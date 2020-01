Test: AMD Phenom II X6 1100T a Phenom II X4 965 BE v roce 2020

Podobně jako některé další články, i tento měl původně vyjít v prosinci 2019, ale díky nemoci jsem ho nedokázal dokončit. A tak jsem upravil název článku, aby reflektoval aktuální rok 2020.

Naposledy jsem testoval staré Intel Core2Quady Q9550 a Q9650, předtím výkonnější Core i7-950. V testu Core i7-950 byla také anketa a čtenáři jako další CPU k otestování odhlasovali AMD Phenom II X4 965 BE, pričemž těsně za ním skončil Core2Quad Q6600. Test Phenomů II technicky vzato přeskočil Athlon 3000G, ale to nevadí, alespoň máme jedno soudobé levné CPU v testu. Plánoval jsem využít i šestijádrový Phenom II X6 1055T, ten ale nemá odemčený násobič a možnosti přetaktování jsou tak poněkud slabší.

V diskuzi se ozval čtenář kanady43, který nabídnl svůj Phenom II X6 1100T do testu, s tím, že ho nepoužívá. To byla skvělá zpráva, setkali jsme se, převzal jsem CPU a pustil jsem se do testování, sice jsem v prosinci onemocněl, ale to nevadí, článek je konečně tu a tímto znovu děkuji za zápůjčku.

Nejprve se podíváme na procesor, který je i v záhlaví článku a to sice na AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Tento procesor AMD vydalo třináctého srpna 2009 s cenovkou $245, což po započtení inflace odpovídá nějakým 6600 Kč dnes. Tato první revize měla čtyři fyzická jádra bez SMT, 6MB L3 cache a celých 140W TDP. Procesor měl navíc obojetný paměťový řadič, podporoval DDR2 i DDR3 paměti a bylo tak možné ho osadit do základních desek socketu AM2+, po update BIOSu i do mnoha AM2 desek a samozřejmě do AM3 desek. Já sám jsem mnoho let provozoval jeden 965 BE na AM2+ desce Gigabyte MA790X-UD3P.

V testu je však novější revize z listopadu 2009, jedná se víceméně o stejným 45nm kus křemíku se stejným názvem 965 BE, hlavním rozdílem je cena a TDP. Cena byla ponížena na nějakých $195 při vydání, což činilo processor vice atraktivním. TDP se snížilo na 125 Wattů při použití DDR3 RAM, při použití DDR2 RAM mohlo být TDP vyšší, protože DDR2 vyžaduje vyšší napětí. V záhlaví článku je pak revize CACAC AC, v testu ale posloužil Phenom II X4 965 BE revize CACDC AC, neměly by se nijak lišit, jen ten druhý je méně poškrábaný a mám na něm přesně vyzkoušené přetaktování.

Také se sluší dodat, že Phenomy II byly takový reparát ze strany AMD, jelikož první generace 65nm Phenomů se prostě nepovedla. Phenomy II tak byly konkurence schopné, nicméně Nehalem a později Westmere začalo klepat na dveře, FX bylo ještě daleko a tak AMD muselo provést alespoň něco.

A tím něčím myslím šestijádrové Phenomy, AMD se povedl ve své době poměrně slušný husarský kousek, na tehdejším 45nm procesoru dokázali přidat další dvě jádra a celkově byly provozní vlastnosti velmi často lepší, než u starších čtyřjádrových kousků. Navíc tyto procesory šly často lépe přetaktovat a to i s nižším napětím, AMD také přidalo technologii AMD Turbo Core.

Testovaný kus je rovnou nejvyšší model tehdejší řady, šestijádrový Phenom II X6 1100T s kódovým označením Thuban. Procesor má šest fyzických jader, stejnou L3 cache jako 965 BE, ale také má nově Turbo Core, což je v podstatě turbo boost, byť tehdy se choval více konzistentně a méně oportunisticky než dnes. Základní frekvence je 3,3GHz a ta platí pro všechna jádra, maximální boost je pak 3,7GHz, ten je aktivní, pokud jsou zatížena maximálně tři jádra, nebo méně. Při využití všech jader frekvence klesne na základních 3,3GHz.

Procesory AMD Phenom II trpí jedním menším neduhem a tím je instrukční sada, nepodporují totiž SSSE3 a SSE4.1 instrukce nebo novější, AMD sice přidalo podporu SSE4A, ale tyto instrukce prakticky žádný software nepoužívá. A to může být problém, jak během testování zjistíme.

Nyní k samotné testovací sestavě. Testovací deska Gigabyte GA-XA990-UD3 mi sloužila od roku 2012 poměrně věrně celých šest let v 24/7 provozu, společně s procesorem AMD FX-8350, které jsem asi po dvou letech přetaktoval, aby boostovalo až na 4,5GHz se zvýšením napětí jen o 0,1V. Sestava v roce 2018 přestala být výkonnostně dostatečně veselá a tak ji nahradil ThreadRipper 1900X. AM3+ platforma s 990X chipsetem je už poměrně fousatá, nabízí pouze PCIe 2.0, máme zde ještě severní i jižní můstek a USB 3.0 5Gbps porty jsou řešeny skrze externí řadiče Eltrontech.

Severní můstek na této desce poměrně solidně topí a tak jsem pro jistotu přiložil extra 40x40mm ventilátor, aby došlo ke snížení teploty severního můstku, jelikož jsem plánoval jeho přetaktování. Druhým ventilátorem jsem pak ofukoval chladič napájecí kaskády.

Desku jsem měl jen tak na stole, paměti jsem použil starší Kingston HyperX 2x8GB DDR3-1866 CL10. Jako operační systém posloužily aktualizované Windows 10 Pro v1903 nainstalované na Samsung SSD 860 EVO 500GB. Jako zdroj jsem použil Seasonic M12 EVO 620W 80PLUS Bronze a jako grafická karta posloužila opět Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11GB, která na desce funguje bez potíží.

Oba dva procesory jsem testoval v „továrním“ nastavení, tedy žádné přetaktování, paměti byly nastaveny na 1333 MT/s, HT a NB pak běží na standardních 2000 MHz. Na chlazení jsem použil starý CoolerMaster Hyper 212 s jedním 120x120mm ventilátorem, aby bylo přetaktování veselejší, přidal jsem poté i druhý ventilátor. Přetaktování Phenomu II X4 965 BE je velmi triviální, stačí zvýšit násobič CPU a přidat trochu napětí, nastavil jsem tedy rovné 4GHz na CPU, napětí na 1,525V a HT+SB dostalo do vínku celých 2400 MHz. Přetaktováním SB a HT docílíme rychlejší komunikace mezi procesorem a zbytkem systému, což se hodí vždy. Paměti jsem nastavil na 1600 MT/s, snažil jsem se vymáčknout více, ale bezúspěšně.

Phenom II X6 1100T jsem také zkusil přetaktovat, paměti jsem nastavil na stejných 1600 MT/s, HT a NB jsem popohnal na 2600 MHz, 2800 MHz už způsobilo poměrně velké potíže, kdy systém korektně nePOSTnul. Zkoušel jsem přidat napětí do NB, ale nijak to nepomohlo. Procesoru jsem dále vypnul Turbo boost a opět jsem pouze přidal násobič a napětí, na screenshotu je poměrně vysokých 1,520V, ale reálně stačí i méně pro stabilní 4GHz. Systém byl ochotný fungovat i na 4,2GHz, resp. Windows 10 dokázaly nabootovat, ale jakýkoliv benchmark způsobil okamžitý pád systému a já jsem zároveň nechtěl desku a procesor příliš trápit a tak jsem zůstal na 4GHz.