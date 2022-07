RECENZE: GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8GB

Radeon RX 6600 jsem dostal na test v podobné době jako GeForce RTX 3050 a v obou případech recenze nabraly výrazné zpoždění. Nicméně lepší pozdě než nikdy, dnes se podíváme na RX 6600 v podání společnosti GIGABYTE. GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8GB je jedinou RX 6600 na trhu s chladičem využívající tři ventilátory a také se jedná o jediný model RX 6600, který společnost GIGABYTE nabízí.

Za zmínku stojí i cena, ta se pohybuje okolo 10 000 Kč s DPH, což je podobná částka jakou si GIGABYTE účtuje za GeForce RTX 3050 v GAMING OC verzi. Nicméně Radeon RX 6600 typicky nabízí o něco lepší výkon(klidně i o 20%), až na nějaké specifické situace.

Obě dvě karty mají osm PCIe linek čtvrté generace a 8GB GDDR6 paměti připojené přes 128-bitovou sběrnici, napájecí limit je také velmi podobný. Radeon RX 6600 víceméně nahrazuje Radeon RX 5600 XT či RX 5700, ale za vyšší cenu.

Balení GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8GB je celkem spartánské, uvnitř krabice najdeme jen rychlý manuál a samotnou grafickou kartu.

Samotná grafická karta vypadá podobně jako další karty společnosti GIGABYTE využívající Eagle značení. To znamená i menší nepříjemnost ve formě plastového backplate, obal kolem ventilátorů je také plastový.

Pro přídavné napájení zde máme jeden osmpininový konektor, karta má TGP nastaveno na 132 Wattů, což je podobné jako RTX 3050 či GTX 1660. Povšimněte si neosazené signalizační LEDky u osmipinu.

Co se výstupů týká, Radeon RX 6600 má celkem čtyři, dva DisplayPort 1.4a a dva HDMI 2.1. GPU jako takové podporuje až šest monitorů, ale je na to zapotřebí mít nějaký DisplayPort MST hub, nebo využít monitory, které podporují řetězení DisplayPortu.

Radeon RX 6600 využívá grafické jádro Navi 23, postavené na TSMC 7nm procesu. Základní takt je nastaven na 2044 MHz a Boost má hodnotu až 2491 MHz. Grafické jádro má k dispozici Infinity Cache v kapacitě 32 MB. AMD kartu doporučuje primárně na hraní her v rozlišení 1920x1080, ve vyšších rozlišeních už nebude stačit hrubý výkon.

Ze zvědavosti jsem se nedávno po dokončení testování podíval i na konstrukci chladiče. Plastový backplate mne však lehce šokoval, neboť má na sobě teplovodivé pásky, které odvádí teplo z GPU a VRAM do plastu. To je poněkud zvláštní, ale je to asi lepší řešení, než nemít žádné teplovodivé podložky. Každopádně kovový backplate by byl samozřejmě lepší.

Samotný chladič má pak OK konstrukci a řekl bych, že je dostatečně dobře dimenzovaný pro chlazení této karty a to i celkem tiše, jelikož přibližně jedna třetina chladiče přesahuje PCB karty a třetí ventilátor tak profukuje jen žebrování.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L, paměti byly vyměněny za kit společnosti HyperX, nyní má sestava k dispozici celkem 32GB RAM v konfiguraci 4x8GB, neměl jsem po ruce lepší kit, ale toto postačí víceméně bez potíží.

Sestava je složená z následujících komponent:

AMD Ryzen 9 5900X

4x HyperX KHX3600C17D/8GX DDR4 3600MHz (32GB)

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v21H2

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible. Protože testujeme spíše slabší grafické karty, rozlišení 3840x2160 jsem raději vypustil.