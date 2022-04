RECENZE: Kingston KC3000 1TB PCIe NVMe Gen4 SSD

Na trhu existuje celá kupa SSD s řadiči, které podporují PCIe čtvrté generace a až na několik speciálních výjimek se mnoho výrobců obrátilo na společnost Phison v otázce řadiče samotného SSD. Menší výjimkou je Samsung s vlastními řadiči, dále Innogrit a Micron. Řadiče Phison E18 jsou na trhu nějaký ten pátek a recenzovaný Kingston KC3000 1TB bude třetí kus v testech s tímto řadičem. Dokonce máme srovnání s přímou konkurencí, nicméně samotný řadič celé SSD nezachrání.

Kingston KC3000 útočí víceméně na SSD ála Samsung 980 Pro, Western Digital SN850 Black či Corsair MP600 PRO. Cena v průběhu času kolísá, aktuálně testovaný 1TB model zakoupíme v rozpětí 4000-4500 Kč s DPH.

SSD ke mně dorazilo ve svém standardním prodejním balení, uvnitř blistr balení najdeme pouze samotné SSD a balení je velmi minimalistické, což vítám.

Samotné SSD má klasický M.2 2280 formát a podporuje až čtyři linky PCIe čtvrté generace, řadič samozřejmě podporuje i režim PCIe 3.0, výkon však bude o něco nižší.

Kingston uvádí, že KC3000 v 1TB variantě dosahuje rychlosti čtení/zápisu až 7000/6000 MB/s. Dále uvádí maximální spotřebu 6,3 Wattů, což je poměrně nízké číslo. SSD údajně v rámci pětileté záruky přežije 800 TB přepisů, což není špatné.

SSD má na sobě kovový lepík s nápisem Kingston KC3000, tento lepík odvádí teplo z řadiče, NAND a DRAM cache. Typicky se předpokládá použití pasivního chladiče či aktivního ventilátoru na další odvod tepla z lepíku.

Lepík jsem samozřejmě odlepil, chtěl jsem se podívat, jaké čipy Kingston využil. Řadič je starý známý Phison E18, podobně jako u Gigabyte 7000s série či Corsair MP600 PRO.

Zajímavé je využití dvou DRAM modulů, konkrétně zde jsou dva 512MB DDR4-2667 čipy společnosti Nanya, což by mohlo poskytnout lepší výkon, než jeden samotný 1GB modul.

Nechybí samozřejmě NAND, najdeme zde dva 512GB NAND moduly značené jako Kingston FP51208UCM1-B1, což je nejspíše nějaké vlastní značení Kingstonu a nevím, kdo je výrobcem těchto čipů a o jaké čipy přesně se vlastně jedná. Samotný Kingston uvádí jen, že se jedná o 3D TLC NAND.

Kingston má k SSD i podpůrný software, starý dobrý Kingston SSD Manager, ve kterém můžeme zjistit opotřebení SSD, aktualizovat firmware a monitorovat teplotu SSD.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.