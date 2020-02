Test: Intel Core2Quad Q6600 v roce 2020 - aneb nechme už Core 2 spát

Intel Core2Quad Q6600 je tak trochu legendárním kouskem, na trh přišel v lednu roku 2007 a jednalo se o první hi-endový procesor Intelu se čtyřmi jádry. Zlí jazykové tvrdí, že je to vlastně slepenec dvou dvoujádrových 65nm kusů křemíku komunikující přes FSB, ale to jsou určitě dezinformace druhé strany.

Procesor nabízel taktovací frekvenci 2,4GHz a celkem 8MB L2 cache(2x4MB). Jedná se ještě o 65nm kousek, pozdější Core2 procesory byly vyrobeny 45nm technologií, stejně jako první Nehalem. Tyto Intel procesory podporují také instrukce SSSE3, což je výhoda oproti dobovým procesorům AMD, navíc si mohly užívat vyšší IPC. Ve své době se jednalo o výrazně menší jedlíky energie, než takové Pentium D, Q6600 měly dvě zásadní revize, starší kousky B3 měly 105 Wattů TDP a novější modely G0 mají 95W TDP. Jinak jsou stejné, byť G0 jde typicky trochu lépe přetaktovat.

Procesor nemá odemčený násobič, taktuje se tedy změnou FSB. Uváděcí cena procesoru byla v roce 2007 nějakých $851, jednalo se o velmi drahý procesor, v přepočtu na dnešní peníze je to asi 24 000 Kč, přičemž za 21 000 Kč dnes koupíte šestnáctijádrový AMD Ryzen 9 3950X.

Procesor pasuje do patice LGA775, což může být ošemetné, velmi záleželo na tom, jaký máte chipset a BIOS. V těchto dobách šlo narazit na základní desky s chipsety 865, 945, 965, P35 a tak podobně. Některé starší desky měly podporu DDR1 pamětí a některých Core 2 procesorů, ale nebylo to pravidlem. Mimo Intel chipsety existovaly různé ATi, ULi, SiS či NVIDIA chipsety. Core 2 bylo podporováno i na pozdějších deskách s P45/X48 chipsety, které nesou DDR3 paměťový řadič a na takových deskách je nejsnadnější upgrade paměti a nejlepší výkon.

Já jsem chtěl něco rozumně dobového a vytáhnul jsem parádní DFI BloodIron P35 základní desku, která byla ve své době skvělá na přetaktování, má docela topivý Intel P35 chipset a také má rovnou osmipin pro procesor. Chipset ale podporuje pouze PCIe 1.0a nebo 1.0. A proto jsem narazil na menší problém, do testů používám Gigbayte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME grafickou kartu a té se tato deska vůbec nelíbí, resp. v momentě kdy nainstaluji ovladače, dostanu černou obrazovku a pomůže leda vrátit se do stavu nouze a ovladače odinstalovat. Problém nastává ve Windows 10 i ve Windows 7, myslím si, že hlavní příčinou je staré PCIe 1.0a a jakási nekompatibilita, případně systém nedokáže adresovat veškerou paměť(RAM+systém reserved+GPU VRAM), to je známý problém Intel 945 chipsetů, které umí adresovat maximálně 4GB paměti a to včetně té grafické.

Z tohoto důvodu jsem opět využil základní desku Gigabyte GA-EP43-DS3, která posloužila v nedávném testu Core2Quadů Q9550/Q9650. Tato deska funguje s RTX 2080 Ti bez problémů, stejně tak s Windows 10 a Q6600 samozřejmě podporuje. Na desku jsem opět osadil 8GB RAM, konkrétně to jsou postarší Kingston HyperX 2GB DDR2-1066 DIMMy.

Deska samotná má na svou dobu poměrně standardní výbavu, včetně žhavé novinky zvané PCI-Express 2.0. Deska se také chlubí kvalitnějšími kondenzátory, cívkami a tak podobně. Deska má dokonce „phase LEDky“, které se po zapnutí na chvíli rozsvítí a pak zase zhasnou. Pokud je CPU přetaktovaný, tak svítí téměř pořád.

K chlazení Core2Quadu Q6600 jsem využil opět Aerocool The Dominator, který ofukuje P43 NB, VRM a také paměti a bez problémů zvládá uchladit i přetaktovaný procesor. Testovaný Core2Quad Q6600 má TDP 95W, jedná se tedy o revizi G0. Starší 105W variantu revize B3 mám též, ale nepřišlo mi zajímavé tyto varianty srovnávat. Paměti jsem nastavil poměrně dobově na DDR2-667 CL5, očekával jsem, že systém bude poněkud línější a je to znát i při běžné práci ve Windows, nízký výkon je zde celkem znát. I z toho důvodu jsem zkusil přetaktování, to bylo obtížnější, než u novější Q9650.

Nakonec jsem vymáčknul 3,6GHz stabilně, to je přetaktování o celý jeden GHz, což není špatné. Bohužel toto přetaktování nebylo 100% stabilní a tak jsem v několika málo testech musel podtaktovat na 3,4GHz, konkrétně v Blenderu, CInebench R15 Extreme a Cinebench R20. Paměti po přetaktování na 3,6GHz běžely na 1000 MHz efektivně, při 3,4GHz to bylo 950 MHz. Jinak byl procesor stabilní. Nad 3,6GHz systém nebyl často ochotný POSTnout a žádné úpravy napětí nepomohly. Na desce s X48 chipsetem bych možná procesor vyhnal výš, ale jinou desku mimo DFI BloodIron P35 nemám.