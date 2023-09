RECENZE: ASUS ROG STRIX Radeon RX 7600 O8G GAMING OC

Tato recenze přichází s "jemným" zpožděním, aktuálně mám totiž mnoho jiné práce a méně času na recenze, testování grafických karet je časově velmi náročné, proto jich je dnes v testu méně, plánuji doplňovat v blízkých týdnech. Jsem si vědom, že minulý týden šly na trh nové Radeony RX 7700 XT a 7800 XT, přičemž recenzi Radeonu RX 7700 XT plánuji poslat do světa tento týden, snažil jsem se ještě na poslední chvíli sehnat nějaké další karty do srovnání.

Nyní k samotné kartě ASUS ROG STRIX Radeon RX 7600 O8G GAMING OC, v našich obchodech lze tento model sehnat typicky za 9000 Kč s DPH, což je asi o 2000 Kč více, než u nižších modelů RX 7600. Jedná se tak o nejdražší RX 7600 na trhu, ale zároveň má dost možná nejrobustnější chlazení a velmi tichý provoz. Nejsem si zcela jist, kdo je cílová skupina, ale je to prostě vyšší ROG model se značně lepším chladičem.

Krabice je klasická kartonová, grafická karta uvnitř je uchycena na papírovém podkladu za pomoci fólie, což občas u některých ASUS karet vídám.

Příslušenství zde není skoro žádné, v krabici najdeme jednoduchý manuál, děkovnou kartu, jakousi herní kartičku a pásky se suchým zipem.

Karta samotná je poměrně robustní a bez problémů zabere tři sloty v počítači, oproti referenční RX 7600 je doslova obří.

Pro chlazení zde slouží velký pasiv se čtyřmi heatpipes a dva velké ventilátory, ty se pochopitelně točí jen v zátěži, příjemným faktem je pak velmi tichý provoz grafické karty, otáčky ventilátorů totiž nikdy nepřekročily 1000 otáček za minutu i po přetaktování.

Pro napájení karty zde slouží jeden standardní PCIe osmipinový konektor, karta má standardní napájecí limit nastavený na 165 Wattů, po přetaktování to bude logicky více, klidně okolo 200W, ale o tom až za chvíli.

Karta má dva BIOSy a přepínač, ASUS je tradičně pojmenoval Quiet a Performance, přičemž ovlivňují hlavně chování ventilátorů, napájecí limit je v obou případech stejný.

Výstupy na monitor jsou zde celkem čtyři, tři DisplayPorty 2.0 a jeden HDMI 2.1 výstup, karta zvládne bez potíží čtyři různé monitory.

Co se týče testování, kartu jsem testoval s ovladači verze 23.8.1, jelikož se jedná o OC model, rozhodl jsem se kartu maximálně možně přetaktovat, ve srovnání navíc bude referenční Radeon RX 7600 bez OC.

Přetaktování jsem provedl přímo v ovladačích, grafické jádro jsem posunul na maximálních 3000 MHz, což je maximální boost, který lze zvolit přičemž v mnoha hrách karta držela frekvenci jádra lehce pod 3GHz. Paměti jsem posunul na maximálnídh 2400 MHz, tedy 19,2 Gbps efektivně, což posouvá propustnost VRAM z 288 GB/s na 307 GB/s.

Více paměti přetaktovat softwarově nelze. Zvýšil jsem i napájecí limit, to šlo pouze o 12% nahoru. Spotřeba grafické karty se samozřejmě zvýšila, v grafech tak uvádím 203W TGP namísto továrních 165W.

Přetaktováním se značně zhoršila energetická efektivita, ale vliv na teploty a hluk byl naprosto minimální, což je pozitivní. Karta byla po přetaktování zcela stabilní, což jsem upřímně nečekal, očekával jsem, že budu muset některé parametry ladit, ale doslova jde vše posunout na maximální hodnoty. Řekl bych, že RX 7600 by možná šla točit ještě více, ale vyžadovalo by to nějaké další úpravy a nemusí to dávat úplně smysl.

Grafickou kartu jsem testoval na takovém běžném počítači, který jsem připravil pro testování spíše běžných a starších graficých karet, stropem zde bude nejspíš něco jako GeForce RTX 4070. Sestava tak není složena z nejvýkonnějších komponent na trhu, ale reflektuje spíše takový běžný herní počítač.

Srdcem je tak osmijádrový procesor AMD Ryzen 7 7700, provozován bez nějakého přetaktování a chlazený běžným vzduchovým chladičem Arctic Cooling Freezer 33 TR s jedním 120x120mm ventilátorem. Vše sedí na základní desce GIGABYTE AORUS B650 ELITE AX, jedná se o celkem slušnou AM5 desku s B650 čipsetem, podpora PCIe páté generace je však pouze v rámci jednoho M.2 slotu.

Jako paměti zde slouží dva 16GB DDR5-5600 moduly společnosti Kingston, konkrétně se jedná o kit . Nicméně v rámci stavby "běžné" sestavy jsem se rozhodl použít pomalejší 5600 MT/s EXPO profil, reflektující

Na desce dále sedí Kingston KC3000 1TB SSD, na které jsem nainstaloval Windows 10 Pro v22H2.

Sestavu mám jen tak na stole na krabici v klimatizovanné místnosti na cca 24°C, přičemž všechny komponenty napájel zdroj GIGABYTE UD1000GM (podporuje nativně nový 16pin konektor). Grafickou kartu ofukuji jemně 180x180mm pomaloběžným ventilátorem, který jsem vytáhnul ze staré Fractal Design Define XL Black Pearl skříně. Ventilátor simuluje průvan ve skříni a lehce ofukuje i čipset a desku samotnou.

V testu jsou i některé starší grafické karty, přičemž jsem nestihl otestovat vše co jsem chtěl, plánuji ještě přidat GeForce RTX 2060 SUPER, Radeon RX 5500 XT 8GB, Radeon RX 580 8GB a nějaké další karty, podle toho, jak vyjde čas.

Všechny AMD Radeon karty v testu jsem testoval s ovladači verze 23.8.1, NVIDIA GeForce pak byly testovány s ovladačem 536.67, výjimkou je postarší GTX 780 Ti, tam byl využit starší ovladač verze 474.44.

Do testovací metodiky jsem přidal i dvě nové hry a nějaké jsem vyhodil, předpokládám, že se v blízké budoucnosti sada her změní, nejsem příliš nadšen z čtvrtého Diabla, ale o tom asi jindy.