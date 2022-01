RECENZE: ASUS ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition

Mnozí čtenáři si možná pamatují zajímavý notebook společnosti ASUS a to sice Zephyrus G14, který se mohl pyšnit titulem "nejvýkonnější 14" notebook na světě". ASUS se rozhodl tento model lehce vylepšit pro rok 2021, nepřekvapivě zde najdeme novější Zen3 Ryzeny řady 5000 a modernější grafické karty z řad GeForce RTX 3000. Dnes testovaný kus je poněkud speciální a to tím, že se jedná o speciální edici. Na rovinu se musím přiznat, že absolutně netuším, kdo vlastně Alan Walker je, ale jeho fanoušky tato edice notebooku potěší. Pro ostatní jsou tu běžné verze Zephyrusu G14 bez speciálního příslušenství a s nižší cenovkou.

Hardware dnes testovaného kusu vypadá následovně:

AMD Ryzen 9 5900HS – 3,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 16MB L3, 35W TDP, 7nm, 8C/16T

2x8GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile (iGPU)

14“ Tianma TL140BDXP01-0, 2560x1440, IPS, 120Hz

Samsung PM991a 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

MediaTek MT7921 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 76Wh baterie

180W adaptér

Windows 10 Home v21H1

Testovaný model se prodává za nějakých 50 000 Kč s DPH(v některých eshopech je i za 45k Kč) a vzhledem k RTX 3050 Ti a 16GB RAM to nevypadá jako příliš výhodná nabídka. Za stejnou cenu totiž ASUS nabízí stejný Zephyrus G14 s 32GB RAM a RTX 3060 a to včetně AniMe Matrix displeje.

Jelikož se jedná o speciální edici, dostaneme k notebooku i nějaké speciální příslušenství a krabice, ve které mi notebook dorazil, svými rozměry připomínala spíše krabici nějakého 27" monitoru.

Uvnitř krabice najdeme hromadu příslušenství, nicméně z této krabice někdo zdá se odcizil ASUS ROG čepici a ponožky, které jsou v prodejní verzi. Zůstal tedy jen notebook s adaptérem, obal na notebook a mixážní pultík Remix, který lze připojit do notebooku přes USB-C a uživatel si může tapat na krabici a dělat nějaké zvukové efekty.

Napájecí adaptér je starý známý 180W adaptér s barell plugem, přičemž notebook podporuje napájení i přes USB-C, je zde však 100W limit, takže není možné získat maximální výkon, cestovní 100W USB-C adaptér je třeba dokoupit samostatně.

Samotný notebook má velmi příjemné rozměry i hmotnost na 14" stroj, konkrétně 324 x 222 x 19,9 milimetrů. Hmotnost je pak nízkých 1,7 kilogramu, což je vzhledem k velikosti a použitému hardwaru velmi dobré.

Horní víko speciální edice je samozřejmě speciální, mimo kovový povrch zde najdeme látkové pásky a také mnoho LEDek, které formují jakýsi jednoduchý displej, ASUS mu říká AniMe Matrix. Tyto LEDky jsou konfigurovatelné a můžeme si tak zobrazovat nějaký obrázek či animace na zadním víku notebooku. AniMe Matrix je samozřejmě konfigurovatelný a můžeme si zde nahrát vlastní obrázek skrze ASUS Armoury Crate.

Na zadní straně notebooku, stejně jako u předchozí generace Zephyrusu G14 i zde nenajdeme žádné porty, pouze dva výfuky chlazení.

Na pravé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek Kensington, výfuk chlazení, dva USB-A 5Gb/s porty a jeden USB-C 10Gb/s port.

Na levé straně notebooku je zbývající portová výbava a to ve formě barrel plug konektoru pro napájecí adaptér, HDMI 2.0b výstup(připojeno do iGPU), 10Gb/s USB-C s DiplayPortem 1.2(připojeno do GeForce RTX 3050 Ti) a podporou 100W napájení. Výbavu zakončuje 3,5mm audio combo jack. Bohužel stejně jako u starší G14, i tentokrát zde RJ45 a čtečku SD karet nenajdeme.

Podobně jako mnohé ASUS notebooky, i tento Zephyrus G14 má vyklápění displeje řešeno tak, že spodek víka slouží jako podstavec a notebook lehce přizvedne, což by mělo zlepšit průtok vzduchu pro chlazení a lehce zlepšit uživatelský komfort.

Po otevření notebooku se nám naskytne pohled na klávesnici, jejíž potisk přímo křičí speciální edice. Rozložení je naštěstí stejné jako u normálních G14 modelů a podsvícení je zde k dispozici pouze v bílé barvě. Jsem rád za dedikované klávesy pro změnu hlasitosti, za to malý palec nahoru. Nechybí i stavové LEDky nad klávesnicí včetně aktivity disku, což je opět něco, co v dnešní době z notebooků spíše mizí.

Displej notebooku má úhlopříčku čtrnáct palců a jedná se o panel Tianma TL140BDXP01-0 s rozlišením 2560x1440 a obnovovací frekvencí 120Hz, přičemž při provozu na baterie se přepne na 60Hz. Panel má svítivost až 300 nitů, což je řekl bych OK. ASUS dále uvádí barevné pokrytí DCI-P3 na úrovni 100%. Na dané úhlopříčce je panel velmi jemný a víceméně nemám výtek, snad jen že osobně bych toto rozlišení ocenil spíše na 17,3" notebooku. Nad displejem najdeme dva mikrofony, webkameru notebook nemá, ASUS jednoduše doporučuje externí USB webkameru, což je rozumné řešení, jelikož externí webkamery typicky poskytnou značně lepší obraz a možnosti pozicování oproti interním 720p webkám.

Tradičně jsem se musel podívat dovnitř notebooku. Spodní víko drží na místě celkem čtrnáct šroubků, doporučuji pak spodní víko opatrně odcvakat nějakým plastovým nástrojem.

Spodní víko je plastové, vyjma kovové pásky, která nejspíš chrání plast před horkem a k tomu i samotného uživatele, další kusy plechu jsou zde pod ventilátory, netuším přesně proč, možná pro zpevnění plastu?

Vnitřnosti notebooku jsou víceméně shodné s předchozí generací Zephyrusu G14, jen zde máme trochu novější procesor a grafickou kartu. Stejně jako u starších G14 i zde je část RAM pájená na desku. V tomto případně máme připájeno 8GB DDR4-3200 CL22 paměti(typicky single rank 1Rx8 nebo 1Rx16, co přesně má tento model jsem neověřoval) a v jediném SODIMM slotu najdeme celkem běžný 8GB DDR4-3200 CL22 modul od Micronu. ASUS uvádí, že notebook podporuje až 24GB RAM, což se mi nezdá, jelikož 32GB SODIMMy reálně existují, takže by mělo být možné mít až 40GB RAM.

Vedle SODIMM slotu nadjeme jediný M.2 2280 slot, ve kterém sedí Samsung PM991a 1TB PCIe NVMe SSD, což je v podstatě OEM varianta Samsungu 980 na jednom kusu křemíku(řadič a NAND v jednom čipu). Teplo z SSD přenáší teplovodivá podložka do základní desky. Pod SSD najdeme druhý M.2 2230 slot, ve kterém je umístěná WiFi karta MediaTek MT7921, podporující WiFi 6 standard.

Ve spodní části notebooku je čtyřčlánková baterie s kapacitou 76Wh, stejně jako u loňského modelu.

Chlazení vypadá poměrně slušně, čtyři pasivní chladiče ovíjí celkem čtyři černě lakované heatpipy, tři jsou společné pro CPU i GPU, čtvrtá je zde pro chlazení VRM a VRAM.

Údržba notebooku je tak velmi snadná, pokud potřebujete vyčisti chlazení, vyměnit SSD nebo WiFi kartu. Nicméně zamrzí částečně pájená RAM, to je poněkud nemilé.

Nyní ještě něco málo k hardwaru, osmijádrový AMD Ryzen 9 5900HS je primárně úspornější model s napájecím limitem 35 Wattů, přičemž notebook umožňuje toto tovární nastavení změnit. Já testuji s továrním nastavením v režimu Performance, napájecí limity ani chování ventilátorů nijak neměním. Vtip je v tom, že notebook nemá problém držet dlouhodobě 45W na procesoru, což je poněkud vzdálenější od oněch 35W. Krátkodobě navíc procesor boostuje až na 64 Wattů. Pokud chcete opravdu 35 Wattů limit dlouhodobě, je třeba přepnout na napájecí profil Silent, notebook je pak značně tišší a CPU drží 35W dlouhodobě. A pokud máte rádi hluk a výkon za každou cenu, můžete použít profil Turbo, který dovoluje napájecí limit 64 Wattů dlouhodobě. Jak se výkon v těchto limitech přibližně liší můžete vidět v grafu níže, všechny tři profily jsem otestoval v Cinebench R23 a to za pomoci testu, který trvá deset minut.

graph-6

Co se grafické karty týká, tak se přiznám na rovinu, že jsem neměl příliš vysoká očekávání, technicky vzato totiž GeForce RTX 3050 Ti nahrazuje starší GeForce GTX 1660, ale downgraduje VRAM ze 6GB na 4GB, takže z toho mám lehce rozporuplné pocity. RTX 3050 Ti Mobile je připojena k procesoru přes osm PCIe linek třetí generace, napájecí limit se pohybuje v rozpětí 60-75 Wattů v závislosti na vytížení procesoru, úřaduje zde tradičně NVIDIA Dynamic Boost, takže většinu času se napájecí limit grafiky pohybuje okolo 65 Wattů.

Ovladače grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti jsem aktualizoval na nejnovější verzi 496.49 a Windows 10 jsem upgradoval na build 21H1.

ASUS ROG Remix

Mezi speciální příslušenství notebooku patří krabička, ve které je notebook zabalený. Tato krabička má USB-C port, RGB LED podsvícení a kapacitní tlačítka. Jedná se v podstatě o jakýsi efektový/mixážní pultík(nejsem zvukař, nejspíše jsem použil špatný výraz, prosím neumlaťe mně elektronkovými zesilovači podloženými pemzou a diamantovými HDMI kabely). Víceméně se jedná o takovou hračku a v programu ASUS ROG Remix si můžete hrát se zvukovými efekty a hudbou.

Software

Co se týče předinstalovaného softwaru, mimo ovladačů a ASUS utilit zde najdeme obligátní McAfee, Office 365 a tak podobně. Za zmínku stojí i program MyASUS, nicméně drtivá většina věcí se konfiguruje v programu Armoury Crate.

ASUS Armoury Crate

V krabicové zbrojnici najdeme tradičně mnoho možností, můžeme nastavit různé napájecí profily, vlastní křivky otáček ventilátorů dle teplot komponent, konfigurovat AI audio, AniMe Matrix displej a aktualizovat BIOS či ovladače.