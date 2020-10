RECENZE: ASUS ROG Strix SCAR17 G732LXS - mobilní RTX 2080 SUPER a 300Hz LCD

ASUS ROG Strix SCAR17 G732LXS patří do kategorie opravdového mobilního hi-endu, jelikož nabízí prakticky to nejvýkonnější na poli mobilních procesorů a grafických karet. Testovaná konfigurace se aktuálně prodává za nějakých 76 990 Kč s DPH, jelikož ASUS má aktuálně slevovou akci na mnoho notebooků. Standardní ceníková cena je 90 990 Kč s DPH, tedy nejedná se o nejdražší dosud testovaný notebook. Bude však zajímavé srovnat, jak si tento model povede proti ještě dražším notebookům.

Konfigurace tedy vypadá takto:

Intel Core i7-10875H – 2,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3, 70W TDP, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 2T

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB

17,3“ 1920x1080 300Hz IPS LCD

2x Samsung PM981a 1TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD - RAID0

Intel AX201 NGW (802.11ax + Bluetooth 5.0)

4 cell 66Wh baterie

280W napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

V konfiguraci bystrý čtenář pozná ještě 14nm+++ mobilní osmijádrový procesor od Intelu, slovo mobilní však zaslouží přida do uvozovek, jelikož dlouhodobý napájecí limit je nastavený na 70 Wattů, díky tomu může CPU poměrně slušně boostovat. ASUS má navíc další trik v rukávu ve formě tekutého kovu(víceméně se jedná o Gallium smíšené s troškou iridia a dalšími kovy), který používá místo teplovodivé pasty na co nejlepší přenos tepla z CPU na chladič. Z tohoto důvodu jsem neprováděl demontáž chladiče, jelikož bych nerad tekutý kov vyrušil a přesunul, při nižších teplotách navíc není Gallium tekuté a mohlo by tak dojít k poškození komponent. Okolo procesoru ASUS montuje i plastovou ohrádku, která zabraňuje push out efektu, tedy tekutý kov neuteče kam nemá.

Tentokrát mi ASUS zaslal jejich interní testovací sample, konfiguračně je však shodný s tím, co se prodává u nás. Hlavním rozdílem je použitý operační systém a anglická klávesnice. Kartonová krabice tak obsahovala pouze samotný notebook, masivní 280W napájecí adaptér a odpojitelné napájecí kabely s různými koncovkami. V krabici najdeme ještě krabičku s ASUS ROG Keystone 2, ale o tom až za chvíli.

Notebook samotný má displej s úhlopříčkou 17,3 palců, přičemž rozměry jsou 399 x 293 x 27 milimetrů. Hmotnost notebooku je pak 2,9 kilogramu, což je na 17,3" herní stroj naprosto v pořádku, klidně by to mohlo být ještě více, nicméně tělo notebooku je plastové, což dost odlehčuje. Subjektivně mi notebook přišel až podezřele lehký.

Horní víko notebooku je kovové a má v sobě podsvícené logo ASUS ROG, přičemž je možné barvu loga měnit. Zároveň se v této zadní části nachází většina portů a dva výdechy chlazení. Co se portů týče, je zde DC jack pro 280W napájecí adaptér, gigabitový ethernet(překvpivě Realtek RTL8111H, tedy žádný 2,5-5 GbE chipset) vyvedený do RJ45 konektoru, HDMI 2.0b výstup, 10Gb/s USB-C konektor s podporou DisplayPortu(Power Delivery nepodporuje) a 5Gb/s USB typu A.

Zbytek portové výbavy najdeme na levé straně notebooku společně s dalším výdechem chlazení. Najdeme zde 3,5mm audio combo jacka dva 5Gb/s USB porty typu A. Tím portová výbava překvapivě končí, což je celkem překvapující vzhledem k velikosti a možnostem notebooku. Na pravé straně najdeme pouze další výdech chlazení a zdířku pro ASUS ROG KeyStone 2, na který se podrobněji podíváme za chvíli.

Po otevření víka displeje, které má závěsy displeje poněkud vzadu a bez možnosti zcela notebook rozevřít se nám naskytne pohled na palmrest s klávesnicí. Od výrobce zde najdeme položenou látkovou ochranu. Celý palmrest je vyrobený z velmi příjemného a jakoby pogumovaného plastu. Bohužel se na tomto povrchu velmi dobře drží otisky z rukou. Touchpad má naštěstí samostatná fyzická tlačítka, podpora gest je pak samozřejmostí.

Klávesnice má i numerický blok, což je u notebooků této velikosti standardem. Rozložení kláves je také v podstatě normální, navíc je zde sekce extra pěti kláves na regulaci hlasitosti, chování ventilátoru a zapnutí Armoury Crate. Mezi malé výtky bych zařadil placaté klávesy, zbytečné druhé Fn, místo kterého bych ocenil Context menu klávesu, ale jinak je klávesnice naprosto OK. Veprostřed notebooku nad klávesnicí jsou vidět čtyři stavové LEDky, které svítí bílou barvou a nejsou tak rušivé. Tradičně je zde LEDka značící zapnutí notebooku, nabíjení baterie, aktivita disku a letový režim. Horní víko displeje má v sobě výřez, takže LEDky jsou vidět i při zaklapnutém víku.

Jedním z hlavních lákadel notebooků je displej, ten má standardní rozlišení 1920x1080, ale obnovovací frekvence dosahuje fixních 300Hz. To je velmi rychlý panel, bohužel nepodporuje G-Sync, umí se však přepnout na 60Hz při přechodu na napájení z baterie. ASUS zde využil LCD panel Sharp SHP14DC, který by měl nabídnout podsvícení o síle 300 lumenů a barevné pokrytí až 100% sRGB. K displeji mimo absenci G-Sync žádné výtky nemám, byť bych možná ocenil spíše 2560x1440 panel. Možná by stačil i 144 Hz panel, přiznám se, že rozdíl mezi 144 a 300 Hz úplně ocenit nedokážu, ale třeba se najdou lidé, kteří to ocení. Pod displejem pak bydlí dva mikrofony, webkameru zde naštěstí nenajdeme.

Mezi další lákadla notebooku patří RGB osvětlení, podél celého notebooku je totiž barevný RGB pásek, který je konfigurovatelný, stejně jako ASUS ROG logo na zadní straně displeje. Obzvlášť ve tmě vypadá notebook skvěle.

Je čas podívat se do útrob notebooku, což je naštěstí jednoduché, vystačíme si s křížovým šroubovákem a nějakým plastovým nástrojem na opatrné odcvakání spodního víka notebooku. Spodní víko by si možná zasloužilo trochu více perforací pod ventilátory, konstrukce je však navržena tak, že ventilátory tahají vzduch i skrze klávesnici a otvory pod displejem. Spodní víko na místě drží celkem jedenáct šroubků, přičemž je den je chycený ve víku pomocí podložky, která nepustí šroubek ven. Během odcvakávání víka musím doporučit dávku opatrnosti, je zapotřebí odopojit dva flex kabely, které napájí RGB LEDky, prudkým odcvaknutím by mohlo dojít k poškození těchto kabelů.

Naskýtá se nám pohled na vnitřek notebooku. Začnu od poměrně bizarní části vlevo dole, ta je totiž poměrně prázdná. Najdeme zde dva M.2 sloty, které jsou připojené do Intel HM470 chipsetu. Každý slot nabídne čtyři PCIe Gen3 linky. V jednom z těchto slotů je osazeno jedno Samsung PM981a 1TB SSD, druhé je pak v jiném slotu o něco výše. Pro případný upgrade můžeme použít třetí M.2 slot, bohužel chlazení NVMe disků je zajišťěno tenkým kusem plechu, pod oběma disky, přičemž teplo se odvádí z řadiče.

Pokud se podíváme dále vlevo, vidíme mnoho antén, čtečku NFC pro ROG KeyStone II a reproduktor. Počet antén mě zaujal, ASUS zde využil Intel AX201 kartu, což je vlastně jen rozhraní pro připojení antén k HM470 chipsetu. Tato karta má dvě antény, přičemž jedna je sdílená pro WiFi a Bluetooth. Jenže obě antény vedou ihned z karty zpět do základní desky, z desky pak vedou celkem čtyři antény, tři dedikované pro WiFi a čtvrtá pro Bluetooth. Tento bizár zakončuje to, že antény jsou velmi blízko vedle sebe, žádná nevede do displeje, jak je u mnohých notebooků zvykem. Osobně jsem na potíže se ziskem WiFi nenarazil, tělo notebooku je plastové, takže zde nedochází k nějaké blokaci, ale i tak se mi toto zapojení jeví jako poněkud bizarní.

Také trochu nechápu, proč je zde tolik nevyužitého místa, zcela jistě by šlo prodloužit baterii a M.2 sloty posunout, nebo sem umístit třeba držák pro 2,5" SATA disk. Baterie je čtyřčlánková s kapacitou 66Wh, což není mnoho, ale SCAR 17 je hlavně herní notebook, výdrž baterie zde moc lidí řešit nebude.

Pokud se vlevo posuneme směrem vzhůru, narazíme na třetí M.2 2280 slot, kde bydlí druhý Samsung PM981a 1TB disk, který je připojený do Intel HM470 chipsetu a od výrobce je zde nakonfigurováno pole RAID0 z obou disků. I toto SSD odvádí teplo jen z řadiče malá podložka, ale tentokrát přímo do základní desky, chladič zde není.

Co se samotného chlazení týče, to je rozděleno na dvě části, část vlevo nad SSD má na starost chlazení grafické karty NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER a jejích 150W tepla. jedna heatpipe zde odvádí teplo VRAM a napájecí kaskády do chladiče CPU, přičemž po cestě nabírá teplo napájecí kaskády procesoru. Chladič na druhé straně je pak dedikovaný jen pro procesor, mimo zmíněné VRM/VRAM heatpipe. ASUS navíc používá tekutý kov pro lepší odvod tepla z procesoru, což se bude hodit díky vyšším napájecím limitům.

Veprostřed notebooku najdeme dva SODIMM DDR4 sloty, ASUS zde použil celkem standardní OEM Samsung 16GB DDR4-3200 CL22 moduly, škoda, že nedošlo na použití nějakých lepších pamětí s podporou XMP, to by mohlo malou trošku výkonu přidat.

A to je víceméně tak vše, co jde vyměnit. Rozebrání notebooku bych označil za celkem snadné, pozitivní je možnost vyměnit RAM, SSD, baterii a WiFi kartu. V případě údržby chlazení doporučím velkou dávku opatrnosti, bezpečenější může být chladiče vyfoukat kompresorem, nebo stlačeným "vzduchem"(ve skutečnosti je to typicky nějaký propan-butan nebo dimethylether, což jsou stlačené a hořlavé plyny, bohužel většina eshopů často tyto hořlavé plyny označí jako stlačený vzduch, což je nesprávné a nebezpečené).

Nyní se zastavím u dříve zmiňované magické funkce jménem ASUS ROG KeyStone II. Když jsem tento NFC dongle poprvé uviděl, řekl jsem si něco jako: "Jé, ASUS dbá na bezpečnost a dává k notebookům NFC tag na dvoufázovou autentifikaci, to je super!". Jenže tak to vůbec není, využití tohoto NFC tagu je bohužel značně omezené, z čehož jsem lehce rozesmut. Iniciálně jsem se snažil přímo ve Windows 10 nakonfigurovat tento NFC tag jako přihlašovací klíč, jak to dopadlo můžete vidět na screenshotech níže.

NFC tag jménem ASUS ROG KeyStone 2 jsem tedy za pomoci jednoho člověka zkusil načíst na telefonu za pomoci NFC čtečky. Ukázalo se, že NFC tag splňuje standard ISO 15693 a samotný čip je opravdu, ale opravdu malý.

Kapacita může být maximálně několik set bajtů, takže mnoho informací se na tento tag nevleze. A k čemu tedy ROG KeyStone 2 je? Odpovědí se mi stala tato informace na stránkách ASUSu:

Keystone, an actual physical key design allows our gamers to have an immersive mechanical trigger experience to setup their gear. The pluggable keystone attracts the exclusive slot on the right side of the keyboard by magnetic force. When keystone docked, It can apply lighting effects、sound effects and activate Shadow Drive storage capacity.

Tedy z bezpečnostního hlediska je tento NFC tag úplně k ničemu a mám nemalé pochybnosti o jeho užitečnosti. Reálně můžeme nastavit nějaké RGB LED efekty po zasunutí NFC tagu a lze nastavit spuštění nějakého programu. Z legrace jsem tak nastavil spouštění Excelu, což je extrémně užitečné. Při odpojení ROG KeyStone 2 lze nastavit například zamčení počítače, což je svým způsobem užitečné, ale na tuto činnost raději používám léta letoucí klávesovou zkratku Win+L. Druhá možnost je pak "Stealth" režim, kdy dojde ke ztlumení zvuků a minimalizaci všech programů. KeyStone 2 lze konfigurovat pouze v ASUS Armoury Crate software a pokud zde máme ASUS účet, je pak možné NFC tag napárovat a je možné zapnout funkci Shadow Drive. Pokud jsem to pochopil správně, jedná se o to, že se z SSD uřízne nějaké místo, které se může třeba i zašifrovat a vložení NFC tagu způsobí automatické namountování totoho oddílu. Pokud ale řešíte bezpečnost, je mnohem lepší kombinace BitLockerem zašifrovat úplně celé SSD(neexistuje důvod proč to nedělat) a požadovat PIN před zavedením Windows, za předpokladu, že používáte MS Windows. ROG KeyStone 2 mě tedy téměř vůbec neoslovil, v aktuální formě mi to přijde jako naprosto zbytečná funkcionalita, ocenil bych spíše třeba jeden nebo dva USB-A porty a čtečku SD karet namísto NFC tagu s velmi limitovanou použitelností.

Dostáváme se k části ohledně software, odložím si zde ještě obligátní screenshoty z CPU-Z, GPU-Z a HWiNFO. Co se předinstalovaného software týče, je toho poměrně dost. Nechybí McAfee LiveSafe ani trial verze MS Office 365. Zbylý software utváří hlavně různé podpůrné ovladače.

Notebook měl předinstalované Windows 10 pro v1909, provedl jsem tedy in-place upgrade na novější build 2004, podobně jako na nedávno testovaném HP ENVY 17 přestal zcela fungovat zvuk, nicméně to vyřešil tovární reset na build 2004, takže vše dobře dopadlo.

ASUS Armoury Crate

Na ASUS produktech je tento software taková klasika, v Armoury Crate můžeme konfigurovat RGB LED efekty, připojit si ASUS účet, sledovat stav záruky, konfigurovat klávesy, nastavení napájení, ROG KeyStone 2, chování ventilátorů, stáhnout nové ovladače a tak podobně. Notebook jsem testoval v režimu Performance, jelikož je to tovární nastavení při použití adaptéru, oceňuji také možnost ručně ladit křivky otáček ventilátorů dle teplot CPU a GPU, notebook tak lze poladit dle chuti.