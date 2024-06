RECENZE: MSI Raider 18 HX A14V - je libo 3840x2400 miniLED displej a RTX 4090?

MSI si i letos připravilo menší refresh svých top herních notebooků s 18" displejem. Nový MSI Raider 18 HX sází tradičně na procesor společnosti Intel a grafickou kartu společnosti NVIDIA. Jedná se v podstatě o hi-endové zařízení, výše sedí pouze řada Titan.

Dnes testovaný model je nejvyšší konfigurace, to znamená dvacet čtyři procesorových jader, 64GB RAM a mobilní GeForce RTX 4090 s 16GB paměti. Novinkou je osmnáctipalcový miniLED panel s rozlišením 3840x2400 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hertzů. Přítomnost MUX čipu je pak samozřejmostí.

Taková konfigurace stojí cca 124 000 Kč s DPH, což není vůbec málo, ale je to tak trochu tradice u notebooků tohoto typu. Existuje i levnější model se stejným procesorem a slabší GeForce RTX 4080 12GB, taková varianta je dokonce o 16 000 Kč levnější, tedy cca 108 000 Kč včetně DPH.

Zajímavé bude srovnání s několika notebooky, které jsem před nějakou dobou testoval, dva poslední dražší modely byly totiž také vybaveny mobilní GeForce RTX 4090 16GB, ale různými procesory, jeden měl šestnáctijádrový AMD Ryzen 9 7945HX a druhý Intel Core Core i9-13980HX.

Notebook mi zaslalo české zastoupení společnosti MSI a jedná se o kus určený pro média, nepochází z distribuce, ale konfigurace je totožná jako u kusu, který si můžeme koupit.

Testovaná konfigurace vypadá následovně:

Intel Core i9-14900HX 24C/32T - 2,4GHz, Turbo až 5,8GHz, 36MB L3 cache, 135~150W TDP, 10nm

2x32GB RAM DDR5-4000 CL-32-32-32-63 2T

Intel UHD Graphics

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop 16GB - 9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 150W TGP, 5nm - 16GB GDDR6 18GHz 256-bit, 576 GB/s

18“ 3840x2400 miniLED, 120 Hz

Samsung SSD PM9A1 2TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Killer E3100G 2,5 GbE Adapter

Killer BE1750x WiFi 7 (802.11be + Bluetooth 5.3)

4 cell 99Wh baterie

400W adaptér

Windows 11 Pro 23H2

Notebook dorazil ve své kartonové přepravní krabici, uvnitř hlavní MSI krabice najdeme menší černou MSI krabici, ve které se nachází samotný notebook a 400W napájecí adaptér.

Ano, čtete správně, MSI k notebooku přikládá adaptér, který dodá až 400 Wattů skrze hranatý čtyřpinový konektor. To je celkem skok od starších 330W adaptérů, přičemž velikost je podobná, jako u starších 330W adaptérů.

V látkovém obalu pak najdeme samotný MSI Raider 18 HX A14V notebook, ten dosahuje hmotnosti 3,6 kilogramu, tedy jako běžný pořádný notebook a rozměrů 404 x 307 x 24~32 milimetrů. Jedná se tedy o velký notebook s osmnáctipalcovým displejem. Pozitivní je, že horní víko notebooku je kovové a spodní vana je plastová, ale má alespoň kovovou výztuhu.

Na horním kovovém víku najdeme tradičně logo společnosti MSI s drakem, samozřejmě podsvícené za pomoci RGB LED a plně konfigurovatelné, včetně různých mnohých efektů.

MSI Raider 18 HX má i přes ztenčovací a porty odebírací trendy použitelnou portovou výbavu. Na zadní straně najdeme dva výfuky chlazení, napájecí konektor, HDMI 2.1 výstup a RJ45 konektor připojený do čipsetu Killer E3100G, což je síťový adaptér postavený na Intel I225-V/I226-V řadě, připojen je pak přes jednu PCIe linku třetí generace.

Na levé straně notebooku pak najdeme další výfuk chlazení, dva USB-A 5Gb/s porty a velkou čtečku SD karet, za což má u mě MSI malé plus.

Na pravé straně notebooku najdeme zbylé porty, konkrétně 3,5mm audio combo jack, třetí USB-A 5Gb/s port a rovnou dva USB-C 4 porty s LEDkou indikující stav baterie. Oba dva USB-C porty poskytují ThunderBolt 4, USB konektivitu a DisplayPort výstup(MSI neuvádí verzi DP).

Zajímavostí je USB-C port nejblíže výfuku chlazení, ten totiž podporuje nabíjení, takže notebook můžeme nabíjet až 100W USB-C nabíječkou a je ochotný se dobíjet i v zapnutém stavu. Samozřejmě nemůžeme počítat s rychlým nabíjením a vysokým výkonem pouze přes USB-C, při takovém použití bych doporučil nepoužívat přídavnou RTX 4090 a také zklidnit procesor.

Portová výbava je dle mého názoru lepší, než na dříve testovaných ASUSech ROG Strix SCAR 17/18, která postrádaly nějaké USB porty na pravé straně notebooku a dokonce měly pouze jeden USB-C port.

Po otevření notebooku nás přivítá klávesnice s velkým touchpadem(ano, klávesnice je upatlaná, protože jsem notebook několik týdnů skutečně používal). Jelikož se jedná o osmnáctipalcový notebook, má klávesnice i numerický blok, nicméně tradičně nejsem úplně nadšený z rozložení, které MSI zvolilo. Chápu, že je notebook mířen na hráče, ale existuje podmnožina lidí, kteří si herní notebook pořídí třeba právě na vývoj, jelikož tenké business placky nemusí vždy stačit. Chybějící klávesa Super L vlevo pak může vadit power userům při používání klávesových zkratek.

Dále zde máme tradiční zapínací tlačítko v pravém horní části numerického bloku a lehce "vcucnuté" kurzorové klávesy do klávesnice. Na notebooku nechybí moderní klávesa Copilot, což je relevantní pro některé AI funkce v rámci Windows 11. Notebook tak nemá pravé Ctrl tlačítko, neboť je místo něj klávesa Copilot.

Malé plus má MSI za to, že při stisknutí klávesy Fn zůstanou svítit pouze klávesy, které vykonávají nějaké funkce společně s Fn, to značně ulehčuje hledání těchto funkčních kláves při horších světelných podmínkách. Nechybí samozřejmě stavové LEDky pro NumLock, CapsLock ztlumení mikrofonu a reproduktorů.

Samozřejmě pořádný notebook musí mít i pořádný displej, ten má úhlopříčku příjemných osmnáct palců s poměrem stran 16:10, což je pěkné. Displej má rozlišení 3840x2400 pixelů a využívá technologii miniLED a obnovovací frekvenci 120 Hertzů. Displej podporuje HDR, splňuje certifikaci 100% DCI-P3. Displej podporuje jas až 1000 nitů, svítí tedy opravdu brutálně, pokud je třeba.

Nad displejem najdeme FullHD webkameru včetně IR kamery podporující Windows Hello. MSI osadilo i mechanický přepínač s krytkou, která webkameru dokonce i vypne, což je pozitivní.

Samozřejmě jsem se musel podívat i do útrob notebooku, nicméně mě zastavil předmět "Factory Seal", ale nic s čím by si neporadil běžný křížový šroubovák. Spodní kryt má velké gumové podložky a prostřední část má kovový plech.

Uvnitř notebooku nás přivítá celkem standardní rozložení komponent, spodní části dominuje velká baterie s kapacitou 99 Watthodin a dva reproduktory.

Veprostřed notebooku najdeme kovový kryt, pod kterým se nachází rovnou čtyři DDR5-SODIMM sloty, notebook totiž podporuje až 192GB RAM, pokud osadíme čtyři 48GB moduly. Je však třeba počítat s tím, že v takové konfiguraci bude propustnost pamětí 4000 MT/s. Testovaná konfigurace má 64GB RAM celkem a pod krytem jsem našel dva 32GB DDR5-5600 moduly, ty ale běží na 4000 MT/s což je matoucí, protože dle specifikace Intelu k takovému zpomalení může dojít při použití dual-rank modulů v 2DPC režimu.

Jenže takto dva moduly by měly značit spíše 1DPC režim a tudíž rychlost 5200 MT/s nebo více. Napadlo mě, zda tam nefiguruje fakt, že DDR5 moduly mají sice šířku sběrnice 64-bitů, ale rozdělenou na 2x32 a proto se i dva moduly vnímají jako čtyřkanálové zapojení, nebo 2DPC režim. To nemám nijak potvrzené, je to záhada.

MSI Raider 18 má k dispozici dva M.2 2280 sloty, jeden poskytuje dokonce čtyři PCIe linky páté generace a druhý poskytuje čtyři linky PCIe čtvrté generace. Pod primárním M.2 slotem si můžeme všimnou přípravy pro třetí M.2 2280 slot a to včetně standoffu pro šroubek, ale M.2 slot připájený není. Jedná se nejspíše o nějakou segmentaci, jelikož vyšší MSI Titan využívá stejnou základní desku, kde jsou tři plně osazené sloty.

Primární M.2 slot obsahoval Samsung SSD PM9A1 v kapacitě 2TB, jedná se o slušné PCIe Gen4 SSD, chlazení je trochu horší, SSD má na sobě nahoře lepík a teplo se přenáší do PCB skrze teplovodivou podložku. Nějaký chladič by takovému SSD slušel, neboť při delší zátěži může docházet k přehřívání a zpomalení.

Druhý M.2 2280 slot nemá k dispozici vůbec nic, podložku a chladič si případně musíme dodat sami. Pod druhým slotem najdeme ještě M.2 2230 slot, ve kterém se nachází vyměnitelná WiFi 7 karta Intel BE200, tedy její Killer varianta. Za to má MSI opět malé plus, je fajn, že je možné WiFi kartu snadno vyměnit.

V horní části pak najdeme velký chladič s dvěma velkými ventilátory. Co se napájecích limitů týče, můžeme zapnout Overboost režim, který dovolí CPU a GPU konzumovat až 250 Wattů, nicméně to vyžaduje použití napájecího profilu Extreme Performance. Od výroby je aktivovaný režim Balanced, který dovoluje kombinovaný limit 200 Wattů a v tomto režimu jsem také testoval. V tomto režimu je notebook i přijatelně hlučný, v herní zátěži produkoval často 38~39 děloBuchů, což není špatné.

A co je pod chladiči? CPU INTEL a NVIDIA LAPTOP GPU. Tedy v tomto případě zde najdeme procesor Intel Core i9-14900HX, jedná se o úsporný mobilní procesor s napájecím limitem až 150 Wattů, což může konzumovat dlouhodobě, pokud se nebude přehřívat. V opravdu velké MT zátěži může limit kolísat někde mezi 135~145W s občasnými skoky na 150W. Nicméně to pouze za předpokladu, že GeForce RTX 4090 nedělá nic.

Procesor má k dispozici osm velkých jader s HT, která mohou tikat až na 5,8 GHz, tato velká jádra pak doplňuje plejáda malých jader, celkem šestnáct. Procesor tak má 24 jader a 32 vláken k dispozici. Nicméně musí samozřejmě správně fungovat plánovač CPU, což se údajně neustále zlepšuje. Čtrnáctá generace procesorů Core se téměř neliší od třinácté generace, neočekávajte tak nějaký nárůst IPC.

Procesor má integrované grafické jádro Intel UHD s 32EU, používá se ve standardním Optimus režimu, kdy interní displej krmí toto iGPU a RTX 4090 spí.

Nyní k diskrétní grafické kartě, mobilní NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB se už v mých rukách zjevila potřetí, předtím to bylo v noteboocích ASUS a měla k dispozici 175W napájecí limit. V Balanced profilu má GeForce RTX 4090 k dispozici 150W napájecí limit, pro 175W musíme přepnout na Extreme Performance režim. Aktuálně se jedná o nejvýkonnější mobilní grafickou kartu.

MSI Raider 18 má k dispozici i MUX čip, takže můžeme přepnout interní displej na RTX 4090 a zcela vypnout iGPU. Přirozeně jsem testoval v tomto režimu, abych získal co nejlepší výkon. Grafické ovladače jsem aktualizoval na verzi 552.44, bez problémů šlo použít generické ovladače přímo ze stránek společnosti NVIDIA.

Jelikož v Balanced režimu je společný limit CPU+GPU celkem 200 Wattů, znamená to, že procesoru zůstane pouze 50W v některých hrách, existují tak situace kdy, GPU konzumuje méně než 150W, třeba 120W a zbytek si vezme CPU, například Cyberpunk 2077. V takových situacích je herní výkon o něco nižší.

Jak je zmíněno dříve, testoval jsem v předinstalovaných Windows 11 Pro 23H2, předinstalovaný software můžete vidět na screenshotu níže, Norton 360 považuji za bloatware a tak jsem ho odinstaloval, aby nekolidoval s testovacím softwarem a hrami.

Musím samozřejmě zmínit program MSI Center, ten slouží pro různá nastavení notebooku jako napájecí profily, barvičky displeje, aktualizace ovladačů a tak podobně. Bohužel podsvícení klávesnice musíme nastavovat v separátní utilitě společnosti Steelseries, která na úvodní obrazovce vždy zobrazí nějakou reklamu a složitě pak hledám, kde safra nastavím barvičky.



A nyní hurá na testy!