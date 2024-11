RECENZE: TUXEDO Sirius 16 Gen2 - AMD CPU a dGPU pod jednou střechou s Linuxem

Společnost TUXEDO někteří čtenáři znají, podobně jako Schenker/XMG sídlí v Německu a specializuje se na přeprodej notebooků, které jsou typicky založené na strojích společností TongFang a Clevo. V případě TUXEDO se však nejedná jen o lokální podporu, složení notebooku, montáže komponent a přeprodej.

TUXEDO se totiž specializuje na co nejlepší podporu Linuxu, to znamená, že notebooky, které prodávají fungují s Linuxem typicky perfektně, firmware notebooků je navíc na míru upravován pro potřeby tučňáka.

Mou oblíbenou vlastností je pak jejich online konfigurátor, kde si můžeme naklikat některé komponenty notebooku, což u standardních výrobců není možné. A to hlavně v případě SSD a RAM. Není dokonce problém notebook zakoupit zcela bez RAM, SSD a WiFi karty. Jak konfigurátor vypadá, můžete vidět na screenshotu níže, konfigurace vesměs odpovídá testovanému modelu a cena včetně DPH je cca 46 000 Kč.

Testovaná konfigurace vypadá následovně:

AMD Ryzen 7 8845HS 8C/16T - 3,8GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3 cache, 30~80W TDP, 4nm

2x32GB RAM DDR5-5600 CL48-48-48-90 1T

AMD Radeon 780M

AMD Radeon RX 7600M XT 8GB - 2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 95W TGP, 6nm - 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s

16,1“ BOE NE161QHM-NY1 2560x1440 IPS, 165 Hz, 100% sRGB, 300 nitů

Samsung SSD 990 PRO 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Realtek RTL8168 1GbE

Intel AX210 WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 80Wh baterie

230W DC adaptér

TUXEDO OS + Windows 11 Pro 24H2

Je škoda, že TUXEDO Sirius 16 Gen2 nemá displej s poměrem stran 16:10, ale i QHD je pohodlně použitelné rozlišení na 16,1" displeji, což je na koukání trochu veselejší, než 15,6". Notebook je překvapivě celokovový, přičemž pouze bezel okolo displeje je plastový. Rozměry notebooku jsou 368 x 22 x 266 milimetrů a hmotnost je slušných 2,3 kilogramu.

Notebook mi dorazil ve svém prodejním balení, uvnitř krabice najdeme podložku pod myš s tučňákem, 230W napájecí adaptér, TUXEDO klíčenku a flashku s WebFAI.

WebWFAI slouží primárně pro snadnou reinstalaci notebooku z Internetu, můžeme si takto stáhnout a nainstalovat některou z podporovaných Linuxových distribucí pro daný hardware. Nutností je připojení k Internetu přes RJ45.

Horní víko notebooku je kovové s logem TUXEDO, za příplatek je možné nechat si natisknout jiné logo, případně žádné. Nad displejem se nachází i trojúhelníková LEDka, která signalizuje stav nabíjení baterie a je viditelná i při zaklapnutém notebooku.

Portová výbava se nachází po třech stranách notebooku, na té zadní, kde jsou i dva výdechy chlazení najdeme DC jack pro napájení, HDMI 2.1 výstup připojený do dGPU, 1GbE RJ45 konektor a USB-C, které poskytuje 10Gb/s propustnost, DisplayPort 1.4 z dGPU a to je vše.

Na levé straně notebooku najdeme další výdech chlazení, USB-A 10Gb/s a dva 3,5mm jacky, což je dle mého názoru lepší, než combo jack.

Na pravé straně notebooku najdeme další výfuk chlazení, zdířku pro zámek typu Kensington, USB-A 10Gb/s a druhý USB-C port. Toto USB-C je připojeno přímo do procesoru a nabízí tak plné USB4 40Gb/s včetně DisplayPortu 1.4 a možnost Power Delivery až 100W. Notebook tak lze provozovat i s menším adaptérem, ale logicky nedostaneme nejvyšší možný výkon.

Po otevření víka displeje nás přivítá slušně vypadající klávesnice s celkem rozumným rozložením a to včetně numerického bloku. Zapínací tlačítko je navíc mimo klávesnici a klávesnice má i klávesu Context menu. Cením také to, že kurzorové klávesy jsou lehce oddělené od hlavní klávesnice a numerického bloku. Klávesnice má podsvícení řešené skrze programovatelné RGB LED, nicméně při psaní recenze jsem zjistil, že jsem jaksi zapomněl rozsvícenou klávesnici vyfotit. Ale svítí, opravdu nekecám.

Nechybí ani velký celoklikací touchpad, který samozřejmě podporuje gesta, nicméně si nejsem jistý, jaký materiál je použit na povrchu touchpadu.

Použitý displej BOE NE161QHM-NY1 nabídne úhlopříčku 16,1" s poměrem stran 16:9 a rozlišení 2560x1440 pixelů, jedná se o IPS panel s jasem až 300 nitů, což je pohodlně použitelné. Je škoda, že notebook nemá displej s poměrem stran 16:10, ale trochu to kompenzuje úhlopříčka displeje, jelikož panel je o něco větší, než 15,6" a na první pohled tak působí jako 16:10 panel.

Nad LCD panelem najdeme webovou kameru podporující 1080p rozlišení, navíc zde máme i mechanickou krytku, jak je zvykem u mnoha a mnoha jiných notebooků.

Samozřejmě jsem se musel podívat do útrob notebooku, spodní kovový kryt drží na místě celkem jedenáct šroubků, spodní víko má zevnitř mnohé části zakryté plastovými díly, které slouží jako různé opěrky a brání kontaktu kovu se základní deskou. Je škoda, že spodní kryt nefunguje zároveň chladič NVMe SSD, ale je to něco co jde celkem snadno dodělat za pomoci tlustších teplovodivých polštářků.

Vnitřnosti notebooku se podobají mnoha jiným notebookům. Ve spodní části najdeme velkou 80Wh baterii, reproduktory a jeden M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slot, ve kterém je osazeno Samsung SSD 990 PRO 1TB, které jsem vybral pro testovací konfiguraci. Samozřejmě je možné osadit i jiné SSD, notebook pořídit zcela bez SSD a použít vlastní.

Veprostřed notebooku najdeme dva DDR5-5600 SODIMM sloty, osazeny byly dva 32GB DDR5-5600 CL48 moduly, které vyrábí společnost Corsair. Opět je možné TUXEDO Sirius 16 Gen2 objednat i zcela bez RAM a osadit vlastní paměti.

Vedle pamětí najdeme dva M.2 sloty, jeden je formátu M.2 2230 a najdeme zde WiFi modul Intel AX210, což je čipset podporující WiFi 6E a můžeme ho v budoucnu vyměnit třeba za Intel BE200, pokud bychom chtěli WiFi 7. Vedle WLAN modulu najdeme další M.2 2280 slot, který také poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace, Samsung SSD 970 PRO 1TB jsem zde osadil pouze dočasně na test, zda slot funguje.

Horní část notebooku vyplňuje chlazení CPU a GPU. Pod chladičem najdeme osmijádrový procesor AMD Ryzen 7 8845HS s konfigurovatelným napájecím limitem v rozpětí 30 až 80W, přičemž v továrním nastavení se používá 54W Balanced režim, já jsem ze zvědavosti testoval v režimu Enthusiast, tedy s 80W napájecím limitem. To je možná trochu zbytečné, ale notebook má pak větší šanci obstát proti jiným strojům s podobným napájecím limitem.

Jaký je výkon v různých napájecích režimech můžete vidět v grafu níže.

graph-6

Pod chladičem je i diskrétní Radeon RX 7600M XT 8GB, v Linuxu funguje s otevřeným ovladačem amdgpu a ve Windows není problém použít nejnovější ovladače přímo od AMD. TUXEDO Sirius 16 Gen2 má k dispozici i MUX čip, takže namísto klasického hybridního režimu můžeme použít i Smart Access Graphics, nebo přepnout na dGPU.

SAG funguje ve Windows i v Linuxu, což je pozitivní. Radeon RX 7600M XT 8GB má k dispozici napájecí limit až 130 Wattů, nicméně pokud se značně zatíží procesor o dost papání přijde, celkový napájecí limit CPU+GPU bohužel neznám, ale odhaduji to někde okolo 150+ Wattů.

Drtivá většina testů, které na noteboocích provádím jsou bohužel pro Windows. Z tohoto důvodu jsem primárně testoval ve Windows 11 24H2, co se týče grafických ovladačů, používal jsem verzi 24.8.1, což bylo v době testování nejnovější.

TUXEDO poskytuje ovladače i pro Windows a všechen hardware byl funkční. Jedinou podivností je pouze horší výdrž při provozu na baterie. Interní displej fungoval v 165Hz režimu a podporuje přepínání do 83Hz režimu.

Ve Windows lze některé aspekty notebooku konfigurovat skrze utilitu Gaming Center, která se funkcionalitou liší od Linuxového TUXEDO Control Center.