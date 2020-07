RECENZE: Seagate FireCuda Gaming SSD 1TB USB-C 20Gb/s

V dnešní recenzi se podíváme na další externí SSD, tentokráte se jedná o poněkud dražší a hi-endové externí SSD, které nabízí rozhraní s propustností až 20Gb/s, což je poměrně žhavá novinka, hlavním problémem je nedostupnost notebooků a rozšiřujících karet s 20Gb/s rychlostí. Disk samozřejmě funguje i s 10Gb/s a 5Gb/s USB, je zpětně kompatibilní.

A přesně na tento problém jsem narazil, notebooky s TB3 mají sice propustnost údajně až 40Gb/s při použití čtyř linek Gen3, jenže ven tlačí pouze USB 3.2 Gen2 10Gb/s. Takže u notebooků s TB3 mám tím pádem smůlu a žádnou základní desku s USB-C 20Gb/s také nemám. Snažil jsem se tedy získat PCIe x4 kartu Gigabyte GC-USB 3.2 Gen2 2x2 20Gb/s, která poskytuje právě jeden port za pomoci čipu ASmedia ASM3242, jenže ta také není k mání. A ze zahraničí se mi kartu za nějakých $94 moc kupovat nechce, takže SSD jsem nakonec otestoval v 10Gb/s a 5Gb/s režimu.

Nyní tedy k samotnému SSD, testovaný kus měl kapacitu 1TB(existuje i 500GB a 2TB verze) a aktuálně se v ČR prodává za nějakých 7500 Kč s DPH, což není vůbec málo. Matoucí je také záruka, Seagate samotný uvádí pět let záruku u sebe na webu, ale některé eshopy nabídnou pouze tři roky, takže pozor kde nakupujete.

V krabičce najdeme samotné NVMe USB-C SSD, oboustranný USB-C 10Gb/s kabel a manuál. Kabel s USB-A koncovkou zde nenajdeme, což se může hodit pro připojení s počítači, které USB-C nemají.

Samotný disk je poměrně nenápadný, obal je kovový s pogumovanou zadní stranou, najdeme zde USB-C konektor s LEDkou aktivity disku a také RGB LED proužek, který můžeme konfigurovat ve Windows za pomoci Seagate Toolkitu.

Co se rychlosti disku týče, Seagate uvádí pouze up to 2000 MB/s v 20Gb/s režimu. Bohužel Seagate opět nechce sdělit TBW, na druhou stranu disk má pět let záruku, takže jsem o něco klidnější.

Seagate cílí toto SSD na hráče, nicméně nejsem si jistý tímto využitím, ke konzolím je to možná až moc drahé řešení, cenově se blíží 2TB SATA SSD diskům. Možná je tedy myšleno použití s herními notebooky, které mají jen jeden disk? Nicméně existují i 4TB M.2 SSD a přijde mi lepší mít interní NVMe disk, než takto přes USB, výkon bude přes USB vždy horší, kvůli overheadu USB protokolu.

S diskem funguje i Seagate SeaTools.

Můžeme si stáhnout Seagate Toolkit, ve kterém můžeme nakonfigurovat zálohování počítače, nebo třeba jen konkrétních adresářů na toto SSD. Mimo zálohování i s možností archivace smazaných souborů vlastně software s tímto diskem nic dalšího neposkytuje, takže pro normální přenášení dat není zapotřebí. Nástroj je naštěstí odlehčený a vše se dá nastavit velmi rychle několika kliknutími myši. V Toolkitu můžeme i konfigurovat RGB LED pásek přímo na disku.

Disk jsem testoval v 5Gb/s režimu s použitím kabelu, který má jeden konec USB-A, přičemž mám podezření na omezené napájení v tomto režimu. Přes USB-C většina notebooků poskytne 7,5-15 Wattů, USB 5GB/s typu A bývají omezené na 5W, ale není to pravidlem.

Dodám ještě, že redakce zahraničního webu TweakTown disk rozebrala a uvnitř je poměrně běžné Seagate FireCuda Gaming 510 1TB M.2 2280 NVMe SSD. Toto SSD má hodnotu TBW nastavenou na 1300 TB, což je celkem slušné, takže nechápu, proč se tím Seagate nepochlubí i u externí verze.

Také jsem se rozhodl zmínit menší „blast from the past“ jménem UASP. V roce 2011 a v dobách Windows 7 se jednalo o poměrně žhavé téma. USB 3.0 byla žhavá novinka a zkratka znamená USB Attached SCSI Protocol, při použití UASP získáme lepší výkon USB disků, jelikož jsou připojené jako SCSI a ne v BOT režimu, což je výrazně pomalejší. Pokud používáte Windows 8 a novější či rozumně moderní Linux, nemusíte toto vůbec řešit, v již nepodporovaných Windows 7 ale musíte ručně instalovat ovladače pro UASP zařízení.

Pro zajímavost přikládám ještě WIFTovo dobové články:

Seagate u těchto disků propaguje použití pro hráče, kdy si hráči nainstalují hry na takové SSD, což se mi jeví jako poměrně zvláštní nápad, jelikož většina desktopů a notebooků má možnost úložiště vyměnit za větší a rychlejší. Možná je to zajímavější pro majitele konzolí, nebo Personálních Počítačů Apple Macbook, které mají připájené a nevyměnitelné úložiště přímo na základní desce. Testuji tedy na dvou různých noteboocích, ale ani jeden z nich není Macbook.

Prvním pánem na holení je Acer Predator Helios 500, který jsem recenzoval minulý rok a tak se mi zalíbil, až jsem si ho koupil. Notebook má hromadu USB portů díky desktopovému procesoru AMD Ryzen 7 2700 a chipsetu B450. SSD na Aceru testuji rovnou třemi způsoby a to následovně:

USB-C 10Gb/s – použit je USB-C to USB-C kabel v 10Gb/s USB-C portu – připojeno do B450

USB-A 10Gb/s – použit je USB-C to USB-A kabel v 10Gb/s USB-A portu – připojeno do B450

USB-A 5Gb/s – použit je USB-C to USB-A kabel v 10Gb/s USB-A portu – připojeno do CPU

Na Aceru běží aktuálně Windows 10 Pro v1909 a testuji primárně za pomoci AS SSD Benchmarku, ale také simuluji reálné použití za pomoci robocopy a kopírování nainstalované hry World of Warships, která na disku zabere asi 48GB místa a má i mnoho malých souborů.

Recenzi tohoto pesíkatého stroje si můžete přečíst níže:

Jako další subjekt posloužil můj odlehčený společník na cesty, Lenovo ThinkPad W530 z roku 2012, tento kousek má CPU Core i7-3840QM, 32GB RAM DDR3-1866 a celé dva USB 3.0 5Gb/s porty typu A. Na tomto stroji jsem testoval v Linuxu, konkrétně používám Linux Mint Cinnamon 19.2 64-bit. USB porty poskytuje Intel QM77 chipset a s CPU komunikuje za pomoci DMI 2.0 sběrnice.

V Linuxu jsem testoval hlavně s využitím dd a také jsem zkusil i hdparm.