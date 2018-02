Hackeři spustili Debian na Switchi. Tvrdí, že Nintendo chybu neopraví

Hackerská skupina fail0verflow se nijak nestydí za své úspěchy prolamování konzolí, mezi něž se řadí i PlayStation 4. Firmě Sony se naštěstí daří trhliny v systému napravovat s novými firmwary. Nicméně nejnovější prolomení konzole Nintendo Switch může být trvalé.

Hackeři z fail0verflow uveřejnili na svém Twitteru fotografii, na níž se nachází Switch s nabootovaným Debianem. Tvrdí, že chybu, skrze kterou se jim husarský kousek podařil, nedokáže Nintendo budoucími updaty firmwaru opravit. Chyba se nachází v bootovací ROMce přímo na čipu Tegry X1.

Aby došlo k opravě této díry, musela by nVidia vyrobit revizi těchto čipů, které by přišly do novějších Switchů. Jakmile fail0verflow zveřejní způsob, jak rozpohybovali Linux na konzoli, nelze pochybovat, že to povede ke spouštění vlastních aplikací a samozřejmě i zpirátěných her.

Myslíte si, že skupina uvolní svůj objev veřejnosti nebo jej poskytne samotnému Nintendu, které vypsalo odměny šplhající až k 20 000 dolarům v rámci HackerOne za objevení trhlin v konzolích 3DS a Switch?