RECENZE: MSI MEG Z890 ACE a Intel Core Ultra 9 285K podruhé

Někteří čtenáři si možná pamatují vydání nových procesorů společnosti Intel a to sice řada Core Ultra 200 Series.

Měl jsem možnost otestovat Core Ultra 9 285K se základní deskou společnosti ASUS, bohužel platforma Intel Arrow Lake má jisté porodní, výkonnostní a další potíže.

Další Core Ultra 9 285K se ke mě dostal skrze společnost MSI a to v rámci parádního kitu, který obsahoval základní desku, samotný procesor, pořádné 360 AIO a velmi rychlé DDR5-8200 CUDIMM paměti. S takovou nadílkou nemůže Core Ultra prohrát. Zároveň jsem poptával i nějaké procesory starších generací, abych mohl rozšířit data v grafech, hlavně některé hry s RTX 4090 a některé CPU benchmarky.

MSI mi na toto poskytlo základní desku MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, která fungovala naprosto perfektně, stejně tak procesory Intel Core i5-13600KF a Core i5-14400. Na Core i5-14400 jsem byl celkem zvědavý, protože se jedná spíše o levnější procesor, který má šest velkých jader s HT a jen čtyři malá jádra. To celé v balíčku maximálně 151W TDP.

Oba dva procesory jsem chladil vodníkem MSI MAG CORELIQUID I360, což je trochu overkill, ale neměl jsem po ruce jiný LGA1700 kompatibilní chladič. Oba dva procesory využívaly paměťový kit Kingston Fury Beast DDR5-6000 2x16GB se zapnutým XMP profilem. Na desku jsem nasypal nejnovější BIOS verze A.80 a testoval jsem ve Windows 11 24H2.

Hlavním chodem tohoto článku je spíše nový Intel Arrow Lake, podíváme se tedy na MSI testovací kit, co všechno vlastně nabízí. Procesor samotný měl vlastní krabičku, ve které byl i vtipný držák vytištěný na 3D tiskárně a má sloužit pro bezpečnou manipulaci s procesorem. Přišlo mi to jako takový humorný detail, který někdo do krabičky přidal.

Dále jsem v krabici našel vodní chlazení MSI MAG CORELIQUID I360, což je 360mm AIO, které se výrazněji neliší od jiných 360 AIO s RGB LED. Nicméně MSI zde aplikovalo novou filozofii, které říká EZ DESIGN a uvidíme ji u základní desky.

Balení má několik drobných vylepšení, která běžného člověka netrknou, ale pokud řešíte pravidelnou montáž a demontáž hardwaru, tak tato vylepšení oceníte. Maličká drobnost je ta, že ventilátory jsou již našroubované na radiátoru, takže nemusíte řešit jejich montáž/demontáž. Dále jsou všechny ventilátory spřažené do jednoho 4pin konektoru rovnou z výroby a to včetně RGB LED kabelů, celkově tak uživatel řeší méně kabelů a design je tak čistší.

Další pozitivní drobnost se skrývá ve formě balení šroubků a úchytů, MSI zde připravilo jakousi plastovou "knížku", která má uvnitř znovu použitelné krycí lepíky, což je mnohem lepší řešení, než deset malých pytlíčků, všechny šroubky a drobotinu prostě umístíte zpět do této "knížky" a zavřete. V balení nechybí ani manuál a držák pumpy pro všechny podporované sockety, včetně nového LGA1851.

V krabici jsem našel i malou krabičku obsahující paměti G.Skill TridentZ Z5 CK 2x24GB DDR5-8200 CUDIMM. CUDIMM jsou žhavou novinkou, zatím primárně pro Intel systémy a mají umožnit značně vyšší propustnost oproti normálním DIMMům. Tyto moduly mají XMP profil s 8200 MT/s a mělo by být možné vymáčknout více.

Samozřejmě jsem musel tyto moduly použít, ale zde jsem narazil na jednu z porodních bolístek Arrow Lake platformy a to sice nestabilitu některých programů a her. Totiž XMP profil s 8200 MT/s šlo aplikovat bez problémů a systém se tvářil být funkční.

Jakmile jsem spustil Blender, nebo Cinebench 2024, došlo k pádu aplikace. Zajímavé je, že počítač bez problémů prošel memtestem86 a to všechny čtyři passy. Nakonec jsem paměti stabilizoval s propustností 8266 MT/s a děličkou v režimu Gear4 (1:4), to bohužel zhoršuje latence, ale chtěl jsem stabilní počítač.

Ještě divnější je, že celý počítač se takto choval i s vypnutým XMP profilem a se všemi volbami na hodnotě Auto co se pamětí a přetaktování týče. Vadil zdá se lepší režim děličky Gear2, který je vlastně horší, než režim 1:1, ale pořád lepší než Gear4. Tyto porodní potíže mi zabraly několik večerů a proto recenze nabrala na zpoždění. Zkoušel jsem i novější beta verzi BIOSu, ale to ničemu nepomohlo. Tedy má první zkušenost s pesíkatými CUDIMMy nebyla nejlepší.

Nesmím opomenout i základní desku MSI MEG Z890 ACE, ta samozřejmě využívá nový socket LGA1851 a nabízí hromadu M.2 slotů pro PCIe NVMe SSD a má i slušnou portovou výbavu. K desce dostaneme manuály, lepíky a hromadu příslušenství ve formě všemožných kabelů a WiFi antén.

Základní deska má přídavný 6pin konektor pro napájení PCIe zařízení, sedmisegmentový diagnostický displej a diagnostické LEDky, dva osmipiny pro napájení procesoru, masivní chlazení VRM, integrovaný WiFi 7 čipset a další moderní omáčku.

Zadní panel je také nabitý, najdeme zde dva USB4 porty, dva USB-C 10Gb/s, dokonce 10GbE síťovou kartu, WiFi 7 antény, audio jacky, HDMI výstup a celkem jedenáct USB-A 10Gb/s portů, což je parádní. Nechybí zde ani tlačítka pro flash BIOSu, jeho resetování a programovatelné Smart tlačítko.

Deska má samozřejmě hromadu 4pin konektorů pro ventilátory, vodní pumpy, pinoviště pro RGB LEDky, teplotní čidla, USB porty a tak podobně. Nechybí i čtyři SATA 6Gb/s porty a USB porty předního panelu.

MSI MEG Z890 ACE má k dispozici celkem pět M.2 PCIe NVMe slotů, což je více než dost, nicméně ne všechny jsou připojeny přímo do procesoru a ne všechny podporují PCIe páté generace. MSI i zde použilo svou novou filozofii EZ DESIGN, takže chladič NVMe disků lze odcvaknout bez nutnosti použít nějaké nářadí, stejně tak můžeme bez nářadí instalovat samotná SSD.

Nějaký ten večer jsem trávil laděním celé sestavy, oproti přechozí recenzi Core Ultra 9 285K jsem se rozhodl přitopit trochu pod kotlem a přidal jsem napájecí limit procesoru na 295 Wattů namísto továrních 250W. Na předchozí desce společnosti ASUS totiž hýbání s napájecími limity nepřidalo žádný výkon, ale na MSI MEG Z890 ACE to funguje.

Jelikož je vnitřní konfigurace jader jiná, dává větší smysl přetaktovat E jádra, ty jsem přetočil na 4,9 GHz což by mělo nějaký ten výkon přidat. Zkoušel jsem si hrát trochu více s napájecími limity, ale jakmile jsem překročil 295W, systém se choval podivně a výkon byl často nižší.

Ve výsledku tak Core Ultra 9 285K běželo s 295W limitem, přetaktovanými E jádry na 4,9GHz a pořádně rychlými paměťovými moduly CUDIMM běžícími v Gear4 režimu s propustností 8266 MT/s. Vše jsem testoval na aktuálních Windows 11 Pro 24H2.

MSI příjemně překvapí i programem MSI Driver Utility Installer, kterým můžeme snadno nainstalovat potřebné ovladače, nicméně program nabízí i software třetích stran, což působí jako nabídka bloatware.