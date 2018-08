Seznam her podporujících Ray Tracing

Úvodem by se hodilo uvést na pravou míru, v čem podle reakcí v diskusích není úplně jasno. Byť je ve vztahu k daným hrám řeč o ray tracingu, nejde o náhradu rasterizace za ray tracing (to by žádný herní hardware v reálném čase výkonnostně nezvládl), ale o doplnění rasterizace o některé efekty využívající ray tracing. Výsledek pak bývá označován jako hybridní rendering.

Podpora pro hybridní rendering (rasterizace + ray tracing)

Prozatím bylo ohlášeno, že se chystá podpora v těchto hrách / aplikacích:

Assetto Corsa Competizione

Atomic Heart

Battlefield V

Control

Enlisted

Justice

JX3

MechWarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

Project DH

Shadow of the Tomb Raider

Podpora pro DLSS

Dále bylo ohlášeno několik her s podporou antialiasingu DLSS. Ten využívá Tensor Cores a funguje následovně: Pro odstraňování aliasingu v konkrétní hře je natrénovaná umělá inteligence právě pro tuto konkrétní hru. Následně je profil vložen do ovladače grafické karty a pak lze pro danou hru DLSS zapnout. Protože je podpora založená na konkrétním profilu, nemusejí být kvalitativní výsledky ve všech (podporovaných) hrách totožné. Také je rozdíl mezi hrou, kde je podoba scény do jisté míry náhodná a demy, kde je průběh zcela predikovatelný. Ve druhém případě může být logicky výsledek lepší, protože systém může být natrénován přesně na do pixelu identickou scénu, ve které bude následně aliasing odstraňován. Hodnocení kvality tedy bude ošemetnější než třeba oproti klasickému super-samplingu, který po zapnutí dával ve všech hrách identický výsledek.

Podpora DLSS byla avizována pro následující hry / aplikace:

Ark: Survival Evolved

Atomic Heart

Dauntless

Final Fantasy XV

Fractured Lands

Hitman 2

Islands of Nyne

Justice

JX3

Mechwarrior 5: Mercenaries

Player Unknown's Battlegrounds

Remnant: From the Ashes

Serious Sam 4: Planet Badass

Shadow of the Tomb Raider

The Forge Arena

We Happy Few

Souhrnný přehled v tabulce:

titul vydání RT DLSS Ark: Survival Evolved srpen 2017 Assetto Corsa Competizione Q1 2019 Atomic Heart 2019 Battlefield V 19. říjen 2019 Control 2019 Dauntless H2 2018 Enlisted nespec. Final Fantasy XV 6. březen 2018 Fractured Lands nespec. (EA) Hitman 2 13. listopad 2018 Islands of Nyne nespec. (EA) Justice ? JX3 ? MechWarrior 5: Mercenaries Q1 2019 Metro Exodus 22. únor 2019 Project DH nespec. Player Unknown's Battlegrounds 20. prosinec 2017 Remnant: From the Ashes 2019 Serious Sam 4: Planet Badass 2019? Shadow of the Tomb Raider 14. září 2018 The Forge Arena nespec. We Happy Few 10. srpen 2018

