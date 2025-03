Práce na vylepšení běhu FreeBSD na laptopech začaly

Nadace na přelomu roku přešla od prohlášení k reálné činnosti a v rámci projektu na zlepšení podpory běhu svého systému na moderních laptopech založila samostatný repozitář na GitHubu v jehož rámci zveřejňuje pravidelné měsíční reporty s postupem prací. U menších open-source projektů je to dobrým zvykem, třeba operační systém Haiku podobné zprávy zveřejňuje už několik let, nicméně u projektů větších s desítkami (či stovkami) vývojářů by asi jednak nikdo neměl čas všechno takto sepisovat a dost pravděpodobně by to nikoho ani nebavilo číst.

Je-li však do věci zapojeno nějaké financování (zde je rozpočet 750 000 USD) a pokud nejde o vývoj jedné verze konkrétní komponenty, kde lze změny číst například z historie commitů, pak je pravidelný reporting o činnosti dobrým způsobem, jak zvýšit transparentnost celé věci. Letité zkušenosti z IT praxe totiž říkají, že tři čtvrtě milionu dolarů se dají utratit, aniž by něco vzniklo.

Framework 13. Zdroj: frame.work

Ale nebuďme skeptičtí, tady prokazatelně něco vzniká:

Z čistě formálních kroků byly učiněny dva, které mají snahy vývojářů nasměrovat jednotným směrem. Byl vybrán primární notebook, pro nějž bude projekt vyvíjet a na němž bude testovat - je jím Framework Laptop 13 (AMD Ryzen 7040 Series). Dalších sedm modelů či modelových řad tří různých značek zůstává na kandidátní listině. Druhou oblastí, která byla standardizována, je grafické rozhraní. Při volbě mezi Waylandem a X11 ukázal průzkum, že sice těsná většina uživatelů peferuje X11, ale vývojáři přesto s ohledem na budoucnost zvolili Wayland a nad ním pak desktopové prostředí KDE. I zde je seznam dalších kandidátů, ale i zde na ně dojde teprve až vše bude fungovat na prostředí primárním.

Ještě, než skončila debata o primárním notebooku, byl z Haiku portován ovladač WiFi čipsetů od Intelu ( iwl ) původně pocházející z OpenBSD, nejdříve jako proof-of-concept, následně byl ale dotažen do podoby plně funkčního ovladače se základní podporou High Throughput a Very High Throughput režimů. AMD verze Framework 13 má nicméně WiFi čipset jiný, takže v budoucnu se budou získané poznatky aplikovat i na další ovladače.

Vznikl nový ovladač acpi_spmc pro řízení správy napájení, který implementuje dosud nepodporované režimy nízké spotřeby s0ix a s2idle. Na cílovém laptopu dochází zatím k častému přechodu do jiných režimů, vyvolanému hardwarovými přerušeními, nicméně i na tomto problému se dále pracuje.

V lednu vznikl pull request, jehož cílem má být přidání grafických ovladačů na úrovni linuxového jádra ve verzi 6.7. Zatím nebyl dokončen, řeší se nejrůznější problémy a pády - hotovo je již 24 z 27 reportovaných chyb a hned jak bude dokončeno vše, bude se pokračovat s ovladači na úrovni Linux kernelu 6.8.

Pracuje se i na optimalizaci systémového schedulleru pro fungování na procesorech heterogenními jádry či ovladačích webových kamer třídy USB Video.

Vzhledem k tomu, že na počátku března byl dokončen lednový report, aktuálně vzniká report únorový a report za právě probíhající měsíc bude tímto tempem dokončen někdy na přelomu dubna a května, nemá nejspíš smysl navštěvovat uvedený repozitář se zatajeným dechem na denní bázi. Projekt nicméně neskončil jen oním úvodním prohlášením a pokud dosáhne plné podpory alespoň uvedené konfigurace, bude to krok kupředu. Zda bude mít tento krok hodnotu ve výši plánovaných financí, je otázkou jinou.