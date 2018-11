Tipy z Černého pátku: Využijte nejlepší nákupní období ve svůj prospěch

Černý pátek už dávno expandoval z Ameriky do zbytku světa. Dokonce i u nás jsme s touto událostí sžití už několik let, ač jsme si ještě zcela nezvykli hlídat si přesné datum. Černý pátek vrcholí už tento týden, konkrétně v pátek 23. listopadu.

V době internetové se však už nemusíme mačkat s košíky v nákupních center, ale nakoupíme pohodlně z vlastní židle. Internetový obchod Gearbest spustil svůj Černý pátek o něco dříve, a tak už dnes v něm naleznete tisíce zlevněných produktů, které si můžete podrobně prohlédnout například zde.

Výprodeje doprovází i několik doprovodných akcí, při kterých můžete nakombinovat různé produkty pro ještě větší slevu nebo třeba vyhrát mobilní telefon. Abyste si ušetřili trochu času, vytipovali jsme pro váš tuto pětici produktů, které stojí za povšimnutí. Třeba se budou hodit vám nebo někomu pod stromeček.

Vykročte s českým gaučingem do budoucnosti. Zapojte do své televize skrze HDMI tuto šikovnou krabičku a vytvořte si z obyčejného zobrazovadla multimediální centrum. Xiaomi Mi Box otevře vaší bedně dveře do světa YouTube, Netflixu a jakýchkoliv jiných aplikací, které byste hledali na operačním systému Android 8.1, kterým tato krabička disponuje.

Jediným kabelem tak vaši televizi vdechnete výkon čtyřjádrového procesoru Cortex A53, s grafickým jádrem Mali 450 a 2 GB paměti RAM. S takovým výkonem si tak můžete dopřát i chvíle relaxu u mobilních her, které si ovšem užijete na velké úhlopříčce. Díky funkci Bluetooth můžete s krabičkou spárovat i bezdrátový ovladač.

Společnost Xiaomi kraluje ve všech kategoriích svým poměrem ceny ku výkonu, notebooky nevyjímaje. Xiaomi Mi Notebook Air ocení všichni příznivci tenkých zařízení, ve kterých se ovšem skrývá nekompromisní výkon a rychlost.

Xiaomi Mi Notebook v sobě ukrývá vysoce úsporný čtyřjádrový Intel Core i7-8550U o taktu 2.5GHz, který v případě potřeby doplňuje dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce MX150 s pamětí 2GB VRAM. To vše sviští na 256GB SSD disku s pamětí 8 GB DDR4 RAM. Při pohledu na fotografie by se jeden až divil, kam se to všechno vleze.

Je to smartphone? Je to tablet? Ne, je to phablet! Od společnosti, která si v poslední době vybudovala slušné renomé, a to právě zásluhou OnePlus 6T. Svým výkonem drtí většinu své konkurence, s vybaveností myslí na několik let dopředu a svým foťákem se dokonce dostal na 13. místo v žebříčku DxO Mark, a zařadil se tak bok po boku Apple iPhone X nebo Google Pixel 2.

O bezprostřední kvalitu fotografií se stará duální fotoaparát s rozlišením 16.0MP + 20.0MP, kterému oponuje přední kamerka s rozlišením 16.0MP pro pořizování podobně kvalitních selfíček. Uvnitř pak naleznete letošní trhač asfaltů, respektive osmijádrový procesor Snapdragon 845, taktovaný na frekvenci 2.8GHz, kterému sekunduje 6 GB RAM a 128 GB kapacita úložiště. Samozřejmostí je podpora duálních SIM karet, čtečka otisků prstů a nejnovější operační systém Android 9.0.

Konečně můžeme předat další domácí práci do rukou robotům. Čištění oken je zrovna záležitostí, u které jsme nejvíce zranitelní. Jednak dáváme napřáhnutím rukou světu na obdiv své pupky, a jednak v hlavě vzpomínáme na zákon gravitace a přepočítáváme si rychlost dopadu našich těl na chodník. Neobjímejte dlažební kostky, objímejte kohokoliv jiného, zatímco se vám tenhle robot postará o čistý výhled z okna.

Navíc máte jistotu, že druhý den nebudou okna vypadat vlastně hůř než předtím. Chytrý čistič oken Alfawise vyčistí a vyleští okno během pár minut, aniž byste se nadřeli. Stačí jej jen zapnout na okně a pustit, sám se na vertikální ploše udrží silou 2800 Pascalů. S takovou hračkou budete mít čistá okna po celý rok.

Nejčastější vadou sluchátek je poškozený kabel, který začne chrchlat. U bezdrátových variant takový problém nehrozí, a ještě si ušetříte zamotávání po všech čertech. Pohodlně je můžete schovat v kapse, nepřemýšlet nad přeložením tašky přes rameno a už vůbec ne nad délkou kabelu od ucha do kapsy.

Bezdrátové pecky I9 TWS byly vyvinuty především pro sportovní účely, a tak jejich design je připraven i na ta největší kodrcání hlavy při běhu, natož pak při chůzi, dobíhání městské hromadné dopravy nebo třeba jen procházce po městě. Rozhodně pak potěší kvalitou zvuku a redukcí okolního hluku, abyste si dopřáli ničím nerušený poslech hudby.