Test: AMD Radeon RX 6800 16GB a Ryzen 9 5900X se zapnutým Smart Access Memory

Tento článek vyšel s více jak měsíčním zpožděním, konec roku je poněkud náročnější a nestihl jsem dokončit vše včas jak bych chtěl, ale zároveň jsem nechtěl zahodit všechna naměřená data. V tento moment už mám novou sadu her, programů, rozlišení naměřenou s různými grafickými kartami a můžete se tak těšit v průběhu ledna na několik recenzí různých grafických karet. V tomto článku je ještě stará metodika.

Jelikož nám AMD ponechalo do testovací sestavy nový Ryzen 9 5900X, zajímalo mě, jaký bude rozdíl v herním výkonu oproti staršímu Ryzenu 9 3900X a co s tím udělá SAM. Referenční Radeon RX 6800 jsem však musel vrátit a navíc jsem chtěl připravit novou sadu her, takže nakonec jsem RX 6800 stihl otestovat s Ryzenem 9 5900X jen se zapnutým SAM, bude tak více vidět rozdíl jen mezi Ryzenem 9 3900X a Ryzenem 9 5900X se zapnutou technologií SAM.

Tato funkce se musí zapnout v BIOSu základní desky, konkrétně je třeba zapnout volby "Above 4G Decoding" a "Re-Size BAR Support", tedy alespoň v případě testovací Gigabyte X570 AORUS PRO desky, u jiných výrobců budou tyto volby lehce jinde. Aby deska korektně fungovala se Zen3 procesory, upgradoval jsem BIOS na verzi F31e.

Recenzi referenčního Radeonu RX 6800 včetně detailnějších fotografií si můžete přečíst v článku níže:

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L a posunuté jsou pouze paměti na 3666 MT/s s časováním CL16-17-17-17-36 1T. FCLK a rychlost RAM je v poměru 1:1, FCLK běží na 1833 MHz a paměti takto jedou na 3666 MT/s. Původně to mělo být 1867MHz pro FCLK a 3733 MT/s pro paměti, jenže jsem měl potíže se stabilitou a neměl jsem čas to ladit.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 3900X

ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL17 RAM

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v2004

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible, tedy FreeSync.

Po upgrade na Ryzen 9 5900X se sestava lehce změnila, mimo jiného procesoru se dočkala i jiných pamětí, ASUS mi totiž zapůjčil kit G.Skill TridentZ NEO 2x8GB DDR4-3800 CL16, který jsem provozoval v 3600 MT/s režimu a CL14 časováním. Zbytek sestavy je stejný a v nejbližší době se v zde protočí mnoho různých grafických karet.

Co se grafických ovladačů týče, AMD mi poskytlo beta verzi ovladače pro nové Radeony, verze 20.45.01.12 beta. Provoz byl zcela bezproblémový, nenarazil jsem během testování na žádné trable. AMD poskytlo i ovladače pro Linux, ale neměl jsem zatím čas otestovat výkon v Linuxu, předpokládám, že velmi brzy budou nové Radeony podporované otevřeným ovladačem amdgpu v kernelu. Při retestu s Ryzenem 9 5900X jsem použil novější a oficiální ovladač od AMD ve verzi 20.11.2

Výsledky dříve testovaných karet budu nějakou dobu využívat a ovladače budu vždy využívat v nových verzích, uvedu tedy pro jistotu seznam testovaných karet a verzi použitého ovladače: