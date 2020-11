Test: AMD Ryzen 9 3950X - aneb dostupné šestnáctijádro

AMD Ryzen 9 3950X je aktuálně nejvyšším modelem z řady Zen2 procesorů pro socket AM4. Skládá se celkem ze tří čipletů, dva 7nm čiplety obsahují každý osm jader, která jsou rozdělena ve dvou CCX v rámci jednoho čipletu. Třetí čiplet je pak starý známý 12nm IO čiplet obsahující paměťový řadič, SATA porty, USB porty a PCIe Gen4 linky, včetně potřebných sběrnic Infinity Fabric na propojení s 7nm CPU čiplety.

Tyto informace jsou pro většinu hardware sledujících lidí jistě známé, ale pro jistotu je zmiňuji. Ryzen 9 3950X je tedy plně aktivní čip s šestnácti jádry a 32 vlákny, za což vděčí podpoře SMT. Má stejné TDP, jako dvanáctijádrový Ryzen 9 3900X, tedy 105 Wattů pro base clock a pokud máme dostatečně kvalitní chlazení, je napájecí limit navýšený na 142 Wattů. Jednojádrový boost dosahuje frekvence až 4,7GHz, nicméně ne vždy tohoto boostu umí dosáhnout, což je něco, co trápí i některé ostatní Zen2 procesory.

Procesor byl vydán s cenovkou $749 a jedná se tak po dlouhých letech o nejdražší procesor pro mainstreamovou AM4 platformu. Zajímavé je to, že v ČR se aktuálně prodává za nějakých 20 000 Kč s DPH v některých eshopech, což je méně, než doporčená cena při vydání, která často přesahovala 22 000 Kč s DPH a nějaké drobné k tomu. Ryzen 9 3950X je primárně zajímavý pro uživatele, kteří chtějí "levnou" pracovní stanici, ale zároveň nechtějí nebo nepotřebují investovat do TRX40/X299 platformy. Ryzen 9 3950X tak trochu nahrazuje méně jádrové ThreadRippery, ty nově začínají až na 24 jádrech, což je velký skok oproti předchozí generaci(ano, existují i TR PRO, které mají méně jader, ale ty zatím nejde snadno koupit a jsou určené pro OEM sestavy, jako třeba Lenovo P620 Workstation).

AMD doporučovalo při vydání použít například vodní chlazení, což je možná zbytečné, jelikož procesor má stejné napájecí limity jako Ryzen 9 3900X a navíc je teplo rozložené do více čipletů. Já jsem i tak vodní AIO použil, jelikož jsem chtěl potrápit napájecí kaskádu na testované základní desce, což se vlastně moc nepovedlo, protože bez přetaktování se jedná o stejnou zátěž jako u Ryzenu 9 3900X. Procesor společně s deskou zapůjčila společnost Gigabyte a náramně se mi to hodí do testů, jelikož se blíží další nové procesory a Ryzen 9 3950X se tak hodí do srovnání, navíc plánuji i nějaké testy pracovních stanic s ThreadRippery, kde se může opět 3950X hodit do srovnání jako entry level WS procesor.

Ryzen 9 3950X je zajímavý i pro hráče a streamery, byť možná nesmyslně drahý, zajímavý je z toho hlediska, že si na procesoru zahrajete stejně dobře jako na dalších Zen2 procesorech. Na stejném počítači tak můžeme přes den pracovat a přes noc hrát. Nicméně je mi jasné, že většina hráčů do 3950X nepůjde, jedná se opravdu spíše o pracovní CPU nebo situace kdy potřebujeme hodně jader, například při renderování, kompilování, provozování virtuálních počítačů, atd.

Procesor jsem testoval na základní desce, kterou poskytla před nějakou dobou také společnost Gigabyte a to sice na malé Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI, kterou jsem v minulosti recenzoval a několikrát využil do několika testů jiných procesorů.





Výše zmíněné procesory byly testovány na stejné desce, byť se staršími BIOSy a jinak nastavenými paměťmi. I v tomto testujou jsem použil Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G grafickou kartu, Samsung SSD 970 Pro 512GB a Corsair HX1200 zdroj. Jako operační systém posloužily klasicky Windows 10 Pro v2004 s nejnovjěšími AMD chipset ovladači.

Procesor jsem nechal žít v základním nastavení, jen jsem paměti posunul lehce nahoru, jelikož šestnáct jader by možná toužilo po vyšší paměťové propustnosti. Paměti tak běží s propustností 3733 MT/s, FCLK je tiká na 1866 MHz.