RECENZE: HP ZBook Firefly 14 G9, aneb dvě P jádra stačí každému

Po nedávné várce herních notebooků se vracím opět k segmentu strojů s nižší spotřebou. Business class stroje jsou velmi relevantní i dnes a 14" notebooky jsou velmi oblíbené, jelikož nabízí zajímavý poměr velikosti displeje a rozumné přenositelnosti. Podobně jako Lenovo má svůj ThinkPad P14s Gen2(někteří čtenáři si možná pamatují na P14s Gen2 s Intel CPU a NVIDIA dGPU) tak i HP má řadu malých pracovních stanic.

Mnozí z čtenářů ví, že Intel do jisté míry ULV segment opustil s příchodem procesorů jedenácté generace, čtyřjádrový mobilní Tiger Lake nenabízel více jader, než předchozí generace, pouze mnarginálně navýšil výkon a to vše za cenu vyšší spotřeby (TDO bylo navýšeno na 28W a mnoho TGL notebooků nastavovalo i 35W limit s ještě vyšším boostem) a horší výdrže při provozou na baterie.

Problém těchto menších notebooků typicky tkví v nedostatečném napájecím limitu, chlazení a napájení. Tyto notebooky nemají většinou prostor pro robustní chladiče a dodávají se často s 65W USB-C adaptéry, proto když vidím takovýto notebook s přídavnou grafickou kartou, rozezní se mi v hlavě alarm, jelikož ve větší zátěži CPU i GPU se značně sníží napájecí limit pro obě komponenty a méně energeticky efektivní procesory Intelu zde trpí více. Nicméně Alder Lake má možná šanci vést si lépe, než starší Tiger Lake či Kaby Lake.

V testovaném notebooku bydlí zbrusu nový procesor Intel Core i7-1265U, tento procesor má sice v názvu U a patří tak mezi ULV procesory, ale na nějaké nízké TDP zapomeňte, nominální hodnota je 28 Wattů, ale ve Firefly 14 G9 tento procesor drží bez problémů 35 Wattů dlouhodobě, což potřebuje na podání rozumného výkonu. Krátkodobě si může vzít dokonce až 55 Wattů.

Konfigurace jader je také poněkud zvláštní, procesor má dvě výkonná P-Cores s podporou HT a k tomu má ještě extra osm úspornějších E-Cores. Celkem má tak deset fyzických jader. Bohužel E jádra nelze vypnout a nelze si tak nasimulovat Core2Duo na steroidech :). Tato dvě jádra mohou tikat až na 4,8GHz, nicméně vyžaduje to právě vyšší napájecí limit. Zbylých osm malých jader boostuje maximálně na 3,6GHz, ale většinou je to spíše méně. Pokud totiž pustíme zátěž, která využije všechna dostupná CPU vlákna, P-Cores tikají na 3,4GHz a E-Cores na 2,6GHz, to vše s limitem 35 Watůů.

Samozřejmě změna paradigmatu vyžaduje i podporovaný operační systém, pokud preferujete Windows, je lepší využít právě Windows 11, jelikož ty podporují Alder/Raptor Lake procesory korektně. Tedy alespoň většinou to tak je. Zároveň jsem byl lehce vytrolován automatickou změnou jasu, která je nastavitelná ve Windows 11 a v Intel ovladačích grafiky.

Co se grafické karty týče, NVIDIA T550 4GB je v podstatě nástupce T500, jedná se opět o relativně malé GPU, je to vlastně profi varianta GeForce MX550, což je vylepšená MX450. Víceméně je tato karta velmi podobná starší mobilní GTX 1050 Ti, ale jedná se o novější kartu založenou na architektuře Turning. Stejně jako starší MX/Txx karty i tato nemá fyzické výstupy na monitor a obraz posílá přes PCIe do iGPU v procesoru. Naštěstí zde došlo k menšímu upgradu a karta není připojena jen přes čtyři PCIe linky třetí generace, ale čtyři PCIe linky čtvrté generace, což nám dává propustnost na úrovni osmi Gen3 linek.

Pokud si tedy shrneme napájecí limity, procesor může brát 35W dlouhodobě a 55W krátkodobě. NVIDIA T550 si může brát dlouhodobě taktéž 30 Wattů. Jenže k notebooku máme 65W USB-C adaptér a odběr obou těchto komponent by byl příliš vysoký, takže zde figuruje 50W celkový napájecí limit společný pro CPU i GPU. Zda se bude opakovat situace z P14s Gen2 se dozvíte dále v recenzi.

Společnost HP nabízí tento notebook v různých konfiguracích, testovaný model se aktuálně prodává za 53 990 Kč s DPH. Existuje i dražší varianta s Core i7-1280P a 2560x1600 displejem, mně však zajímala více ULV varianta. Konfigurace tedy vypadá takto:

Intel Core i7-1265U 10C/12T - 2,7GHz, Turbo až 4,8GHz, 12MB L3 cache, 35W TDP, 10nm

2x16GB RAM DDR5-4800 CL40-39-39-76 2T

NVIDIA T550 Laptop GPU 4GB

Intel Iris Xe Graphics 96EU

14“ AU Optronics AUOA49A - 1920x1200 60Hz IPS, 400 nitů, 100% sRGB

Samsung PM9A1 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX211 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

3 cell 51Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 11 Pro v22621.755

Notebook ke mně dorazil ve svém standardním balení, jedná se o demo kus, který HP zapůjčuje, ale neměl by se nijak lišit od prodejní verze. Notebook s USB-C 65W adaptérem najdeme v kartonové krabici, balení je minimalistické a notebook rozumně ochrání při jeho přepravě.

USB-C adaptér je vesměs standardní, podporuje i různá nižší napětí, než jen 20V, takže jím můžeme krmit i jiná USB-C zařízení. Tedy pokud se ta zařízení mezi sebou korektně domluví.

Rozměry notebooku jsou 31,56 × 22,43 × 1,99 centimetrů, hmotnost je prý 1,47 kilogramu. Pozitivní je, že tělo notebooku je kovové. Na horním víku najdeme samozřejmě velké písmeno Z značící ZBook řadu.

Portová výbava je bohužel lehce ořezaná. Jelikož má notebook displej s kloubem, nenajdeme žádné porty v zadní části notebooku. Na levé straně notebooku je tak primární sada portů, velké HDMI 2.0(jsem rád, že HDMI 1.4b vytrvale z notebooků mizí), USB-A 10Gb/s a dva USB-C porty s LEDkou signalizující nabíjení. Oba dva USB-C porty podporují nabíjení, DisplayPort 1.4 a ThunderBolt 4. Zapomněl jsem se ale podívat, zda oba dva porty sdílí jeden TB řadič, nebo zda má každý vlastní a zda každý má k dispozici plné čtyři PCIe Gen3 linky. Jakmile to zjistím, tak to do článku doplním.

Dále má levá část ještě čtečku pro karty typu SmartCard.

Na pravé straně notebooku najdeme zbytek portů, konkrétně jeden 3,5mm audio jack, USB-A 10Gb/s port, zdířka pro zámek typu Kensington a záslepka pro SIM kartu. Notebook lze objednat i s 5G/LTE modemem, ale ten tato konfigurace nemá.

Portová výbava je tak smutnější, chybí zde RJ45 port, čtečka SD karet a možná i třetí USB-A port by bodnul.

Po otevření notebooku nás přivítá klávesnice a obří touchpad. Klávesnice má už celkem běžné HP-style rozložení kláves, přičemž zde máme opět vtipné zapínací tlačítko vedle klávesy Delete. Pod klávesnicí se nachází dedikovaná čtečka otisků prstů. Klávesnice má bílé podsvícení a podporuje dvě úrovně jasu. Nechybí i LEDky signalizující ztlumení reproduktorů a mikrofonu. Bohužel u tohoto modelu není možné mít TrackPoint.

Nad klávesnicí najdeme samozřejmě i displej, ten má příjemný poměr stran 16:10 a rozlišení 1920x1200, což považuji za velké plus.

Nad displejem najdeme i 720p webkameru se stavovou LEDkou a dva mikrofony. HP zde zabudovalo i krytku, ale je opět jen mechanická a kamera tak dále běží.

Nyní je čas podívat se dovnitř notebooku. Spodní víko na místě drží na místě pět šroubků a k tomu samozřejmě hromádka klipsů kolem dokola.

Uvnitř notebooku najdeme kupu standardních komponent. Spodní části vévodí baterie s kapacitou 51Wh, reproduktory jsou po stranách.

Notebook má jeden primární M.2 slot, ten nabídne čtyři PCIe linky čtvrté generace. Od HP zde máme jedno Samsung PM9A1 1TB SSD, malá teplovodivá podložka odvádí teplo do základní desky.

Pod plechovým krytem veprostřed najdeme dva DDR5 SODIMM sloty, osazeny byly dva Samsung M425R2GA3B00 16GB 1Rx8 DDR5-4800 CL40 moduly.

Dále můžeme vidět společný chladič pro CPU, GPU a připájený Intel AX211 WiFi 6E modul.

Servisovatelnost notebooku je tak celkem snadná, potěší přítomnost dvou SODIMM slotů, ale chlazení NVMe SSD téměř neexistuje a nemusí potěšit nevyměnitelný WLAN modul. Také pozor na to, že tento model nemá mimo šuplíku na SIM kartu přípravu pro WWAN slot, nenašel jsem na desce krátký M.2 slot a antény zde také nejsou.

Notebook jsem testoval s předinstalovanými Windows 11 Pro v22621.755, ovladače i BIOS byly v nejaktuálnějších verzích přímo od HP.

Co se týče předinstalovaného softwaru, byl jsem překvapen absencí Nortonu či podobného antiviru, ale HP to částečně kompenzuje softwarovým balíkem HP Wolf Security, což je primárně určeno pro business class zařízení.

Na notebooku je i předinstalovaný HP Support Assistant, ve kterém zjistíme stav záruky, diagnostiku a můžeme i aktualizovat různé ovladače, firmware a tak podobně. Podobnou utilitu má téměř každý výrobce.