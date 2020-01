RECENZE: HyperX Savage EXO 960GB – externí SSD s USB-C

HyperX Savage EXO 960GB je nový externí disk společnosti HyperX, který je možné připojit k počítači či herním konzolím za pomoci USB-C. Jedná se tak o dalšího výrobce, který se rozhodl vyrobit čistě externí SSD ála Samsung T5. Podobně jako konkurenční produkty nabízí USB 3.1 Gen 2, což znamená „postaru“ USB3.0 s přenosovou rychlostí až 10 Gb/s.

Sekvenčně disk nabízí až 500 MB/s při čtení a 480 MB/s, ale všichni jistě dobře víme, že sekvenční rychlost není vše. Disk je v poměrně malém obalu, působí jako redukce z M.2 disku, obal je z velké části kovový a slouží tak i jako chladič SSD uvnitř. HyperX Savage EXO je nabízeno aktuálně v kapacitách 480GB a 960GB. Za 480GB variantu s tříletou zárukou zaplatíme typicky okolo 3000 Kč, 960GB verze se pak pohybuje okolo 4500 Kč s DPH. Konkurenční Samsung T5 se typicky pohybuje v podobných cenových kategoriích také s tříletou zárukou. Existují však i další výrobci nabízející 1TB SSD i za nižší ceny, nicméně některé používají mechanicky příšerný microUSB 3.0 konektor nebo jsou pomalejší.

SSD mi dorazilo ještě nerozbalené v originálním balení. V balení nalezneme samotné SSD, nálepku HyperX a dva kabely, jeden má oboustranné USB-C koncovky, druhý má USB-A a USB-C koncovky. Samotné SSD má řekl bych líbivý design a je kompaktní, minimálně oproti plotnovým externím diskům. Je také velmi lehké, disk bez kabelu má hmotnost pouhých 56 gramů. Oceňuji také přítomnost USB-C oproti microUSB 3.0 konektoru, jelikož USB-C je výrazně odolnější z mechanického hlediska. Vedle USB-C konektoru najdeme i malou bílou LEDku, která signalizuje aktivitu disku, jsem rád, že to není super svítivá modrá.

Výrobce dále uvádí, že SSD lze skladovat v teplotním rozmezí -40°C až +85°C, provozní teplota je pak v rozpětí 0°C až 70°C. Disk má údajně odběr 5V 900mA, což znamená maximálně 4,5 Wattu, tedy i pro starší USB 3.0 5Gb/s porty, které umí dodat maximálně 5W by to měl být bezproblémový produkt. Rozměry SSD jsou 123.82mm x 48.61mm x 10.24mm.

Technické specifikace jsou bohužel špatně dostupné, na stránkách výrobce některé informace chybí, dozvíme se tak, že SSD má 3D TLC čipy, což nepřekvapí snad nikoho. MTBF je udáváno na jeden milión hodin. TBW hodnota pro mě byla nějakou dobu zcela neznámá, ale nakonec jsem odpověď dostal. 480GB varianta má hodnotu TBW celých 240TB, testovaná 960GB verze pak 480TB. To je trochu méně, než co nabízí některé běžné SATA disky ála Samsung 860 EVO, kde 1TB verze nabídne rovnou pětiletou záruku a 600 TBW, nicméně předchozí generace 850 EVO nabízela v 1TB variantě jen 150 TBW. HyperX je tedy někde mezi, blíže více k oněm 600 TBW, osobně tuto hodnotu považuji za OK, ale výdrž by mohla být i lepší. Vtipné je, že ani Samsung neuvádí TBW u svých externích disků řady T5, pouze limitovanou tříletou záruku, je tak klidně možné, že výdrž těchto disků je ještě nižší, než u testovaného modelu. Bohužel i výkon v IOPS je neznámý.

Také jsem se rozhodl zmínit takový „blast from the past“ jménem UASP. V roce 2011 a v dobách Windows 7 se jednalo o poměrně žhavé téma. USB 3.0 byla žhavá novinka a zkratka znamená USB Attached SCSI Protocol, při použití UASP získáme lepší výkon USB disků, jelikož jsou připojené jako SCSI a ne v BOT režimu, což je výrazně pomalejší. Pokud používáte Windows 8 a novější či rozumně moderní Linux, nemusíte toto vůbec řešit, v již nepodporovaných Windows 7 ale musíte ručně instalovat ovladače pro UASP zařízení.

Pro zajímavost přikládám ještě WIFTovo dobové články:

HyperX u těchto disků propaguje možnost připojit SSD k herním konzolím XBOX či PlayStation, což může být zajímavý upgrade, pokud máte konzoli s plotnovým diskem a nechcete konzoli rozebírat. Jenže na proprietárních konzolích je testování poměrně obtížné, rozhodl jsem se tak využít služeb dvou různých notebooků a různých operačních systémů.

Prvním pánem na holení je Acer Predator Helios 500, který jsem recenzoval minulý rok a tak se mi zalíbil, až jsem si ho koupil. Notebook má hromadu USB portů díky desktopovému procesoru AMD Ryzen 7 2700 a chipsetu B450. SSD na Aceru testuji rovnou třemi způsoby a to následovně:

USB-C 10Gb/s – použit je USB-C to USB-C kabel v 10Gb/s USB-C portu – připojeno do B450

USB-A 10Gb/s – použit je USB-C to USB-A kabel v 10Gb/s USB-A portu – připojeno do B450

USB-A 5Gb/s – použit je USB-C to USB-A kabel v 10Gb/s USB-A portu – připojeno do CPU

Na Aceru běží aktuálně Windows 10 Pro v1903 a testuji primárně za pomoci AS SSD Benchmarku, ale také simuluji reálné použití za pomoci robocopy a kopírování nainstalované hry World of Warships, která na disku zabere asi 44GB místa a má i mnoho malých souborů.

Recenzi tohoto pesíkatého stroje si můžete přečíst níže:

Jako další subjekt posloužil můj odlehčený společník na cesty, Lenovo ThinkPad W530 z roku 2012, tento kousek má CPU Core i7-3840QM, 32GB RAM DDR3-1866 a celé dva USB 3.0 5Gb/s porty typu A. Na tomto stroji jsem testoval v Linuxu, konkrétně používám Linux Mint Cinnamon 19.2 64-bit. USB porty poskytuje Intel QM77 chipset a s CPU komunikuje za pomoci DMI 2.0 sběrnice.

V Linuxu jsem testoval hlavně s využitím dd a také jsem zkusil i hdparm.