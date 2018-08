Výprodej: Pořiďte si notebook s Gemini Lake, 8 GB RAM a 128GB SSD jen pár tisíc

Na první pohled zaujme hybridní notebook Teclast F5 svým otočným kloubem, který dovoluje zařízení převrátit do čtyř poloh – klasického notebooku, tabletu nebo stojánku v obou směrech. Využití tedy pro něj najdete prakticky vždy, ať už je váš vkus jakýkoliv. Ihned po zapnutí se na vás rozsvítí 11.6palcový IPS displej o rozlišení 1920x1080 se skvělým podáním barev a dobrým kontrastem.

Uvnitř zařízení se skrývá zbrusu nový čtyřjádrový procesor Intel Celeron N4100 uvedený teprve na přelomu roku 2017/2018, stavěný na architektuře Gemini Lake s lepším IPC oproti předchozím generacím a vyladěným výrobním procesem, kterému dále sekunduje integrovaný grafický čip Intel UHD Graphics 600 a 8 GB DDR4 paměti RAM.

Notebook Teclast F5 naleznete nyní v internetovém obchodě Gearbest za zlomek původní ceny. Akce byla spuštěna dnes v noci a již se stihlo prodat přes polovinu kusů. V době publikace článku tak zbývá pouze 77 kusů pro celý svět. Mrkněte se, zda ještě nějaké zbyly a případně využijte poslední příležitosti.

Tato konfigurace se vyznačuje skvělým výkonem při zachování malého odběru, takže i na cestách si můžete dopřát náročné aplikace či hry bez výrazného vytížení baterie. Pro představu, integrovaný grafický čip dosáhne i na takové náročné hry jako Just Cause 2, Mafia II, Crysis, Fallout New Vegas, League of Legends, Bioshock, Deus Ex Human Revolution a další.

Překvapivým společníkem je SSD disk o solidní kapacitě 128GB, kterou ovšem lze dále rozšířit pomocí paměťové karty, pro kterou naleznete port hned vedle 3.5mm jacku pro sluchátka, USB slotu, nabíjecího USB-C slotu a HDMI portu pro output obrazu na druhý monitor či projektor.

Konektivitu zajišťuje dvoupásmová Wi-Fi o frekvencích 2.4GHz a 5.0GHz, kterou byste na mnoha zařízeních stále marně hledali. V případě Teclast F5 máte však jistotu nejvyšší rychlosti připojení. Pro případná párování s mobilním telefonem zde najdete Bluetooth 4.0.

Jako vhodné příslušenství můžete zvolit aktivní stylus Teclast TL, se kterým můžete produktivitu povýšit na vyšší úroveň, zejména při grafické práci. Pro bezpečný přenos zařízení z místa na místo zvolte ochranný obal pro notebooky o velikosti 11.6 palců jen za pár stovek.