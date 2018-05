RECENZE – AMD Vega Frontier Edition Liquid Cooled v testu

Jedním z hlavních taháků Vegy FE LC je velmi pěkných 16GB HBM2 paměti, což se může uplatnit při práci ve vysokém rozlišení, s velkým množstvím textur či při čemkoliv, kde potřebujete opravdu hodně grafické paměti.

Kartu jsem měl zapůjčenou velmi krátce a proto v testu nenajdete testy spotřeby a teploty, plánuji se však k této kartě v tom roce vrátit v rámci dalšího speciálního testu, při té příležitosti provedu dodatečná měření. Veškeré testy byly provedeny v lednu tohoto roku. Jedinou výjimkou je zde GTX 1080, kterou se mi povedlo získat začátkem dubna, ta byla dotestována dodatečně, ale stejným NVIDIA 390.65 driverem jako ostatní karty, nicméně bez srovnatelné konkurence jsem recenzi nechtěl vydávat.

V této recenzi se zaměříme hlavně na herní testy, samozřejmě nevynechám i nějaké benchmarky a testy miningu.

Nejprve si však představíme tuto speciální kartu od AMD, kterou lze podobně jako NVIDIA Titan V/Xp zařadit do segmentu snob-end. Pozorný čtenář však ví, že Vega se tak úplně nepovedla...

Pokud Vás zajímají technické vychytávky Vegy, doporučuji se podívat na naše starší články:

I tak se ale jedná o velmi zajímavou kartu, která v některých ohledech překvapí.

AMD Vega Frontier Edition Liquid Cooled – balení

AMD Vega FE LC není vůbec levná karta, aktuálně se prodává okolo 40 000 až 55 000 Kč a většina eshopů v ČR ji vůbec nemá skladem, nebo v nabídce. Náš testovací kus je prodejní model, zakoupený koncem prosince v době největší krize na trhu grafických karet za velmi zajímavých 21 000 Kč. Aktuálně je cena opravdu špatná, stejně tak dostupnost. Pokud kartu opravdu chcete, budete muset rozbít všechna prasátka.

Balení karty je opravdu veliké, krabice je umístěna v potištěném a nenápadném černém obalu, na kterém najdeme logo Vega, nápis Frontier Edition a také slogan: Explore. Create. Pioneer.

Po otevření krabice nás přivítá spousta pěny a také velmi podivný booklet od AMD.

Jedná se o nejbizarnější PR produkt AMD, jaký jsem kdy viděl. V bookletu prakticky nejsou žádné relevantní informace, připadal jsem si jako když čtu špatně přeložený manuál od čínského prodejce, který vlastně ani neví co píše. Posuďte sami, fráze jako „Harnessing science to fuel creativity“ či „Employing creativity to drive science“ ve mně budí podivné pocity, absolutně netuším, co tím básník chtěl říct. Samozřejmě jsou zde pěkné fotografie vulkánu, horolezce a tak podobně.

Po sundání pěnového obalu vykoukne karta s vodním chlazením v celé své kráse, zde musím AMD opravdu pochválit, zpracování je na jedničku. Karta samotná má obal z kovu a nový typ vodního chlazení, proto je také tak dlouhá. Vodní chlazení také nově využívá membránovou pumpu, kterou vyrábí Cooler Master. Novinkou je také způsob vyvedení hadic k radiátoru, Fury X je měla vzadu, Vega FE je má vedle BIOS switche, díky tomu kabely nepřekáží směrem dozadu, což může usnadnit montáž v menších skříních. Kabely jsou také o něco delší než u Fury X, což zlepší možnosti montáže vodníka. AMD zde tradičně doporučuje pro nejlepší funkci vodníka umístit na výšku, tedy např. na zadní stěnu case a hadice orientovat směrem dolů. Samozřejmě vodník funguje i v jiných polohách, ale takto je to údajně nejlepší.

Karta má tři DisplayPort 1.4 výstupy a jeden HDMI 2.0. V porovnání s Fury X je mnohem delší, radiátor však vypadá včetně ventilátoru úplně stejně. Karta má také dva osmipinové konektory pro přídavné napájení podobně jako Fury X a také má GPU Tach LEDky, které ukazují aktuální vytížení GPU. Na kartě najdeme přepínatelný BIOS, přepíná mezi 300W TDP a 350W TDP BIOSem, v mém případě byl nastaven jako defaultní 300W BIOS. Testoval jsem však s oběma režimy, v testech si ukážeme, jak se karta výkonem liší.

Na kartě dále nalezneme DIP přepínače, kterými lze měnit barvy loga Radeon a svítící kostku R, lze zde zvolit červená, bílá a modrá barva. Zelenou zvolit nelze, jedná se nejspíše o politické rozhodnutí.

Kartu jsem nerozebíral, protože má záruční pečeť, a nechtěl jsem tak porušit záruku.

Příslušenství nenajdeme prakticky žádné, pouze šroubky na montáž radiátoru do skříně a jednu DisplayPort > DVI-D redukci, která je dokonce dual-link a ne single-link, jak je u profi karet obvyklé.

Vega FE LC podporuje také přepínání mezi Professional a Gaming ovladačem, veškeré testy proběhly s Gaming ovladačem a vypnutým HBCC, jelikož jsem v žádné testovací hře nenarazil na snížení nebo zvýšení výkonu mimo chybu měření.