RECENZE: MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G

Jak mnozí víte, společnost NVIDIA vydala další grafickou kartu z řady 4000, tentokráte nižší model pojmenovaný RTX 4070 Ti. Karta začala život jako RTX 4080 12GB, ale na základě zpětné vazby uživatelů se NVIDIA rozhodla pro "unlaunch" a odložila vydání s jiným názvem, byť parametry jsou stejné jako u dříve ohlášené RTX 4080 12GB.

Pokud vás zajímají přesné specifikace, šlohnul jsem tabulku parametrů z no-Xovo novinky. (:

GeForce

RTX 4080 12GB

RTX 4070 Ti GeForce

RTX 4080

16GB GeForce

RTX 4080 Ti GeForce

RTX 4090 GeForce

RTX 4090 Ti

/ Titan GPU AD104

35,8 mld. tr.

[7680 SP] AD103

45,9 mld. tr.

[10752 SP] AD102

75,3 mld. tr.

[18432 SP] plocha 295 mm² 379 mm² 608 mm² proces 4nm TSMC takt 2310 MHz 2205 MHz ? 2235 MHz ? boost 2610 MHz 2505 MHz ? 2520 MHz 2751 MHz str. proc. 7680 9728 14848 16384 18176 TMU 240 304 464 512 568 ROP 80 112 ? 176 ? FP32

TFLOPS 40 49 >70 83 ~100 sběrnice 192bit 256bit 320bit 384bit 384bit paměť 21 GHz

GDDR6X 23 GHz

GDDR6X 21 GHz

GDDR6X 21,2 GHz

GDDR6X 24 GHz

GDDR6X kapacita 12 GB 16 GB 20 GB 24 GB 24/48 GB? data 504 GB/s 736 GB/s 840 GB/s 1,01 TB/s 1,15 TB/s LLC 48 MB 64 MB ? 72 MB 96 MB napájení 16pin 16pin 16pin 16pin 16pin(?) TDP 285W 320W ~400W? 450-600W 475-???W

cena $899

$799 $1199 ? $1599 ? datum

vydání 16. 11. '22

5. 1. 2023 16. 11. '22 ? 11. 10. '22 ?

Nyní k samotné kartě MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G, karta ke mně dorazila s celkem velkým předstihem, takže jsem mohl testovat vesele přes svátky a k tomu jsem měl možnost přetestovat všechny předchozí karty díky Next Gen 4.0 aktualizaci Zaklínače 3, ale o tom se více dočtete v samostatné kapitole. Dodám ještě, že MSI mi zapůjčilo kartu MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR, což se velmi hodí do srovnání. Dále se mi podařilo dotestovat starší GeForce RTX 3080 10GB a Radeon RX 5700 XT.

Ale teď už opravdu k RTX 4070 Ti od MSI. Oficiální cena karty v ČR je údajně 25 490 Kč včetně DPH, přičemž většina eshopů tuto cenu víceméně dodržuje. Cenově se tak karta blíží Radeonu RX 7900 XT, má však značně méně paměti.

Karta dorazila ve svém prodejním balení, které je pořádně macaté(karta samotná dosahuje hmotnosti 2019 gramů, což není vůbec málo). Uvnitř je vše řádně zabaleno a hezky vypolstrováno. V MSI se rozhodli navíc ke kartě přidat i nějaké příslušenství.

Konkrétně zde najdeme podložku pod myš, čtvrtku s obrázkem grafické karty vypichující klíčové vlastnosti, podpůrný držák a NVIDIA redukci z tří osmipinů na jeden šestnáctipinový napájecí konektor, značí to tak podporu až 450 Wattů, nicméně karta takový odběr ani mít nemůže.

Nechybí i rychlý návod, ten doporučuje Windows 11, zde jsem selhal a využívám raději Windows 10.

Karta jako taková je solidní "macek", na první pohled si ji můžeme splést s něčím ještě výkonnějším, kvalita zpracování je dle mého názoru velmi dobrá, překvapilo mně, že držák ventilátorů je kovový.

Design je samozřejmě velmi subjektivní téma, ale tato karta se mi vlastně celkem líbí, chladič má zajímavé linie a sice zde máme LED podsvícení, ale překvapivě to není RGB diskotéka, ale takové střídmé bílé podsvícení, kdy bílé světlo běhá i vedle ventilátorů. Karta tak nepůsobí velmi kýčovitě, ale více "fancy". Ventilátory se samozřejmě zastavují při nízké zátěži, což je standardem na trhu mnoho let.

Karta zabere efektivně vzato čtyři PCIe sloty, takže pokud plánujete provozovat více PCIe karet, může být zapotřebí pohlédnout se po trochu jiném modelu. Nicméně pro většinu hráčů toto problém nebude, v dnešních dobách přídavné PCIe karty moc nefrčí.

Na boční straně, kterou uvidíte nejčastěji najdeme bílé podsvícené logo MSI a SUPRIM.

Dále zde najdeme přepínač BIOSů, já jsem testoval s BIOSem GAMING, tichý BIOS se liší jen tím, že ventilátory běží na nižší otáčky a karta je tak tišší.

Vedle přepínače BIOSů najdeme hlavní napájecí konektor. Je to lehce vtipné, jelikož karta má napájecí limit 285 Wattů, takže by si mohla vystačit i s dvěma klasickými osmipiny. Na kartě lze navýšit napájecí limit maximálně o 28% na celkových 360 Wattů. Podobně jako u RTX 4080 i RTX 4070 Ti nevyužije plný potenciál konektoru, navíc je umístěn dále od nejvíce horké části PCB. Hořícího konektoru se bát nemusíte, jelikož zdaleka nedojde k maximálnímu využití a stačí si pohlídat, že je vše správně připojeno. Přibalenou redukci jsem nepoužil, využívám nativní 16pin kabel přímo z napájecího zdroje, což je logisticky jednodušší.

Zadní strana karty má kovový backplate, přičemž zde najdeme perforovanou část, kterou prochází horký vzduch z chladiče. I zde je jeden LED prvek a to sice logo SUPRIM.

Koncept loga SUPRIM je inspirován diamantovými krystaly a geometrií.

Co se týče výstupů, najdeme zde celkem čtyři, jsou zde tři velké DisplayPorty 1.4a a jeden HDMI 2.1a výstup.

Zkoušel jsem i lehké přetaktování, ale přišlo mi, že to nemělo valný smysl, všechny testy tak proběhly s továrním nastavením a BIOSem GAMING. Ovladače poskytla společnost NVIDIA a to ve verzi 527.62 DCH. Karta mně příjemně překvapila v relativně nízké spotřebě, podobně jako RTX 4080, v mnohých hrách se nevyužije celý 285W napájecí limit, ale karta si bere klidně jen okolo 220-230W, v některých situacích i lehce méně. Samozřejmě záleží na konkrétní hře, ale i tak je to drobnost, která může potěšit. Grafické jádro je navíc ochotné boostovat na relativně vysokou frekvenci, klidně i přes 2700 MHz.

Původní sestava na testování GPU využívala AMD Ryzen 9 5900X a GIGABYTE X570 AORUS PRO základní desku. To se změnilo a procesor, který pohání novou sestavu je AMD Ryzen 9 7950X, který by měl poskytovat velmi dobrý nejen herní výkon a občas se podívá i do jiných desek na nějaké testy.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 7950X

G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38

GIGABYTE B650E AORUS MASTER (BIOS F3c)

GIGABYTE AORUS 7000s 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen4

GIGABYTE UD1000GM zdroj (podporuje nativně nový 16pin konektor)

Windows 10 Pro v22H2

Jelikož procesor chladím AIO vodníkem, nedochází zde k nějakému přímému ofukování VRM a NVMe SSD. Na tyto účely jsem použil ventilátor z nějakého Intel BOX chladiče, tentokrát se zde hodily ony pověstné plastové nožičky, takže ventilátor sedí na místě.