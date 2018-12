Poslední šance: Předvánoční nabídka telefonů Xiaomi spadla s cenami na minimum

Pryč jsou doby, kdy levné telefony sotva stačily na běžné používání a jednoduché aplikace. Výkonově se stále více blíží prémiovým vlajkovým lodím, které dosáhly svého užitného stropu, a tak se snaží zavděčit a nalákat nepraktickými absurdnostmi, které běžný uživatel neocení. Prémiový vzhled a mohutnou sílu rozjet i ty nejnáročnější aplikace dnes napasujete i do pár tisícovek.

Vybrali jsme pro vás trojici telefonů Xiaomi, které se i mimo slevové akce řadí mezi nejvýhodnější telefony s výborným poměrem ceny ku výkonu. Když k právě probíhající slevové akci v internetovém obchodě Gearbest připočtete i slevové kupóny, dostanete se s jejich cenou na historické minimum.

Kdo by neznal legendární řadu Redmi Note, která kraluje prodejním příčkám už pěknou dobu. Tento kousek vždy nabízel perfektní balanc mezi cenou a výkonem, který zajišťuje osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 636 taktovaný na frekvenci 1.8GHz v kombinaci s 3 GB RAM. Pestré barvy a jemné FullHD rozlišení obstarává pádlovité tělo o úhlopříčce 6.26 palců.





Samozřejmostí je dnes již standardní duální fotoaparát na zadní straně o rozlišení první čočky 12.0 Mpix a druhé čočky 5.0 Mpix pro určení hloubky ostrosti. Přední stranu vyplňuje rovněž duální fotoaparát, ovšem v kombinaci 20.0 Mpix a 2.0 Mpix, pro obzvláště kvalitní selfíčka. Podpora Dual SIM snad dnes již také netřeba zmiňovat, druhý slot je však bohužel sdílený s Micro SD kartou.

Na poměry letošního roku však předchozí model nabízí už obstarožní 3 GB paměti RAM, která by mohla v nadcházejícím roce už začít škytat u náročnějších aplikací. Pár stovek navíc se tedy vyplatí investovat rovnou do Xiaomi Mi Note 3, který nabídne už nadstandardních 6 GB paměti RAM. Neuvěřitelný skok, díky kterému se nemusíte příští Vánoce ohlížet po novém kandidátovi do kapsy.

Xiaomi Mi Note 3 dále ve svých útrobách schovává osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 660 taktovaný na frekvenci 2.2 GHz. Vzhledem k internímu úložišti o kolosálních 128 GB ušetříte navíc za Micro SD karty, na kterou můžete s klidem na duši zcela zapomenout, a užít si tak naplno možností dualních slotů pro SIM karty.

Samozřejmostí je opět duální fotoaparát na zadní straně o rozlišení 12.0 Mpix + 12.0 Mpix, takže dvojnásobná porce kvality. Na přední straně pak naleznete fotoaparát s jednou čočkou o rozlišení 16.0 Mpix, ovšem s moderní technologií, která by první kousek ze seznamu strčila do kapsy.

S tímhle kouskem rázem předeženete každičký smartphone na současném trhu, jelikož jeho výbava předčí i vlajkové lodě prémiových značek. Před Xiaomi Mi 8 Pro by smeknul i kdejaký herní počítač, jelikož je vybaven letošním trhačem asfaltu v podobě osmijádrového procesoru Qualcomm Snapdragon 845 taktovaný na frekvenci 2.8 GHz v kombinaci s 8 GB paměti RAM, která vystačí ještě na mnoho let dopředu.

Opět naplno využijete možnosti duálních slotů pro SIM karty, jelikož si s 128GB interním úložištěm vystačíte bohatě i bez dokupování přídavné Micro SD karty. Duální zadní fotoaparát taktéž nabízí kombinaci rozlišení 12.0 Mpix + 12.0 Mpix, z přední strany ovšem nalezneme čočku o rozlišení 20 Mpix pro prvotřídní selfíčka. O krásný obraz se stará IPS obrazovka o rozlišení 2248x1080, neboli FHD+, která se rozprostírá po 6.21palcovém těle.

Těmito třemi modely však předvánoční výprodeje zdaleka nekončí. Omrkněte probíhající slevové šílenství v internetovém obchodě Gearbest na vlastní bulvy, a třeba naleznete ještě zajímavější kousky za ještě sympatičtější cenu.