Bleskový výprodej: Pořiďte si stylovou skládací kvadrokoptéru pod 1000 Kč

Společnost Goolrc je zářným příkladem toho, že i levná kategorie kvadrokoptér dokáže zapůsobit elegantním vzhledem. Na rozdíl od svých vrstevníků se totiž přiznaně inspiruje dražšími značkami a osvědčené designové koncepty překládá do rozumné cenové relace. Kvadrokoptéra Goolrc X12 potěší zejména fanoušky značky Mavic, která ovšem své prestižní postavení odráží v ceně.

Za desetinu původní ceny se však nyní můžete chlubit elegánem, který se aktuálně nachází v kusově i časově limitované slevové akci v internetovém obchodě TomTop. Základní verzi pořídíte za směšných 809 Kč, vybavenější verzi s 2MP kamerou pak za příplatek přibližně dvou stovek. S dopravným zdarma u vás tak tento drobek může být za 7-15 pracovních dní.

Za elegantním vzhledem kvadrokoptéry Goolrc X12 se však skrývají i solidní parametry. Vyjma pohybu do všech světových stran můžete pomocí přibaleného dálkového ovládání využívat přídavné funkce, jako režim vznášení, držení výškové pozice, návrat jediným tlačítkem, okamžitý vzlet či přistání, aktivace snímku či nahrávání nebo režim následování objektu. Svého létajícího společníka tak ani nemusíte hlídat, abyste byli vždy v záběru.

Kvadrokoptéra Goolrc X12 slibuje ovládání až do vzdálenosti 100 metrů. Veškeré záznamy je možné okamžitě prostřednictvím WiFi v reálném čase vysílat do spárovaného mobilního telefonu. Odpadají tak jakékoliv trable s manuálním přehazováním dat z jednoho zařízení do druhého.

Za pouhých 8 stovek se jedná o všestranné zařízení, které rozhodně potěší všechny nadšence do světa dronů, kvadrokoptér a hraček na dálkové ovládání. Při této ceně se navíc jedná o skvělý odrazový můstek pro všechny začátečníky. Sleva však trvá pouze do vyprodání zásob, po kterých se rychle práší.