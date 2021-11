RECENZE: ASUS ROG Zephyrus S17 GX703H, Intel vrací úder ve světě notebooků

Jak mnozí čtenáři ví, Intel vydal procesory jedenácté generace i pro notebookový segment, oproti desáté generaci tyto procesory nabízí o něco vyšší výkon a také podporu PCIe čtvrté generace, v notebookovém segmentu tak předehnali AMD, které zatím žádnáé mobilní procesory s PCIe čtvrté generace nemá. Nové Intel Tiger Lake procesory se ve čtyřjádrovém provedení skoro až nepovedly, aby konzistentně předehnaly předchozí desátou generaci, muselo se přitlačit na napájecích limitech. Intel trochu zapracoval na 10nm procesu a vydal konečně šesti a osmijádrové mobilní procesory určené pro 45W+ segment. Tyto nové procesory by tak měly dohnat a dokonce i porazit konkurenční AMD procesory řady 5000. A na jeden notebook vybavený tímto novým procesorem se dnes podíváme.

Testovaný model není tím nejvyšším v nabídce, prodává se za 102 990 Kč s DPH, ASUS má v nabídce druhou variantu, cca o 5000 Kč dražší, liší se tím, že má tři 1TB PCIe NVMe SSD v RAID0.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

Intel Core i9-11900H – 2,5GHz, Turbo až 4,9GHz, 24MB L3, 80-107W TDP, 10nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 2T (16GB onboard)

NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 16GB 140W

17,3“ BOE099D, 2560x1440 IPS 165Hz

Samsung PM9A1 2TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

MediaTek MT7921 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 90Wh baterie

280W adaptér

100W USB-C adaptér

Windows 10 Home V21H1

Notebook mi dorazil ve svém standardním balení, v kartonové krabici najdeme samotný notebook, manuály a rovnou dva napájecí adaptéry.

Hlavní napájecí adaptér s logem ASUS ROG dodá až 280 Wattů skrze klasický DC jack. Dále ASUS přiložil velmi kompaktní USB-C 100W adaptér na cestování. S tímto menším adaptérem tak můžete notebook provozovat na cestách, nicméně není možno očekávat maximální výkon, 100W adaptér jednoduše neuživí 80W CPU a 140W GPU naplno. I tak se mi přítomnost cestovního adaptéru líbí.

Samotný notebook dosahuje rozměrů 394x264x19,9 milimetrů, přičemž hmotnost je nízkých 2,6 kilogramu. Na velmi výkonný herní notebook působí jako dost tenký a lehký, je to takový nezvyk.

Horní víko notebooku je kovové(resp. jedná se o magnesiovou slitinu hliníku) a má v sobě ASUS ROG logo, které je podsvícené za pomoci RGB LEDek.

Na zadní straně notebooku najdeme pouze dva výfuky chlazení, porty zde nejsou žádné.

Na pravé straně najdeme dva 10Gb/s USB-A porty a plnohodnotnou čtečku SD karet, což je hezké.

Na levé straně notebooku najdeme zbytek portové výbavy, tedy hlavní část. Mimo výfuku chlazení zde najdeme napájecí DC jack, zde mám opět výtku na účet napájecího adaptéru, který má koncovku do L, konektor tak bude vždy překážet do HDMI portu nebo u výfuku chladiče. Dále zde najdeme HDMI 2.0b připojené do RTX 3080, gigabitový ethernet v RJ45 konektoru, USB-A 10Gb/s, USB-C s ThunderBoltem 4 a podporou DP a PD, druhý 10Gb/s USB-C port s DP a PD. Výbavu zakončuje 3,5mm audio combo jack. Líbí se mi, že je takto možno k notebooku připojit klidně tři externí monitory, pokud máte nějaký s podporou DisplayPort řetězení, mělo by být možné připojit jich ještě víc.

Jelikož notebook vyrobila společnost ASUS, tak samozřejmě nesmí chybět něco speciálního. Tentokráte je to méně šílené oproti vyklápěným displejům. Tento model má jen vyklápěcí klávesnici, což má nějak zlepšit herní zážitek díky náklonu. Malá nevýhoda je, že v určitých úhlech klávesnice zakrývá statové LEDky nad klávesnicí, ty značí zapnutý notebook, baterii a aktivitu disku.

Na klávesnici je od výrobce položená látková ochrana klávesnice a displeje. Vyklopení notebooku napomáhá chlazení, jelikož ventilátory tahají vzduch skrze tyto mezery, částečně i skrze spodní víko notebooku.

Klávesnice má poněkud bizarní rozložení, hlavně numerický blok. Klávesnice nabízí podsvícení za pomoci RGB LEDek. Klávesnice je optomechanická a klávesy cestují na vzdálenost až 1,9 milimetrů. Nad klávesnicí si ASUS připravil další specialitku a to sice rolovací kolečko "Multiwhell", které v továrním nastavení mění hlasitost. Tlačítko lze i stisknout a ztlumit veškeré zvuky. Rolovací kolečko je konfigurovatelné, může měnit podsvícení klávesnice, úrovně mikrofonu a další funkce, které nastavíme v Armoury Crate.

Notebook má i poměrně veselý displej s rozlišením 2560x1440 pixelů a obnovovací frekvencí 165Hz, údajně se jedná o panel BOE099D. ASUS uvádí 100% DCI-P3 podporu s Pantone validací. Škoda, že je poměr stran 16:9, ale jinak výtky nemám. Displej je připojen do MUX čipu, takže je možné za pomoci RTX 3080 krmit právě interní displej.

Nad displejem sedí 720p webkamera s dvěma mikrofony, ASUS se zde chlubí funkcí 3DNR, jedná se o technologii odstraňující šum z obrazu a to při horších světelných podmínách. Jsem zastáncem spíše externích pořádných kamer, takže interní moc neřeším a tu to funkci jsem netestoval.

Spodní víko notebooku má v sobě pouze malé větrací otvory pro ventilátory a reproduktory. ASUS se rozhodl použít šroubky s torx hlavičkou, pokud plánujete demontáž spodního víka, doporučuji pohlídat si kam, který šroubek patří, protože víko drží na místě různě dlouhé torxy.

Spodní víko slouží zároveň jako chladič NVMe disku, jinak zde nic speciálního nenajdeme.

Nyní vidíte vnitřnosti notebooku, velkou část místa zabírají chladiče s šesti heatpipes, které odvádí teplot s CPU, GPU, VRM a částečně PCH. ASUS využil tekutý kov pro co nejlepší odvod tepla z komponent. Ve spodní části notebooku můžeme vidět čtyřlánkovou 90Wh baterii a stereoreproduktory.

Nad baterií jsou rovnou tři PCIe NVMe sloty, přičemž podporují i 80mm SATA SSD. ASUS zde osadil hi-endové SSD Samsung PM9A1, jedná se v podstatě o Samsung 980 Pro v OEM provedení, notebook má tak opravdové PCIe Gen4 SSD. Je hezké, že uživatel může přidat další dvě NVMe SSD, ale více bych ocenil dva sloty pro RAM, notebook má jen jeden slot s uživatelsky vyměnitelnou pamětí, druhý modul je bohužel připájený a v kapacitě 16GB. Řekl bych, že hráčům bude 32GB RAM bohatě stačit, ale i tak bych ocenil druhý slot, jelikož v této konfiguraci je uživatel limitován maximálně na 48GB RAM. V případě, že připájená RAM odejde, bude oprava značně komplikovanější, nehledě nemožnost použít moduly s podporou XMP profilů, což je u některých herních i neherních notebooků možné.

Notebook má WiFi 6 kartu a to překvapivě od MediaTeku, jedná se o model MT7921, během testování mi tato karta zlobila a notebook se náhodně odpojoval od testovacího Ubiquity Unifiy AC PRO, nicméně stejný chipset jsem pak testoval v jiném ASUS notebooku a tam potíže nebyly, takže je možné, že jsem narazil pouze na trable s ovladači. Pokud chcete, aby karta fungovala v Linuxu, musíte mít kernel 5.12 a proprietární firmware od MediaTeku nainstalovaný. WiFi modul je uživatelsky vyměnitelný, je ve standardním M.2 2232 slotu.

Nyní něco málo k procesoru a grafické kartě, notebook má zbrusu nový procesor Intel Core i9-11900H a ASUS se rozhodl přihodit nějaké ty Watty, aby procesor mohl vesele tikat na vyšších frekvencích. Výkonnostně by měl dohnad a snad i předehnat AMD Zen3 notebookové procesory a dost možná bude mít navrch v některých hrách. Je zajímavé, že procesor má celkem velkou L3 cache, rovnou 24MB. Procesor má i integrovanou grafickou kartu, ale tu jsem netestoval, ASUS nastavuje MUX čip do režimu dGPU a tak jsem testoval pouze v dGPU režimu. Procesor má základní TDP 45 Wattů, ale lze ho vyhnat až na 135 Wattů, což prakticky nejde uchladit. V Armoury Crate můžeme nastavovat různé profily, normálně je nastavený profil Performance, kdy procesor má napájecí limit až 80 Wattů(107 Wattů krátkodobě), v režimu Silent pak jen 30 Wattů a v režimu Turbo až 100 Wattů. Jak se liší výkon v Cinebench R23 u různých režimů můžete vidět na grafu níže.

graph-11

Jako grafická karta zde slouží NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile s 16GB VRAM a s napájecím limitem až 140 Wattů, ale díky NVIDIA Dynamic Boost 2 je maximální napájení pro GPU spíše nižší. Hlavní výhodou je přítomnost MUX čipu, RTX 3080 tak krmí daty přímo interní displej notebooku a data nejdou skrze iGPU, což snižuje výkon při hraní na interním panelu. Nainstaloval jsem nejnovější ovladače, v době testování se jednalo o verzi 471.41.

Na notebooku byly předinstalovány Windows 10 Home, které jsem upgradoval na nejnovější build 21H1.

Software

Na notebooku nechybí hromádka předinsalovaného software, než jsem stihl cokoliv udělat, hned dvakrát mně program McAfee upozornil na MOŽNÝ NEBEZPEČNÝ MALWARE!!! Nechybí obligátní MS Office a hromádka utilit od ASUSu.

Na notebooku nechybí tradiční software jako Armoury Crate a MyASUS. Jak programy vypadají můžete vidět níže, v Armoury Crate máme k dispozici i nastavení chování ventilátorů, napájecí limity CPU, multifunkční kolečko, podsvícení klávesnice, AI potlačení hluku pro mikrofony a tak podobně. V programu MyASUS toho moc nenastavíme, primárně můžeme změnit chování baterie a pak sledovat stav záruky a získat podporu.