5 gadgetů pro každodenní život a na cesty. Inspirujte se

Prohlížení nabídky levných e-shopů je skoro až návykové. Za pár korun si naplníte košík plný užitečných věciček, ze které byste v nejbližším obchodním centru prodělali kalhoty. V internetovém obchodě Gearbest právě naleznete letní výprodeje, ve kterých seženete stovky produktů za zlomek již tak nízké ceny. Vybrali jsme pro vás pětici, která by vás mohla zajímat.

Opatrujte svůj mobilní telefon a nechte ho v kapse, až zatoužíte po akčnějších videích za choulostivějšího počasí. Pořiďte si pro tyto účely raději specializovanou akční kamerku, které nějaký pád z kola či malé tonutí pod vodou její fazónu nepocuchá.

Za titěrnými rozměry 6x4 centimetry se skrývá solidní kamerka, která vaše zážitky zvěční až v 60 FPS při FullHD rozlišení, popřípadě 30 FPS při šarmantnějším 4k rozlišení. Voděodolnost je zaručena až do 30 metrů.

Při nošení chytrých hodinek stačí jedna děravá hlava a sprcha, abyste vyjmenovali všechna sprostá slova jazyka českého. Chytré hodinky ovšem mají starosti ušetřit, nikoliv k nim přiložit. Je proto klíčové, aby přežily sprchu a vy mohli jejich existenci zcela vypustit z hlavy. Nejlepší volbou jsou proto sportovní varianty chytrých hodinek, jako právě Zanmax FR930.

Tyto chytré hodinky jsou přizpůsobeny aktivitám za každého počasí, tedy i deště, potu či přímo plavání. I za těchto podmínek dále poskytují přístup ke svým chytrým funkcím jako krokoměr, GPS, analýza pohybu a měření tepu i pod vodou. Pro monitorování svých zdravotních funkcí můžete dokonce zapnout alarm pro případy, že váš srdeční tep se propadne nebo naopak zvedne na rizikovou hranici. Spárovat chytré hodinky můžete tradičně s mobilními telefony iOS či Android.

V posledních letech se vytratilo určité kouzlo dárků. Stále více lidí si navzájem kupuje různé vouchery, poukazy či jiné cáry papíru. Ačkoliv se jedná o nápadité dárky, stalo se jejich darování lehce neosobní a zapomenutelné. Dejte těmto dárkům říz a pořiďte si hádankový kryptex z Šifry mistra Leonarda.

Veškeré poukazy nebo jakékoliv jiné drobné dárky můžete uschovat do této ruličky a zamknout pod libovolným heslem. Do svého dárku tak opět vdechnete radost a moment překvapení, že bude mít obdarovaný pomalu možná větší radost ze samotného rozbalování. Tuto ruličku můžete použít opakovaně a pokaždé zvolit jiné heslo, na které bude muset někdo přijít.

Každý domácí kutil zažil ten moment, kdy potřeboval sáhnout po nějakém šroubováku či jiném nářadí, a zrovna ten ve svém šuplíku neměl. Jenže kdo má počítat, jaké kusy chybí a jaké dokoupit?

V této sadě najdete zaručeně cokoliv, co kdy prošlo lidskou rukou. V balení najdete celkem 98 různých hlaviček pro všechny druhy šroubků, 2 nástavce i pro ta nejzákeřnější zákoutí, magnetické pinzety, přísavku, jehlu pro SIM karty, ojnice, páčidla, magnetizátor a dvě trsátka.

Úmorná vedra končí a brzy je vystřídají slejváky, deště a posléze sněhové vánice. Buďte na tato období připravení a mějte po ruce voděodolný batoh, který nepropustí ani kapku a ochrání jakoukoliv elektroniku. Vybaven je i postranní kapsou, do které vložíte váš mobilní telefon, s průhlednou stranou, abyste mohli být neustále na přímo a neohrozit svůj smartphone ani při kontrolování notifikací.

Až se budou všichni v dešti ve strachu o mobil za kapsy popadat, vy se smíchy za břicho popadat a poplácat se po rameni. Ať už vyrazíte na túru do deště, na kole do bahnitého lesa nebo na raft do vody, vaše elektronika může být v bezpečí za všech okolností.

