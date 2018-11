Pro život 2.0? Inteligence na zápěstí za pár korun

V dnešním uspěchaném světě jsou chytré náramky něco na způsob praktického a moudrého životního rádce. Monitorují srdeční tep, krevní tlak, jak kvalitně spíte, kolik uděláte kroků a i taktně upozorní na příchozí zprávu a očekávaný telefonní hovor, a to je jen zlomek toho, co vše náramky umí. Už chápete, proč jsou tak oblíbené?

Prohledali jsme internetový obchod TomTop od A po Z a našli pro vás tři vhodné tipy. Hledali jsme kvalitu za rozumnou cenu. Povedlo se.

Náramek 115PLUS je vhodný pro IOS 8.0 a vyšší, nebo pro Android 4.3 a výše, a také podporuje BT 4.0. Po propojení s chytrým telefonem vše hlídáte na TFT displeji s úhlopříčkou 0,96 palce. Kromě klasických trackovacích fitness funkcí (spánek, krokoměr, tlak atd.) příjemně překvapí dálkové ovládání mobilního fotoaparátu. Kontakt s vodou je pro náramek OK díky IP67 vodotěsnosti. Šířka pásku je 18 mm a celková délka 255 mm.

Na jedno nabítí vydrží 7 dní a ve standby režimu okolo 10 dní. Objednávejte za cca 160 Kč v černé, ale i modré, červené, fialové nebo zelené barvě.

Máte telefon, kde běží Android 4. 4. a výše? Sáhněte po náramku M3 Plus Smart. Oproti výše zmíněnému je tento vyroben z měkkého TPU materiálu šetrného k pokožce pro pohodlnější nošení. K dispozici má jinak velmi podobné vlastnosti a funkcionality jako 115 Plus, tedy například propojení s IOS 8.0 a vyšší, stejný displej s úhlopříčkou, vodotěsnost IP67 a praktické fitness funkce. Šířka pásku je 22mm a celková délka 235 mm.

Výdrž baterie je 7 dní, ale na standby výrobce slibuje až 15 dní! Můžete objednat za cca 180 Kč v černé, ale modré a červené barvě.

Náš favorit. Na jedno nabití chytrý náramek M3 Smart vydrží až 10 dní v provozu + 30 dní v modu standby. Náramek je plně kompatibilní s Androidem 4. 4. a IOS 9.0 a novější. Náramek je klasicky vodotěsný IP67 a připraven s arzenálem pěkných praktických vychytávek. Dlouho sedíte? Náramek vás za to pěkně zprudí a honem vstávat. Špatně spíte? Však on už vás srovná a naplánuje, jak to vylepšit.

Šířka pásku náramku je 18 mm a jeho délka 255 mm. Objednat lze za cca 230 Kč v černé, modré, růžové (bude se pěkně hodit přítelkyni, nebo ségře), fialové a červené barvě. A třešnička závěrem - pro nákup tohoto náramku na TomTopu využijte kupón: CMMBS.