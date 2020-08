Test: Lenovo ThinkPad A485 a T495

Lenovo ThinkPad A485 je v podstatě přejmenovaný ThinkPad T480, ale namísto tradičních Intel procesů nabídne nové Ryzeny 2000, které přišly na trh koncem roku 2017, byť reálná dostupnost byla spíše začátkem roku 2018.

Jeden takový ThinkPad A485 jsem i recenzoval právě v roce 2018, nicméně jednalo se o konfiguraci s výkonnějším Ryzenem 7 PRO 2700U. Nedávno se mi do rukou dostal ThinkPad A485 se slabším Ryzenem 5 PRO 2500U, protože má notebook dva SODIMM sloty, osadil jsem paměťový kit HyperX KHX2666C1554/16G, tedy 2x16GB DDR4-2667. Tento kit má i XMP profily, v A485 běží paměti na 2400 MT/s a časování je nastaveno na CL-14-16-16-32 2T, což má pozitivní vliv na výkon, normální DDR4-2400 paměti mají typicky časování ála CL-17-17-17-39. Konfigurace tedy vypadá takto:

AMD Ryzen 5 PRO 2500U – 2GHz, Turbo až 3,6GHz, 4MB L3, 15W TDP, 4C/8T

2x16GB RAM DDR4-2400 CL-14-16-16-32 2T

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile 1GB

Samsung SSD 970 EVO 1TB PCIe x2 Gen3 NVMe SSD

14“ 1920x1080 60Hz IPS LCD

Realtek RTL8822BE (802.11ac + Bluetooth 4.2)

2x 3 cell 24Wh baterie

65W USB-C napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

Testovaný ThinkPad A485 má lehce opotřebené baterie, obě dvě dohromady mají asi 40Wh namísto původních 48Wh. Díky technologii Power Bridge je možné druhou baterii uživatelsky vyměnit za větší, standardně byla osazována tříčlánková 24Wh baterie, tu šlo vyměnit za klasickou šestičlánkovou 48Wh nebo dokonce 72Wh. Toto je poměrně zajímavá výhoda, hlavně při delších cestách, kdy je možné s sebou tahat více baterií. Dále má tento model tradičně dva SODIMM sloty pro paměti, což je něco, co bohužel není u novějších modelů běžné. SSD bydlí v kovové kleci, v této generaci jsou PCIe NVMe disky připojené bohužel jen přes dvě PCIe Gen3 linky, nicméně klec slouží zároveň jako chladič, což je pro výkonné NVMe disky celkem veselé. Notebook podporuje nové mechanické doky, podobně jako další modely, byť dok se nasune z boku a využívá dva USB-C konektory a proprietární ethernet, přes USB-C se tahá napájení, 10Gb/s USB porty a také DisplayPort. Zajímavé je, že modely s AMD procesory používají gigabitové síťovky od Realteku, v notebooku jsou navíc rovnou dvě, jedna je připojená do RJ45 konektoru a druhá je připojená do proprietárního konektoru na dokování. Můžeme tyto dvě síťovky používat obě dvě najednou, což u modelů s Intel procesory nelze, zde je jedna karta s dvěma fyzickými zakončeními, ale funguje jen jedno.

V BIOSu je možné dokonce konfigurovat verzi HDMI, můžeme zvolit verzi 1.4 nebo 2.0, modely s Intel procesory mají fixně HDMI 1.4. Také je možné nastavit, kolik paměti si může alokovat iGPU, od výrobce je typicky nastavena volba Auto, já jsem nastavil maximum co šlo, tedy 1GB. Integrovaná Vega 8 si může poté dynamicky sebrat dalších minimálně 7GB RAM.

Iniciálně měly A485 napájecí limit pro procesor 25 Wattů, podobně jako modely s Intel procesory, s novými BIOSy pak přišlo menší přiškrcení a při dlouhodobé zátěži se limit drží spíše okolo patnácti Wattů. Nicméně tomuto Ryzenu budou hrát do karet paměti s lepším časováním.

Na dobovou recenzi ThinkPadu A485 v jiné konfiguraci se můžete podívat zde:

Lenovo ThinkPad T495 je víceméně nástupcem řady A485, podobně jako Intel varianty T490. Novinkou je změna značení, Lenovo začalo AMD více věřit a začali více tlačit Ryzeny i do business class strojů, tím pádem zmizelo označení A, nové stroje jsou klasicky řady T či X. Lenovo tyto modely také tlačí z důvodů, že Intel nestíhal a nejspíš pořád nezvládá dodávky mobilních procesorů a výrobci notebooků tak chtějí pokrýt výpadek modely s AMD procesory.

Bohužel není vše veselé, T495 vypadá podobně jako předchůdce, podporuje stejné dokování, má podobnou portovou výbavu, ale notebook je tenčí. Moc v tom nevidím výhodu, jelikož existují T495s, což jsou ztenčené modely, ty mají nově jen pájenou RAM, což je poněkud mrzuté. ThinkPad T495 se rozhodl také něco málo pájet, má jen jeden SODIMM slot, druhý modul je připájený na desce. Naštěstí bylo možné objednat modely s připájenou 16GB RAM a je tak možné přidat druhý 16GB modul. Díky pájené paměti jsem nemohl použít paměti s lepším časováním, T495 tedy bude mít standardní časování pamětí CL-17-17-17-39 1T

T495 má lehce refreshnuté mobilní procesory AMD Picasso, technicky vzato jsou stejné, jako původní mobilní Ryzeny, ale díky přesunu z 14nm procesu na 12nm proces bylo možné získat lehce vyšší frekvence CPU i GPU a také se povedlo lehce snížit spotřebu. Bohužel T495 má pouze jednu baterii s kapacitou 50Wh, více se mi líbil systém dvou baterií s možností přifouknutí sekundární baterie až na 72Wh.

ThinPad T495 podporuje pouze PCIe NVMe M.2 2280 SSD, výhodou je pak připojení přes čtyři PCIe Gen3 linky, SSD je pak "chlazeno" teplovodivou podložkou, která odvádí teplo do PCB, výkonější NVMe disky se tak mohou ve větší zátěži poněkud více zahřívat.

Podobně jako A485, i T495 má napájecí limit pro APU nastaven na 15 Wattů, testovaný model má lehce výkonnější Ryzen 7 PRO 3700U a rychlejší Vegu 10. Stejně jako na A485 můžeme konfigurovat verzi HDMI a velikost VRAM pro iGPU, na T495 je možno takto alokovat až 2GB RAM, což jsem udělal pro lepší výkon iGPU.

Konfigurace testovaného ThinkPadu T495 vypadá takto:

AMD Ryzen 7 PRO 3700U – 2,3GHz, Turbo až 4GHz, 4MB L3, 15W TDP, 4C/8T

2x16GB RAM DDR4-2400 CL-17-17-17-39 1T

AMD Radeon RX Vega 10 Mobile 2GB

Samsung SSD 970 EVO 1TB PCIe x4 Gen3 NVMe SSD

14“ 1920x1080 60Hz IPS LCD

Intel 9260 WiFi 160MHz (802.11ac + Bluetooth 5.0)

3 cell 50Wh baterie

65W USB-C napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

Tentokráte se nebudu zabývat bundlovaným software a tak podobně, takto zrychlené představení řekl bych stačí.