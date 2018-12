RECENZE – Xiaomi Black Shark cílí na hráče silným výkonem a neotřelým vzhledem

Když byl Black Shark poprvé uveden, šlo o velmi zajímavý a cenově dostupný herní telefon. Nebýt Pocophone F1, tvrdil bych to i nadále, bohužel je Black Shark s cenou mnohem výše, ale stále níže než všichni ostatní. Mimo to je jeho vzhled mnohem zajímavější a zcela se liší od běžných uniformních placek bez zjevného nápadu. A zadní logo svítí!

Při rozbalení krabičky na nás čeká černá karta se zeleným textem: „You’re Gamer, born for Gaming, never Yielding, Let’s Shark“, kterými se výrobce snaží v hráčích vzplanout pocit správné volby. Takové tvrzení je vskutku odvážné, když uvážíme, že jde o telefon s operačním systémem Android, na který mnoho kvalitních her není. Tento text bych spíše čekal u zařízení typu Nintendo Switch, ale na efekt moc hezké.

Pod samotným nápisem se pak skrývá telefon, krabička ukrývající nástroj na vytahování šuplíčku na SIM kartu (paměťovou kartu zde nehledejme), redukci USB-C na 3.5mm sluchátkový jack (zde jsem velmi zklamán) a ochrannou fólii. Dále pod krabičkou nalezneme USB-C kabel pro nabíjení telefonu a datový přenos doplněný o 18W adaptér splňující certifikaci QC 3.0 pro rychlé nabíjení. Vůbec nejzajímavější je přítomnost bezdrátového ovladače, který lze přicvaknout z levé strany telefonu a přijde obzvláště vhod při hraní her. O něm více později v textu.

K samotnému telefonu je ještě ochranný kryt, který chytře kryje kovové okraje, ale střed telefonu zůstává odhalen, zřejmě kvůli lepšímu odvodu tepla. Zadní kryt je totiž vyroben z kovu. Navíc, při použití plného krytu by zaniklo svítící logo, které se spouští při aktivaci herního módu nebo při startu telefonu. Vítaný bonus je ochranná fólie obrazovky (avšak tvrzené sklo by bylo mnohem příjemnější bonus).

Z krabičky je to vše. Ocenil bych přiložení sluchátek, které by lépe podtrhly herní charakter telefonu. Přeci jen, některé hry nelze bez sluchátek hrát, například mé oblíbené PUBG. Z celkového pohledu jde o zajímavé zařízení. Parametry zde:

Velikost 161.6 x 75.4 x 9.3 mm / Váha 190 gramů Obrazovka IPS LCD, úhlopříčka 5.99 palců s rozlišením 1080 x 2160 pixelů, 18:9 poměr (~403 ppi jemnosti), 97% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 Systém Android 8.0 (Oreo) bez nástavby – čistý Android (alespoň u testované verze) CPU Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8 GHz + 4x 1.8 GHz) GPU: Adreno 630 Paměť RAM 8 GB s úložným prostorem 128 GB nebo 6 GB s úložným prostorem 64 GB. Paměťová karta se zde nekoná. Fotoaparát Zadní: 12 MP (f/1.8, 1.25μm, PDAF) + 20 MP (f/1.8, 1.0μm), se stejným ohniskem jako 12 MP část. Sloučí k dopočítání rozmazání pozadí, avšak lze využít v manuálním režimu Přední: 20 MP s f/2.2 bez automatického ostření s funkcí HDR doplněná o přísvětlovací diodu. Video: Senzor zvládá nahrávat video v rozlišení 4K při 30sn./s. Sítě Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, A2DP, AptX, LE / GPS s A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo Ostatní Čtečka otisku prstů na přední straně (funguje i jako HOME tlačítko), senzorová tlačítka rovněž na přední straně, Osvětlené logo na zadní straně, USB-C s funkcí USB Host, avšak verze pouze varianta 2.0. V balení je BT ovladač s analogovou páčkou k ovládání her. Baterie: nevyměnitelná Li-Po 4000 mAh, kterou lze nabíjet až 18W, tedy QC 3.0. Cena ~ 12 990 Kč za variantu 6GB/64GB, ~14 990 Kč za variantu 8GB/128GB

Parametry jsou velmi slušné a cena není přehnaná v porovnání s vlajkovou lodí od OnePlus nebo Samsung. Již zmiňovaná 3.5mm sluchátkový jack a paměťová karta mezi nimi ale chybí jako sůl, a řada uživatelů jejich absenci zkrátka nepřekousne. Ale i tak se jedná o zajímavé zařízení. Pojďme se na to společně podívat.