE: Gigabyte B550I AORUS PRO AX, aneb pořádná deska v malém balení

Deska mi dorazila ve svém standardním prodejním balení, ihned po otevření jsem si všiml jisté podobnosti s jinou Gigabyte miniITX základní deskou a podobnost není čistě náhodná. Deska se totiž velmi nápadně podobá Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI desce, kterou jsem testoval minulý rok. Rozložení komponent je víceméně stejné, ale jsou tu jisté rozdíly. Předem zmíním, že testovaná deska s patří spíše mezi hi-endové miniITX desky, ale cena není nijak přehnaná, oficiálně se má prodávat za 4800 Kč s DPH, což je výrazně levnější, než X570 varianta.

Hlavním rozdílem mezi deskami je použitý chipset, namísto plnotučného AMD X570 zde najdeme levnější B550 chipset, který pro AMD vyrábí společnost ASMedia. Tento chipset je levnější, topí méně a jedná se o slušný upgrade z B350/X370/B450/X470 chipsetů. V miniITX formátu je navíc konektivita prakticky stejná, pouze druhý M.2 slot je připojen do chipsetu a v kombinaci s B550 nabídne jen čtyři PCIe Gen3 linky, první slot s chladičem je připojený přímo do procesoru.

Ale to se lehce předbíhám, tradičně se podíváme na balení a co najdeme uvnitř, což samo o sobě nabízí nemalou podobnost s X570 variantou, grafika na obalu je samozřejmě jiná a reflektuje změny.

Co se příslušenství týče, to je velmi podobné jako u X570 verze, najdeme zde AORUS lepík, šroubek pro druhý M.2 disk, redukci z 4pin konektoru na klasický 4pin pro ventilátory, dva SATA 6Gb/s kabely, WiFi antény, CD s ovladači a manuál. Držák WiFi antén má navíc i magnetku, takže dobře drží na plechu nebo třeba na PC skříni.

Deska vypadá opravdu stejně jako X570 verze, rozložení komponent je prakticky stejné, včetně 4pinu pro malý ventilátor, který normálně chladí AMD X570 chipset, nicméně B550 topí méně a ventilátor není potřeba.

Na chipsetu sedí chladič s heatpipe, která propojuje chladič chipsetu a VRM, zároveň zde dva šroubky drží velký kus plechu, která do sebe může akumulovat teplo z B550 chipsetu. Pod tímto chladičem se dále nachází M.2 slot poskytující čtyři PCIe Gen4 linky, které jsou přivedeny přímo z procesoru. Protože zde není ventilátor, SSD má vlastní pasivní chladič. Na test jsem osadil Samsung SSD 970 PRO 512GB, které by bez chladiče bylo smutné.

Na spodní části desky najdeme hlavní PCIe x16 Gen4 slot, který je opět připojený přímo do procesoru. Vlevo od tohoto slotu se nachází audio část, obsluhu audio části zařizuje tradičně kodek Realtek ALC1220, je zde i front panel konektor, TPM header(typicky není potřeba, Ryzeny mají zabudované fTPM, rozběhat BitLocker ve Windows 10 Pro je tak dílem okamžiku) a také 4pin konektor pro malý ventilátor, který normálně bydlí v X570 variantě. Gigabyte ale přikládá redukci na standardní 4pin, takže můžeme připojit nějaký normální ventilátor, což je hezké.

Vedle RAM slotů najdeme většinu ostatních interních portů, stejně jako na X570 verzi. Najdeme zde pinoviště s dvěma USB 2.0 porty, USB 3.2 Gen1 19pin konektor, RGB LED 4pin, 4pin pro ventilátor, čtyři SATA 6Gb/s konektory připojené do B550 chipsetu, piny pro PC speaker a také piny pro přední panel skříně, bohužel Gigabyte se zbavil barevného značení těchto pinů.

Nad touto sadou konektorů najdeme tradičně ATX 24pin, který zabere poměrně dost místa. V levém horním rohu desky najdeme 4pin pro ventilátor procesoru a hlavní osmipin, který krmí procesor.

Pokud desku otočíme na záda, zjistíme, že je zde druhý M.2 slot, který poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky, připojený je do AMD B550 chipsetu. Jinak zde nenajdeme prakticky nic kromě velkého kovového backplate. Tento kovový štít chrání PCB před poškozením, ale také pomáhá chladit napájecí kaskádu desky, přes teplovodivou podložku v místě VRM odvádí teplo skrze PCB, což je efektivní řešení.

Pod plechem můžeme vidět i ethernetový řadič, zatímco X570 verze má gigabitový Intel I211, B550 deska povýšila a může se chlubit čipem Realtek RTL8125BG, který podporuje i 2,5 Gb/s ethernet, nutností je však mít další kompatibilní síťové prvky a alespoň CAT5e kabeláž.

I tak rychlejší ethernet vítám, ještě hezčí by bylo, kdyby deska měla RJ45 konektory rovnou dva, nebo třeba i 5/10 Gb/s ethernet. Ale chápu, že by to desku prodražilo a většině lidí gigabit stačí.

Vrátím se na chvíli k I/O shieldu, ten je tradičně součástí desky(ale je možné ho zcela demontovat), což usnadňuje montáž a zabrání jeho ztrátě v budoucnu. Portová výbava zadního panelu je stejná jako u X570 modelu, najdeme zde DisplayPort, dva HDMI konektory, čtyři USB-A 5Gb/s, jeden USB-A 10Gb/s a USB-C 10Gb/s. Nechybí bílý USB-A port a Q-Flash Plus tlačítko pro flashování BIOSu v případě, že nemáme kompatibilní CPU, nebo rozbitý BIOS a potřebujeme ho přeflashovat.

Nad 10Gb/s USB porty sedí RJ45 ethernet, který obsluhuje Realtek RTL8125 chipset. Vedle ethernetu sedí dva RSMA konektory, které jsou připojené do WiFi chipsetu Intel AX200, který podporuje nový standard WiFi 6, stejně jako na X570 variantě desky. Výbavu zakončují tři 3,5mm audio jacky připojené do Realtek ALC1220 kodeku.

Deska se navíc chlubí poměrně výkonnou nápajecí kaskádou, takže provoz velmi výkonných procesorů zde nebude problém, stejně jako na její X570 kolegyni. Papírově je kaskáda navíc ještě výkonnější, než co nabídne X570 verze. Kaskáda má celkem osm fází, přičemž šest jich je určeno pro VCore, jedná se o Smart PwrStages a každá z nich umí dodat až 90A(X570 verze má 70A varianty). Chladič vypadá podobně jako na X570 verzi, je však o dost tenčí, asi se více spoléhá na nějaký ofuk z chladiče procesoru.

Já jsem desku osadil dvanáctijádrovým procesorem AMD Ryzen 9 3900X, který chladil chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 a rychlejší ventilátor PPC-2000 PWM FAN. Paměťový kit ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL17 jsem popohnal na 3733 MT/s, přičemž jsem zvedl napětí na 1,390V a Infinity Fabric jsem přetaktoval na 1867 MHz. Grafickou kartou se stala tradičně Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME s ovladači verze 436.30. Na Samsung SSD 970 PRO 512GB jsem nainstaloval Windows 10 Pro v1909 a AMD ovladače chipsetu ve verzi 2.04.28.626.