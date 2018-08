Výkon vlajkové lodi za 3000 Kč? Umidigi přichází s revoluční nabídkou

V současné době zažívají prémiové modely předních výrobců mobilních telefonů krušné časy. Čím dál častěji jsou doháněny výrazně levnější konkurencí, která ostatně ani výkonem za těmito vlajkovými loděmi nezaostává. Zatímco před pár lety jsme mohli být svědky vzestupu drahých zařízení i zájmu o ně, dnes se trend obrací a lidé začínají pořizovat své kapesní miláčky v cenové relaci okolo 5 000 Kč.

Na rozdíl od časů minulých jsou ovšem rozdíly mezi oběma kategoriemi telefonů tak drobné, že je prakticky nemožné je vypozorovat při běžném používání. Stačí se podívat na žhavou novinku Umidigi One či Umidigi One Pro, které aktuálně naleznete ve slevové akci v internetovém obchodě TomTop za naprosto směšných 3000 Kč. Budete se divit, jakého výkonu se i při této ceně dočkáte.

Na první pohled zaujme Umidigi One svým elegantním vzhledem a barvami povrchu těla, které připomínají luxusní metalízu. Na přední straně těla se vyjímá bezrámečkový displej, který se pyšní 90% užitnou plochou zobrazení, částečně díky přítomnému výřezu, který případní odpůrci mohou jednoduše začernit v nastavení. Ve výřezu se schovává 16 Mpix přední kamera, která zajišťuje pořizování snímků ve špičkové kvalitě.

Ještě lepších výsledků se však doberete pomocí zadního duálního fotoaparátu, který kombinuje 12 Mpix s 5 Mpix vertikálně. Pozorní si mohou všimnout, že na zadní straně není k vidění čtečka otisků prstů, a to z dobrých důvodů. Čtečka otisků prstů je totiž zabudována přímo na tlačítko k zapnutí displeje. Svůj telefon tedy můžete zapínat jako doposud, a přesto využívat bezpečnostních prvků a šetrnosti k hardwarovému tlačítku.

V útrobách Umidigi One se ukrývá osmijádrový procesor Helio P23, kterému sekunduje grafický čip Mali G71MP2. Výkonově se tento procesor vyrovnává procesoru Snapdragon 625, který nalezneme například v telefonech Xiaomi Redmi 6 Pro, Lenovo S5, Huawei Nova Plus nebo Lenovo Vibe P2. Na rozdíl od všech jmenových je vška Umidigi One vybavený 4 GB paměti RAM, která má na plynulost a běžné používání telefonu největší vliv.

V rámci aktuální slevové nabídky v internetovém obchodě TomTop seženete mobilní telefon Umidigi One ve dvou verzích. Základní verze Umidigi One nabízí 32 GB úložiště, zatímco vybavenější Umidigi One Pro nabízí dokonce 64 GB úložiště, v obou případech rozšířitelné o paměťovou kartu ve sdíleném duálním SIM slotu.





Umidigi One je vybaven baterií kapacitě 3250 mAh, s podporou 10W rychlého nabíjení. Umidigi One Pro oproti tomu nabízí 18W drátové rychlé nabíjení a dokonce 15W bezdrátové nabíjení. V případě zakoupení dražšího modelu doporučujeme pořízení bezdrátové nabíječky Dodocool s využitím slevového kupónu CMDD1, která finální cenu sníží o krásných 240 Kč s dopravou zdarma.

Slevová nabídka internetového obchodu TomTop je časově i kusově omezena. Končí již 26. srpna, a proto raději neotálejte. Akce ovšem můžete být v případě vyprodání zásob ukončena předčasně. Podívejte se tedy, zda máte štěstí a ještě na vás nějaký kus zbyl.