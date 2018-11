3D tiskárna Anet A8: Překvapení, které peněženku nebolí

3D tisk umí neuvěřitelná kouzla a parády. Klidně si vytisknete drona, T – Rexe, panenku Barbie a manželce i tu vařečku. A hle, celou rodinou vládna spokojenost. Skutečně, dnes si díky 3D tisku může člověk pohodlně z domova vytisknout na 98 % okem viditelných věcí.

Ale když si chcete pořídit první tiskárnu, nemusíte hned padnout do osidel skutečnosti toho, že si pořídíte zbytečně drahou tiskárnu, kde ani o polovině jejich funkcí nebudete vědět, že jimi disponuje. Pro začínajícího nadšence do 3D tisku tu máme naopak velmi zajímavý tip – tím je tiskárna Anet A8, ideální parťák pro vstup do fascinujícího světa 3D tisku. Navíc v rámci oslav Black Friday na ní padla i výrazná sleva. Pokud jí objednáte na stránkách internetového obchodu TomTop, dostane se k vám nejpozději do 6 pracovních dnů (německé sklady v ČR, vyhnete se tak dodatečným poplatkům). Pojďme si nízkonákladovou DIY tiskárnu Anet A8 blíže představit.

Tiskárna je vybavena černým akrylovým rámečkem s laserovým řezem a tiskovým objemem 220 x 220 x 240 mm. Potěší i dobrá kompatibilnost s velkou řadou materiálů, včetně ABS, PLA, Woodfill, PVA nylonu, PP a dalších, podpora SD karty a off-line tisku. Softwarová kompatibilita je též velmi solidní - Anet A8 pracuje se systémy Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac nebo Linux. Tiskárna si i poradí se souborovými typy .STL, .OBJ a G-Code. Obrazovka je LCD s anglickým rozhraním. A jak budete tiskárnu ovládat? Pětice kláves je správnou odpovědí.

Ale než začnete naplno tisknout, budete si muset tiskárnu smontovat. Ale nemusíte se vůbec obávat, montáž je docela zábavnou zkušeností, a máte záruku, že dorazí v pořádku. Jednotlivé části tiskárny (jako je extruder, ložiska, motory a samozřejmě hlavní deska a zdroj energie) jsou pěkně v kitu pohromadě seskupené a jasně označené. Povrch každého akrylového kusu je chráněn lepicí páskou. Sada 3D tiskárny obsahuje také řadu různých šroubů a matic.

Po sestavení si chvilku pohrajete s kalibrací a hurá na tisknutí. Tady potom oceníte, že Anet A8 má v sobě zabudovaný vysokorychlostní motor, vyhřívané ohniště a trysku s širokým rozsahem nastavení teploty.

Závěrem ještě tip na kvalitní a levnou náplň do tiskárny. Též najdete a zakoupíte na internetovém obchodě TomTop.