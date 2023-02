RECENZE: MSI MEG Trident X2 a MSI OPTIX MAG281URF

Většinou netestuji takto hotové sestavy, občas se ale objeví nějaký zajímavý stroj a v případě MSI Tridentu X2 jsem na to kývnul. Společně se samotným počítačem jsem měl k dispozici i monitor MSI OPTIX MAG281URF, jedná se o 28" 3840x2160 panel s obnovovací frekvencí 144Hz, monitor má IPS panel a podporuje vychytávky jako HDR, FreeSync/G-Sync, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 a tak podobně.

Monitor nebudu nějak super detailně rozebírat, jelikož monitory typicky netestuji, nemám na to pořádně znalosti ani vybavení. Monitor má celkem střízlivý design zepředu a stojan vypadá normálně, podpora VESA držáku je samozřejmostí. Zajímavé je, že k napájení zde slouží externí adaptér, to je výhoda v případě, že odejde interní zdroj v monitoru. Pro uživatele je snadnější vyměnit externí adaptér, než rozebírat monitor a opravovat zdroj uvnitř.

Monitor má pro ovládání pětisměrný joystick, což je rozhodně lepší, než třeba kapacitní dotyková tlačítka. Další zajímavostí je, že monitor lze ovládat skrze MSI Trident X2 počítač. Ten má totiž zabudovaný speciální displej a pokud počítač propojíme s monitorem přes USB A-B kabel, můžeme některé vlastnosti ovládat přímo z displeje na počítači. Nicméně toto funguje pouze ve Windows 11, musíme mít nainstalovaný i software MSI Center, jinak máme smůlu.

A nyní k počítači. MSI Trident X2 je hi-endová mašina a testovaná konfigurace se prodává za 146 990 Kč s DPH, což není zrovna málo.

Možná si říkáte, jaký hardware za tuto částku dostanete? V testovacím kusu byly osazeny následující komponenty:

Intel Core i9-13900KF - 24C/32T (8x P-Cores mit HT, 16x E-Cores) - Raptor Lake, 3 GHz base, 5,8 GHz Turbo, 36MB L3 cache, 10nm

2x32GB RAM DDR5-4400 CL36-36-36-70 2T

MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC

MSI MS-B9221 Z790 board

Samsung PM9A1 2TB PCIe NVMe SSD, M.2 2280 x4 Gen4

Seagate Barracuda ST2000DM008 2TB 7200RPM HDD 3,5"

MSI 1000W 80Plus Gold zdroj

Windows 11 Home v22621.1105

MSI nabízí ještě levnější variantu Tridentu X2, ta má v sobě slabší procesor Intel Core i7-13700KF, 32GB RAM a slabší RTX 4080, taková konfigurace vyjde na 114 990 Kč s DPH.

Počítač ke mně dorazil ve svém prodejním balení, ve velké kartonové krabici byl zabalen v látkovém obalu a samozřejmě nechyběly pěnové vzpěry, které počítač ochrání během přepravy. Pozitivní je, že počítač zažil několik cest přes různé kurýrní společnosti a nepřišel k žádnému úrazu.

Uvnitř krabice najdeme i nějaké příslušenství, v menší MSI GAMING MEG SERIES krabičce jsem našel napájecí kabel s C13 koncovkou, přídavné kabely k napájecímu zdroji, šroubky, manuály, PCI záslepky, SATA kabel a kolejnice pro 3,5" HDD.

Počítač samotný má celkem zvláštní design, kombinuje kov a plast, přičemž jedna bočnice má velmi lesklou povrchovou úpravu, která na sobě zanechává otisky prstů a může sloužit i jako zrcadlo.

V přední části skříně můžeme vidět onen displej, který zobrazuje některé senzory a lze ho využívat na ovládání funkcní počítače a monitoru. Celý předek má k dispozici RGB LEDky a pouze trochu perforací na sání vzduchu, skříň je totiž navržena tak, že vzduch předkem prakticky vůbec netahá.

V horní části skříně najdeme zapínací tlačítko, perforaci pro sání vzduchu dovnitř (ano vzduch se opravdu tahá stropem dovnitř skříně) a také zde najdeme několik portů. Mimo porty je ve stropu skříně umístěna červená LEDka signalizující aktivitu disků. Dále zde najdeme dva 3,5mm audio jacky a celkem tři USB porty, dva USB-A porty poskytují 5Gb/s USB konektivitu a USB-C port nabízí 10Gb/s rychlost.

Lesklá bočnice počítače je pevná bez průduchů, zatímco matná má perforace, kterými vyfukuje horký vzduch dvojice ventilátorů ven ze skříně.

Na zadní části počítače můžeme vidět portovou výbavu všech osazených komponent. Základní deska má poněkud ořezané množství USB portů, máme zde dva USB 2.0 porty, PS/2, zaslepený HDMI 1.4 výstup(procesor nemá iGPU), dva RJ45 konektory (připojeno do 1Gbit a 2,5Gbit síťovek), tři USB-A 10Gb/s porty, USB-C 20Gb/s a sadu audio jacků, které jsou připojeny do Realtek ALC897 kodeku. Přítomnost více low-end audio kodeku mne překvapila, u systému se Z790 čipsetem bych čekal něco lepšího ála ALC1220/4080.

Nad deskou můžeme vidět nálepku Intel Core i9 a 92x92 mm ventilátor, který tahá vzduch ze skříně ven. Nechybí zde 1kW zdroj a samozřejmě čtyři výstupy z grafické karty MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC.

Samozřejmě jsem se musel podívat i dovnitř skříně. Na straně, kde není větrání najdeme extra pozice pro dva 2,5" SSD/HDD a celkem dvě pozice pro dva 3,5" disky. SATA kabely jsou připraveny předem a disky tak stačí jen zapojit, nicméně se zdá, že někdo v továrně kabely otočil, soudím tak z popisků MB a 2,5 HDD na kabelech, které jsou obráceně. Na funkci to samozřejmě nemá vliv.

Dále se zde nachází jeden M.2 2280 slot poskytující čtyři PCIe linky čtvrté generace, je připojen do Intel Z790 čipsetu a postrádá chlazení.

Nyní se podíváme na druhou stranu, ta má totiž trochu jinou konstrukci. Po odklopení bočnice můžeme vidět velký radiátor s dvěma 140x140 mm ventilátory, jedná se totiž o 280 AIO chladič procesoru, který zároveň slouží pro odvod horkého vzduchu ze skříně.

Radiátor s ventilátory je vyklápěcí, aby se bylo možné dostat k ostatním komponentám, přičemž přes ventilátory byla namontovaná mřížka, aby nedošlo k blokaci ventilátorů kabely uvnitř skříně.

Celý vnitřek počítače je jakoby postaven vzhůru nohama, trochu mi to připomnělo starší počítače HP Pavilion, které měly také desku vzhůru nohama a s tím i všechny ostatní komponenty.

Po odklopení AIO jsem si prohlédl základní desku, jedná se o vlastní konstrukci MSI, ale v retailu ji nekoupíte. Byl jsem však lehce šokován, že deska postrádá chladiče napájecí kaskády, přestože má v sobě velmi žhavý procesor a přípravu pro montáž chladičů. Nicméně procesor může dlouhodobě konzumovat maximálně 125 Wattů(150W je možno po změně napájecího profilu), takže to problém spíše nebude.

V počítači byly osazeny dva paměťové sloty, v MSI se rozhodli využít OEM moduly SK hynix 32GB 2Rx8 DDR5-4800 CL36, nicméně paměti běžely v 4400 MT/s režimu a v BIOSu/UEFI je není možné nijak ladit. Když jsem se na to ptal, je to tím, že MSI následovalo specifikaci Intelu (POR), která zdá se doporučuje maximálně 4400 MT/s paměti. Zda na desce fungují paměti s XMP profilem jsem nezkoušel, neměl jsem zrovna žádné po ruce.

Dále jsem se podíval na grafickou kartu, MSI zde osadilo standardní MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC, liší se jen tím, že má v zadní části přišroubovaný přídavný držák. Karta efektivně zabírá všechny dostupné PCIe sloty, což je poněkud mrzuté, protože deska samotná má celkem tři PCIe x16 sloty, ale využít lze jen jeden.

Nad deskou je navíc plastový tunel, který upravuje tok vzduchu směrem na grafickou kartu, takže i kdyby deska měla ještě čtvrtý slot, tak do něj stejně nic nepůjde namontovat. Je škoda, že v MSI nevyrobili více "custom" základní desku, která by umožnila nějaké rozšíření skrze PCIe sloty, takto jsou na desce připájené úplně zbytečně.

Deska má na sobě i dva M.2 2280 PCIe sloty, jeden poskytuje až čtyři PCIe linky páté generace a druhý jen Gen4 linky. V Gen4 slotu bylo osazeno Samsung SSD PM9A1 2TB, což je celkem slušené NVMe SSD, ale postrádá chladič, byť do jisté míry je chlazeno ofukem z grafické karty, což je lepší, než vůbec nic.

Software a BIOS

Základní deska má k dispozici samozřejmě i nějaký ten software, přičemž na SSD byly nainstalovány mé oblíbené Windows 11, které jsou nezbytným doplňkem změny paradigmatu. Na počítači je i předinstalovaný nějaký software, mimo ovladače a MSI Center zde najdeme ještě Norton 360 Antivirus, který jsem zapomněl odinstalovat a přivítal mě tak během testování vtipnou hláškou "Prvek ffmpeg.exe spustil výstrahu na vysoké využití Procesor.", což zlepšilo můj uživatelský zážitek.

Na počítači byl nainstalován i program MSI Center, ve kterém můžeme aktualizovat ovladače, řídit RGB LEDky a také přední displej. Ten bohužel neumožňuje nějaké větší úpravy, osobně by se mi líbilo na displeji zobrazovat mnoho informací najednou, jako to dělám na displeji své staré klávesnice Logitech G15. Bohužel senzory zde mohou po jednom přeblikávat, ale MSI převzalo zpětnou vazbu a třeba se dočkáme aktualizace umožňující zobrazení mnoho informací najednou.

V MSI Center můžeme ladit i napájecí limity procesoru. Intel Core i9-13900KF zde totiž dodržuje tovární limity, které nastavil Intel. To znamená, že krátkodobě může procesor konzumovat až 253 Wattů a dlouhodobě jen 125 Wattů. Pokud však přepneme do režimu Extreme Performance, dlouhodobý limit se navýší na celých 150 Wattů a tak jsem testoval v tomto režimu pro lepší výkon.

Podíval jsem se i do BIOSu základní desky, ten je však značně ořezaný, můžeme prakticky zapomenout na nějaké ladění a vzhledem k použitým pamětem a absenci chlazení VRM to asi ani nevadí. Zajímavé bylo i to, že BIOS měl vypnutou volbu Re-Size BAR, tak jsem ji aktivoval.

Všechny testy proběhly během prosince 2022, bohužel zpracovat všechna data mi nějaký čas zabralo, přičemž standardně takto hotové sestavy netestuji. Z tohoto důvodu jsem namixoval testy z recenzí procesorů a samostatných grafických karet, proto v grafech častěji uvidíte jednotlivé komponenty a ne samotný MSI MEG Trident X2 počítač, přechroupat všechna grafová data by zabralo příliš mnoho času.

Co se týče NVIDIA ovladačů, v době testování jsem nainstaloval nejnovější dostupnou verzi 527.56.