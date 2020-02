RECENZE: ADATA XPG GAMMIX S50 2TB PCIe NVMe Gen4 SSD

Měl jsem možnost podívat se na další 2TB TLC disk společnosti ADATA, malou změnou je tentokrát rozhraní, jelikož ADATA XPG GAMMIX S50 je vybaven Phison E16 řadičem a nabízí tak nativní podporu PCIe Gen4 a to rovnou ve formě čtyř linek.

I z tohoto důvodu testuji primárně na AMD X570 platformě, jelikož podporuje PCIe 4.0 hardware. Než představím samotné SSD, zmíním jeden menší problém a tím je právě řadič Phison E16. V roce 2019 všechna Gen4 NVMe SSD obsahovala a nadále obsahují právě tento řadič, problém je ten, že se jedná o řadič ušitý horkou jehlou, v podstatě je to Phison E12/E13, hlavní změnou je pak podpora PCIe Gen4. Je tak možné narazit na situace, kdy některé disky od Samsungu s řadičem vlastní výroby dokáží takový Gen4 disk s Phisonem E16 porazit. Opravdové PCIe Gen4 řadiče vyjdou tento rok, což znamená, že většina aktuálních Gen4 SSD nabídne velmi podobný výkon.

Testované SSD dorazilo v prodejním balení, které je velmi minimalistické, uvnitř najdeme pouze samotné SSD v plastovém obalu, což mi vůbec nevadí, čím méně odpadu, tím lépe.

SSD jako takové má na sobě od výrobce přilepený chladič, který nelze snadno sundat, resp. nechtěl jsem SSD poškodit, tak jsem se o to raději nepokoušel. Chladič má evokovat svým designem sportovní vozidla a je tedy správně GAMING, chybí jen RGB LEDky.

Ocenil bych však, kdyby chladič byl jako extra součást vedle SSD v krabičce, mnoho základních desek má na sobě předpřipravené chladiče M.2 disků, které jsou mnohem mohutnější a mají lepší tepelnou kapacitu. PCIe Gen4 disky navíc topí více než Gen3, chlazení je tedy velmi důležité. Na fotografiích můžete vidět, že přiložený chladič k základní desce Gigabyte X570 AORUS PRO je výrazně tlustší a delší, řekl bych, že by udělal lepší službu, než chladič od výrobce. Opět zmíním Gigabyte, který ke svému Gen4 disku přikládá velmi masivní měděný chladič, ten však nemusíme montovat, pokud nechceme.

Rovnou prozradím, že výrobce uvádí teplotu 90°C jako varovnou, kdy začne SSD throttlovat, 95°C je pak kritická teplota. Během testování teplota nepřekročila 79°C, nicméně nevím, kde přesně se teplotní čidlo nachází, předpokládám, že je to informace z Phison E16 řadiče. V hůře větraných, nebo grafickou kartou přidušených skříních mohou být teploty horší.

Další problém, který chladič představuje je komplikace montáže do mnohých notebooků a ultrabooků, ty zatím PCIe Gen4 nemají, ale někteří uživatelé si mohou takové SSD koupit i z jiných důvodů. Myslím si tedy, že lepší by bylo chladič přiložit jako díl, který si uživatel nalepí sám, přičemž bych přidal upozornění, že Gen4 disky je zapotřebí chladit.

Nyní ještě k papírovým parametrům samotného SSD disku. ADATA udává kapacitu 2000 GB, to jsou samozřejmě dekadické GB, nedávno testovaný ADATA SX 8200 Pro pak nabízí 2048 GB dekadicky, z toho usuzuji, že oněch 48GB možná slouží jako nějaká cache, nebo je zde jiná konfigurace NAND čipů. NAND čipy jsou samozřejmě TLC a jedná se dle všeho o 96 vrstvé Toshiba BiCS4 3D TLC NAND čipy. Maximální sekvenčení rychlost čtení je pak 5000 MB/s, zápis až 4400 MB/s. IOPSy jsou pak až 750 000 pro čtení i zápis.

Disk má také DRAM buffer/cache, ta má kapacitu 2GB a tvoří ji dva čipy SK hynix H5AN8G8NAFR-UH, každý má tedy kapacitu 8Gb a jedná se o DDR4-2400 moduly.

ADATA dále uvádí opravdu obří výdrž, disk má totiž mamutích 3600 TBW! To je více než dvakrát tolik co nabízí ADATA SX 8200 Pro se svými 1280 TBW. 1TB varianta GAMMIX S50 nabízí 1800 TBW, což je také velmi solidní. Disk je pak krytý pětiletou zárukou a prodává se typicky za cenu v rozpětí 11 700-13 000 Kč s DPH. Patří tak spíše mezi dražší Gen4 2TB SSD, které jsou na trhu.

ADATA má ke svým SSD i software, vtipně nazvaný SSD Toolbox, což používají snad všichni výrobci SSD kromě Samsungu, ten jediný nazývá svůj software pro SSD tak, že nepoznáte co to vlastně je(Samsung Magician). Jedná se o poměrně standardní utilitu, kde můžeme monitorovat stav SSD, provést Secure Erase, pouštět diagnostiku, TRIM a firmware upgrade.

Bohužel Firmware Upgrade přesměruje pouze na stránky výrobce a k testovanému disku zatím žádný jiný firmware ke stažení dostupný není. Netuším tedy jaká je procedura k tomuto konkrétnímu disku. Dodám ještě, že TRIM je možné od Windows 8.1 pouštět za pomoci Defragment and Optimize GUI, u SSD máme typicky volbu Optimize, u HDD pak Defragment.

Testy všech SSD disků jsem prováděl na testovací sestavě s procesorem AMD Ryzen 9 3900X, 2x8GB RAM DDR4-3333 CL16 a základní desce Gigabyte X570 AORUS PRO. Jako systém posloužily Windows 10 Pro v1909 a Linux Mint 19.3. Původně jsem měl v této sestavě nainstalovaný Samsung SSD 970 EVO 500GB jako systémový, ale musel se chudák po dobu testů odstěhovat.

Také je důležité, jak jsou NVMe disky připojené, testovací deska má přímo na sobě dva M.2 sloty, oba podporují čtyři linky PCIe Gen4, horní slot je připojený přímo do procesoru, zatímco druhý slot je připojený do AMD X570 chipsetu, který dále komunikuje s CPU skrze čtyři PCIe Gen4 linky. Pokud osadíme disky do slotů, které jsou pověšeny na chipset, vždy získáme lehce nižší výkon oproti připojení přímo do CPU. Z tohoto důvodu jsem všechna SSD primárně testoval v prvním slotu pověšeném přímo na CPU. Výkonnostní propad přes chipset je velmi malý, avšak měřitelný, typicky v řádu jednotek procent, nicméně postihuje hlavně sekvenční rychlost čtení a zápisu, neboť data putují přes chipset a úzké hrdlo do CPU.

Z tohoto hlediska mají zajímavou výhodu procesory AMD Ryzen ThreadRipper či serverové EPYCy, nebo Intel Cascade Lake-X díky většímu množství PCIe linek, které jsou vyvedeny přímo z CPU.

Abych SSDčka moc nesmažil, použil jsem grafickou kartu Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 8GB, která bydlela ve spodním PCIe x8 slotu na desce. Je to také z důvodu, abych měl snadnější přístup k oběma M.2 slotům a nemusel jsem při výměně disků pokaždé vyndávat i grafickou kartu.