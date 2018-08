Víkendová akce: Pořiďte si kvalitní 3D tiskárnu s 48% slevou, počet kusů omezen

Stačí jediný výtisk vaší oblíbené figurky na domácí 3D tiskárně a zamilujete se na celý život. 3D tiskárny kombinují to nejlepší ze světa domácích kutilů a fanoušků jakýchkoliv sběratelských předmětů, od různých sošek po vlastní gadgety nebo příslušenství k elektronice. Doposud však k této zamilovanosti vedla ošklivá překážka v podobě vysoké pořizovací ceny stroje. Stihnete-li tuto žhavou nabídku v průběhu tohoto víkendu, splníte si sny za pakatel.

Internetový obchod TomTop tento víkend spustil bleskový výprodej 3D tiskárny Creality 3D Ender-3, kterou právě pořídíte o 48 % levněji. Ale pozor – dostupných je pouze 81 kusů. I při běžné pořizovací ceně se na tento model pějí samé chvály a v recenzích svými možnostmi naprosto dominuje.

Creality 3D Ender-3 si hravě poradí se všemi tradičními materiály, ze kterých tvoří vyhlazené modely s prakticky nulovou známkou zrnění mezi vrstvami. Díky přesnosti ±0.1mm a perfektní manipulace s jednotlivými teplotami můžete tvořit i prostorově náročnější předměty, například sošky, modely automobilů, architektonické či medicínské pomůcky, kryty pro mobilní telefony nebo různé hračky.

Mějte jakýkoliv předmět na dosah jediného kliknutí myši. Inspiraci k tvorbě vám zaručeně poskytne aktivní komunita, která internet zásobuje nepřeberným množstvím projektů k okamžitému stažení. Creality 3D Ender-3 navíc nabídne solidní pracovní prostor o vertikálním rozsahu 250mm a horizontálních rozměrech 220mm do všech stran.

Zdroj obrázků: All3DP

Ukázku z projektů vyrobených pomocí Creality 3D Ender-3 můžete vidět na obrázcích výše. Pochvalu si rozhodně zaslouží jednotlivé detaily a práce s netradičními materiály, které umožňují tisk s imitací povrchu keramiky, což oceníte především u sošek, nebo výrobu flexibilních gumových objektů, vhodné například pro hračky.

Kompletní specifikace naleznete na stránce internetového obchodu TomTop, na kterém slevová akce probíhá pouze tento víkend nebo do vyprodání zásob. Vymezené množství 81 zlevněných kusů potěší opravdu jen ty nejrychlejší, tak příliš neotálejte. Tiskárna je naskladněná v sousedním Německu, vyhnete se tak různým poplatkům EU, a dorazit by měla do 3-5 pracovních dní.