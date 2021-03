RECENZE: XMG Core 14 - malej, ale šikovnej

Notebooky značky XMG a Schenker mám již nějaký ten pátek v paměti, nabízí totiž jednu specialitku, která se mi velmi líbí a u ostatních výrobců máme typicky smůlu. Také Vás štve, že si nemůžete vybrat konkrétní SSD či paměti do svého notebooku? Vlastně jakoukoliv konfiguraci? U některých business class strojů je samozřejmě možné poptat vlastní konfiguraci, ale u SSD to často dopadá tak, že si vybereme pouze kapacitu a typ rozhraní, výrobce pak použije nějaké SSD co má typicky skladem.

Notebooky Schenker a XMG jsou tak velmi specifické, protože mnoho komponent lze zvolit na webu při objednávání. Není tak problém zvolit z hromádky různých SSD, pamětí a tak podobně. Samozřejmě výběr komponent se různě liší v závislosti na modelu. Neexistuje tak nějaká konfigurace, kterou náhodné eshopy prodávají, oficiálně notebook nakonfigurujete a zakoupíte na stránkách https://bestware.com/.

Na následujících screenshotech můžete vidět všechny konfigurační možnosti.

Já jsem zvolil u testovaného XMG Core 14 rozumnou konfiguraci, notebook podporuje PCIe čtvrté generace pro NVMe SSD a tak jsem zvolil Samsung 980 Pro 1TB, co se paměti týče, na testy si vystačím s 2x8GB DDR4-3200 Samsungy. XMG Core 14 začíná s cenovkou 949 EUR a to s dopravou zdarma v rámci EU. Pokud chcete, můžete si objednat notebook zcela bez SSD. Má konfigurace by nová stála kulatých 1333,01 EUR, což je nějakých 34 000 Kč včetně DPH. XMG/Schenker nabízí možnost lepší záruky, než standardní dvouletou, můžeme zvolit dokonce tři roky. Výrobce se chlubí, že notebook opraví do 48 hodin po obdržení v jejich servisním středisku v Německu, takže je slušná šance, že v případě poruchy máte notebook do týdne zpátky doma.

Dostupné komponenty v konfigurátoru si můžete proklikat kliknutím na tuto větu, ano české rozložení klávesnice je možné a existuje na testovaném kusu.

Dnes testovaná konfigurace vypadá takto:

Intel Core i7-1165G7 – 2,8GHz, Turbo až 4,7GHz, 12MB L3, 28W TDP, 10nm, 4C/8T

2x8GB DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile Refresh 4GB GDDR6

Intel Iris Xe Graphics 96EU

14“ Panda LM140LF-1F01, 1920x1080 IPS 120Hz - 300 nitů

Samsung SSD 980 PRO 1TB PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 49Wh baterie

90W adaptér

Windows 10 Pro v20H2

XMG Core 14 je trochu zvláštní notebook, patří do herní řady XMG notebooků, ale vzhledově vypadá poměrně obyčejně či nenápadně, skoro jako nějaký business class stroj. Toto je však schválně, XMG se tím explicitně chlubí. Za zmínku stojí fakt, že existuje i model Schenker MEDIA 14, jedná se o zcela stejné šasi, ale má možnost absence grafické karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile Refresh(NVIDIA provedla upgrade mobilní GTX 1650, namísto GDDR5 pamětí se používají rychlejší GDDR6).

XMG Core 14 je postaven na Intel platformě Tiger Lake, nabídne tak maximálně čtyři jádra, ale oproti mnohým notebookům s LPDDR4X pájenou RAM zde máme standardní DDR4-3200 paměti, hlavní výhodou je jejich snadná výměna a možnost upgradu až na 64GB RAM. XMG se navíc chlubí širokými možnostmi konfigurace napájecích limitů, chlazení je prý dimenzované pro dlouhodobý provoz v 28W režimu a je možné použít i napájecí režim LEISTUNGSMODUS pro maximální výkon, v tomto nastavení procesor drží napájecí limit 64 Wattů po dobu 128 sekund a poté klesá na 28 Wattů. Já jsem testoval v továrním nastavení s profilem UNTERHALTUNGSMODUS, jelikož se jedná o poměrně rozumný profil.

Notebook dorazil ve svém standardním balení, díky viru neznámého původu se vše zpozdilo, dodání, testování a sepsání samotné recenze. Kartonová krabice má vtipný potisk, na obrázku je něco, co vypadá jako obal na optické disky a font vypadá jako něco, co vyplodil WordArt v roce 1998. Ale je to roztomilé. XMG údajně balí vyšší modely do černých krabic s logem XMG.

Notebook je uvnitř chráněn pěnovými vycpávkami a látkovým obalem s logem XMG. K notebooku dostaneme přehledný manuál, hadřík na displej a CD s ovladači, což je v dnešní době poněkud humorné.

Nechybí napájecí adaptér, který má standardní jack koncovku a notebooku dodá až 90W energie. XMG Core 14 podporuje nabíjení i přes USB-C, ale můžeme zde posílat maximálně 65 Wattů, takže nedosáhneme na plný výkon.

Samotný notebook je velmi kompaktní, na pohled působí spíše jako třináctipalcový ThinkPad X395, ale displej má úhlopříčku čtrnáct palců. Rozměry jsou 321 x 222 x 17 milimetrů, hmotnost testované konfigurace se uhnízdila na hodnotě 1450 gramů.

Horní víko je kovové a je zde pouze logo XMG, za příplatek 29 EUR můžeme mít víko bez loga. Spodní víko i palmrest je vyrobeno z plastu, ale vše dobře drží i lícuje, takže v tom nevidím problém.

Portová výbava je na malý přenosný notebook poměrně rozumná. Na levé straně najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, gigabitový ethernet s konektorem RJ45, USB-A 5Gb/s, PCIe čtečku SD karet a USB-C port, který poskytuje 65W PD, DisplayPort výstup, ThunderBolt 4 a 10Gb/s USB konektivitu.

Na pravé straně najdeme zbytek, napájecí DC jack a dvě LEDky(nabíjení baterie a stav zapnutí), zapínací tlačítko, HDMI 1.4, USB-A 5Gb/s, USB-C 10Gb/s a 3,5mm audio combo jack.

Po otevření notebooku na nás vybafne látková ochrana klávesnice s logem XMG, jedná se o poměrně kvalitní látku, která snese mnoho použití. Klávesnice má překvapivě normální rozložení, což je příjemné. Klávesy jsou plastové a podsvícené bílou barvu. Překvapují mne české potisky kláves, písmenka mají stejně velký font jako standardní písmena. Pod klávesnicí bydlí i celoklikací touchpad s podporou gest. Snad časem XMG/Schenker přidá TrackPoint ;).

Displej má standardní 1920x1080 rozlišení a 14" úhlopříčku. V XMG se rozhodli osadit celkem slušný IPS panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a svítivostí tři sta nitů. Použitý panel je Panda LM140LF-1F01, všechny XMG Core 14 kusy by měly mít přesně tento panel. Na displejem bydlí tradičně IR kamera a 720p webkamera.

Neopomenul jsem podívat se dovnitř notebooku, což je něco co samotné XMG podporuje, tedy v tom smyslu, že počítají s tím, že si uživatel notebook může upgradovat, či servisovat. Nicméně pokud si není jist, je lepší kontaktovat podporu, nebo takovou práci přenechat někomu zkušenějšímu.

Rozborka je snadná, spodní kryt drží na místě čtrnáct šroubků, poté doporučuji použít nějaký plastový nástroj na odcvakání spodního plastového krytu. Spodní kryt je plastový a obsahuje mimo otvorů pro větrání i malý chladič pro M.2 SSD. Jedná se o malý kus plechu, který je spojen s SSD teplovodivou podložkou. Jedná se o překvapivě funkční řešení, mnohem lepší než teplovodivá podložka odvádějící teplo do základní desky. Nicméně při větší zátěži SSD se tato část spodního víka roztopí klidně na 50°C, nicméně jen malý kousek, takže se nejedná o nějaký zásadní problém. Navíc na roztopení je třeba zátěž typu "kopíruju 600GB dat z externího USB SSD na interní SSD konstantní rychlostí 400 MB/s".

Vnitřek notebooku má pak poměrně normálně rozmístěné komponenty. Spodní část zabírá hlavně baterie, ta má bohužel relativně nízkou kapacitu 49Wh. Vedle baterie bydlí jeden M.2 2280 slot, ve kterém žije Samsung SSD 980 PRO 1TB, které je připojené přes čtyři PCIe linky čtvrté generace.

Vedle SSD bydlí WiFi karta, konkrétně zde máme Intel AX201, což je fyzické rozhraní k WiFi chipsetu, který bydlí v PCH.

XMG Core 14 má dva normální DDR4 SODIMM sloty, v každém aktuálně bydlí 8GB DDR4-3200 CL22 paměti od Samsungu.

Chladič využívá dva ventilátory, CPU i GPU sdílí dva pasivy skrze jednu heatpipe, pak má každý kus křemíku ještě jednu vlastní pro lepší odvod tepla. GDDR6 paměti a VRM CPU i GPU chladí kusy plechu připájené k primárnímu chladiči, což chválím.

Nad deskou bydlí kousek od sebe WiFi antény, ale protože je tělo notebooku plastové, nijak to nevadí. Cením si snadné servisovatelnosti notebooku, je to něco, co prostě pohladí na duši.

Software a BIOS

XMG Core 14 nemá předinstalovaný žádný nesmyslný software, v podstatě zde najdeme čisté Windows 10 a ovladače. 7-Zip a Firefox jsem doinstaloval já. Thunderbolt Control Center detekuje jeden TB4 port připojený přes čtyři PCIe Gen3 linky.

Control Center 3.0

V tomto programu můžeme konfigurovat mnoho věcí, primárně napájecí režimy, makra klávesnice, LED podsvícení klávesnice a chování ventilátorů. Napájecí režimy jsou zde celkem čtyři(UNTERHALTUNGSMODUS je standardně zapnutý jako primární nastavení napájení):

UNTERHALTUNGSMODUS - Tento režim znamená něco jako zábavný mód, nebo vyvážený. V tomto módu má CPU krátkodobě napájecí limit až 60 Wattů, dlouhodobě pak drží 15W, GPU pracuje v 50W TGP režimu

LAUTLOSMODUS - Tichý režim notebook ztiší a CPU přepne do 10-20W napájecího režimu

STROMSPARMODUS - Úsporný režim zafixuje napájecí limit CPU na 8-15 Wattů, počítejte se značně sníženým výkonem

LEISTUNGSMODUS - Režim vysokého výkonu roztočí ventilátory na vyšší otáčky a procesor v zátěži poskakuje okolo 28-64 Watty, přičemž notebook je takto velmi hlučný

Mnohé uživatele jistě potěší možnost manuální kontroly ventilátorů, ve Fan Speed sekci tak můžeme sledovat LÜFTERGESCHWINDIGKEIT obou ventilátorů, přičemž můžeme nastavit minimální LÜFTERGESCHWINDIGKEIT v procentech, pokud chceme, aby se ventilátory točily rychleji. Mimo automatiku či maximální možné LÜFTERGESCHWINDIGKEIT zde můžeme konfigurovat křivky otáček ventilátorů podle teplot CPU a GPU, pro každý ventilátor LÜFTER můžeme konfigurovat zvlášť. XMG Core 14 tak můžeme ztišit za cenu vyšších teplot v závislosti na použitém napájecím profilu. XMG chystá i novější verzi Control Center, která má prý umožňovat i přesnější konfigurace napájecích limitů.

Společnost XMG poskytla i informační tabulku s napájecími limity pro jednotlivé napájecí profily, čehož si cením, jelikož tyto informace mnoho výrobců neuvádí(normálně se snažím limity vysledovat za pomoci HWiNFO, ale občas se mohu seknout):

Profile CPU PL1 (Watt) CPU PL2 (Watt) CPU PL1 Tau (seconds) TCC Offset (Kelvin) CPU TurboBoost CPU SpeedShift STROMSPARMODUS 8 15 28 13 off enabled LAUTLOSMODUS 10 20 28 13 enabled enabled UNTERHALTUNGSMODUS 15 60 28 13 enabled enabled LEISTUNGSMODUS 28 64 128 2 enabled enabled

BIOS

XMG Core 14 má samozřejmě přístupný i BIOS, kde můžeme měnit hromádku věcí. Bohužel notebook nebyl ochotný v BIOSu posílat obraz ven přes HDMI nebo USB-C s DisplayPortem. Pokusil jsem se alespoň nafotit několik relevantních obrazovek. Překvapilo mě, že je v BIOSu možné vypnout Intel Management Interface, což se mi úplně nezdá, možná se jedná o vypnutí MEBx nebo dalších rozšíření ála AMT.