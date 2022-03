RECENZE: HP ZBook Fury 15 G8, aneb konečně pořádná mobilní pracovní stanice?

Mobilní pracovní stanice patří mezi spíše dražší notebooky a typicky jsou určené k práci. Tomu odpovídá jejich výbava a většinou i cena. Před pár lety jsem měl v rukou HP ZBook G5, který využíval šestijádrový Intel Xeon E-2186M a NVIDIA Quadro P grafickou kartu. V tomto ohledu se mnoho nezměnilo, nový model vypadá na pohled dost podobně a využívá Intel procesory a NVIDIA grafické karty. Menší trolling je v tom, že NVIDIA přestala používat označení Quadro a tak má testovací model prostě jen NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU. V podstatě je to ale profi karta, co by dříve byla značena jako Quadro a nabízí tak optimalizace na různé programy ála AutoCAD a mnoho dalšího.

Testovaná konfigurace se aktuálně prodává za nějakých 75 990 Kč včetně DPH, přičemž jsou k dispozici dražší varianty s lepší GPU, zároveň je možné si jako firma u HP objednat vlastní konfigurace a je dost pravděpodobné, že při dostatečném odběru získáte i lepší ceny, ale tak to platí víceméně u všech dodavatelů hardwaru.

Intel Core i9-11900H 8C/16T - 2,5GHz, Turbo až 4,9GHz, 24MB L3 cache, 45W TDP, 10nm

1x32GB RAM DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T (3 sloty volné)

Intel UHD Graphics (Xe architektura, 32 EU)

NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU 6GB 80W TGP

15,6“ Innolux CMN15F6, 1920x1080, IPS, 400 nitů, 72% NTSC

Kioxia KXG60ZNV1T02 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 94Wh baterie

200W adaptér

Windows 10 Pro v21H2

Notebook dorazil ve svém standardním balení, jedná se o demo kus, který HP zasílá na recenze nebo na testování budoucím i stávajícím zákazníkům.

Uvnitř běžné kartonové krabie nic speciálního nenajdeme, pouze notebook a 200W napájecí adaptér, který svou velikostí připomíná spíše DELLovské 130W adaptéry k dokovacím stanicím. Adaptér využívá standardní C13 konektor pro připojení síťového kabelu.

Samotný HP ZBook Fury G8 má tělo vyrobeno z hliníku, rozměry jsou 5,7 x 24,25 x 2,59 centimetrů, hmotnost je pak relativně nízkých 2,42 kilogramu(na mobilní pracovní stanici to není mnoho).

Horní víko je kovové, veprostřed najdeme jen písmeno Z, značící ZBook.

Na zadní straně notebooku nejsou žádné porty, pouze výfuky chlazení.

Portová výbava je slušná, na levé straně najdeme vyklápěcí RJ45 zástrčku, zdířku pro zámek typu Kensington, dva USB-A 5Gb/s porty, 3,5mm audio combo jack a čtečku SmartCard karet.

Na pravé straně je zbylá portová výbava, napájecí konektor, dva USB-C porty, které poskytují Thunderbolt 4(jeden řadič obsluhuje oba dva porty, čtyři PCIe Gen3 linky jsou tak sdílené pro oba), DisplayPort 1.4 a USB 4. Pokud chcete připojit monitor něčím jiným, je zde k dispozici miniDisplayPort 1.4 a HDMI 2.1 výstup. Výbavu zakončuje čtečka SD karet, což je vítané. Škoda, že na pravé straně není alespoň jeden USB-A port.

Po otevření nás přivítá klávesnice s obřím touchpadem a HP se zde nezapře. TrackPoint je zde poměrně slušně funkční a cením si tří tlačítek, ale při používání se mi jevily jako příliš daleko. Typicky totiž ukazováčkem ovládám TrackPoint a palcem jeho tlačítka. Obří touchpad je naštěstí spíše standardní a nehýbe se celý, navíc ho můžeme vypnout. Klávesnice má relativně normální rozložení. Ale jen relativně, opět zde máme legrácku jako třeba zapínací tlačítko vedle klávesy Delete a podivně zmenšené kurzorové klávesy. V palmrestu najdeme i zabudovanou čtečku otisků prstů. Nad samotnou klávesnicí je hromada perforací a reproduktory.

Klávesnice má LED podsvícení v bílé barvě, přičemž některé speciální klávesy mají své vlastní stavové LEDky, hlasitost, mikrofon, Num Lock a Caps Lock.

Notebooku samozřejmě nechybí i nějaký displej, testovaná konfigurace má spíše takový obyčejnější IPS panel, který vyrábí společnost Innolux. Tento panel splňuje 72% NTSC, takže na přesnou grafickou práci s vysokou věrností barev to není, ale je to použitelné.

Nad displejem najdeme i běžnou 720p webkameru s mechanickou krytkou, ta však webkameru zcela nevypne, pouze zakryje. Vedle kamery jsou dva mikrofony.

HP ZBook Fury 15 G8 potěší velmi dobrou servisovatelností, spodní víko lze demontovat velmi snadno a to sice posunutím zajišťovací páčky veprostřed. Máme zde i závit pro šroubek, kterým je možné spodní víko zafixovat aby nedošlo k jeho samovolnému uvolnění. Spodní víko je kovové s kusy plastu sloužící jako západka.

Nyní můžeme vidět vnitřnosti notebooku. Vlastně toho na moc vidět není, jelikož většina komponenent je zakrytována. Ve spodní části můžeme vidět baterii s kapacitou 94Wh, což je velmi slušné, baterie je navíc překvapivě v pevném plastovém pouzdře a nejsou to tak jen články, které někdo olepil páskou jako je to u mnohých jiných výrobců. Pokud ale chceme vyčistit chlazení od prachu, či přepastovat procesor a grafickou kartu, je zapotřebí značně komplikovanější rozborka, což nepotěší servisáky, kteří tyto úkony budou vykonávat.

V levé části můžeme vidět M.2 2230 slot, ve kterém sedí WiFi karta Intel AX201, což je vlastně jen fyzické rozhraní pro antény, WiFi čipset samotný je integrovaný v CPU nebo PCH. Vedle WLAN modulu můžeme vidět slot pro SIM kartu a předpřipravené antény, které lze připojit k LTE modemu, pokud si ho k notebooku nakonfigurujeme. Také zde najdeme třetí M.2 2232 slot, který poskytuje pouze SATA 6Gb/s konektivitu, připojen je do Intel WM590 čipsetu.

Pod baterií se nachází dokonce jeden klasický SATA konektor, můžeme tak osadit 2,5" SATA disk, nicméně HP neuvádí maximální výšku disku, přišlo mi, že je možné osadit maximálně 7mm vysoké disky. Klec na disk ale v notebooku chybí, takže je třeba s 2,5" disky počítat při objednávce.

Vedle malého slotu můžeme vidět chladič s potiskem SSD2, jedná se o měděný chladič pro PCIe NVMe M.2 2280 SSD, které zde můžeme osadit. Tento slot poskytuje čtyři PCIe linky třetí generace a je opět připojen do Intel WM590 čipsetu. Chlazení i malým pasivem chválím.

Vedle SSD2 je další chladící měděný plech, ten slouží pro chlazení dvou DDR4 SODIMM modulů. Notebook má totiž celkem čtyři sloty a podporuje až 128GB RAM, tyto dva sloty tak slouží pro upgrade a doplňují se paměťmi až po osazení slotů DIMM1 a DIMM3.

A co když chceme najít SSD1 a první dva paměťové sloty? Tyto komponenty najdeme pod klávesnicí. Očekával jsem, že klávesnici prostě odšroubuji a odklopím, ale situace je mnohem komplikovanější, jelikož do klávesnice vedou celken tři flex kabely a minimálně jeden z nich blízko touchpadu musím odpojit, aby šlo klávesnici vyklopit. Klávesnici zespodu drží šroubky, ale ještě více ji drží zobáčky v palmrestu, které jsem musel opatrně kusem plastu odcvakat a s klávesnicí samotnou dost šíbovat.

Pod klávesnicí najdeme další dva pasivní chladiče. Pod jedním se skrývá systémové 1TB PCIe NVMe SSD společnosti Kioxia, opět připojené do Intel WM590 čipsetu přes čtyři PCIe linky třetí generace.

Pod druhým hliníkovým chladičem se nachází primární dva DDR4 SODIMM sloty, přičemž testovaný kus měl osazen pouze jeden slot jedním Micron MTA16ATF4G64HZ-3G2E2 32GB DDR4-3200 CL22 modulem. Bohužel jsem neměl po ruce žádný druhý modul se stejnou rychlostí a kapacitou, takže jsem testoval s jednokanálovým zapojením paměti, což výkon jen snižuje. Na druhou stranu, pokud bych tuto konfiguraci koupil, ihned by do notebooku letěl druhý 32GB modul, nebo rovnou tři, protože proč ne.

Notebook využívá procesor Intel Core i9-11900H, což je osmijádrový kousek patřící do jedenácté generace. Dlouhodobý napájecí limit je zde nastaven na hodnotě 45 Wattů, což je celkem rozumné, v testech ale bude zaostávat za podobnými osmijádry, která mají 50-60-80W napájecí limit, paměť je navíc zapojena jednokanálově, což výkon opět snižuje.

Notebook využívá technologii NVIDIA Optimus, interní panel tak krmí integrovaná Intel UHD 770 iGPU, NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU 6GB se pak stará o digitální výstupy a nějaký vyšší výkon. Toto GPU má dle všeho napájecí limit maximálně osmdesát Wattů a k procesoru je připojeno rovnou přes šestnáct PCIe linek čtvrté generace, což je velice zajímavé. Je to také důvod, proč žádný z M.2 slotů nepodporuje PCIe čtvrté generace, všechny Gen4 padly na propoj s dGPU.

Software

Na notebooku byla nainstalována menší kupa software. Mimo užitečných HP utilit nechybí užitečná trial verze MS Office 365, Norton ani McAfee zde nenajdeme, což je spíše plus. Podívejme se tedy na několik HP utilit.

HP Easy Clean

Tato utilita je velice užitečná a co přesně dělá popisuje dostatečně detailně na snímku obrazovky níže.

HP Support Assitant

Asistent podpory od HP nám pomůže nainstalovat ovladače, se zárukou i diagnostikou některých hardwarových problémů, což je na poli business zařízení standardem.

HP Wolf Security

Tento nástroj zlepšuje bezpečnost zařízení, pokud vše chápu správně, mělo by se jednat o lepší antivirový produkt, než zabudovaný Windows Defender.

HP Audio Control

V tomto nástroji je možno nastavit vše možné okolo zvuku a to včetně AI potlačení šumu u zabudovaných mikrofonů a ekvalizéru.

HP Programmable Key

Tato utilitka umožňuje konfigurovat speciální makro klávesu na klávesnici.