RECENZE: Xiaomi Mi 8 Pro je povedenou vlajkovou lodí za příznivý peníz

Výkon procesoru a obrovská kapacita operační paměti je jednoznačné plus pro macíka Mi8 Pro. K testu mi byl zapůjčen model s nejvyšší kapacitou a v kombinaci se Snapdragon 845 s telefonem na nic nečekáte. Velká škoda je absence sluchátkového jacku a přítomnost výkroje obrazovky, který zde prostě je. I když zde by se to dalo tolerovat (jelikož Mi 8 přichází poprvé s AMOLED obrazovkou namísto klasického IPS, který je u Xiaomi snad milion let), výkroj je v některých případech rušívý.

Mrkněme se tedy, co za ty těžce vydřené chechtáky dostaneme.